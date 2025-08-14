Ft
Fővárosi Állat- és Növénykert biodóm rekonstrukció Városliget hullámvasút

A Biodóm megnyílhat, de mikor utazhatunk újra a Hullámvasúton? – utánajártunk

2025. augusztus 14. 09:38

Az Állatkertnek komoly tervei lennének a rekonstrukcióra.

2025. augusztus 14. 09:38
null
Baranya Róbert
Baranya Róbert

A hányattatott sorsú Biodóm év végére tervezett megnyitása kapcsán ismét felmerültek a régi Vidámpark területén álló műemlék jellegű játékok sorsa. 

Ahogy a Fővárosi Állat- és Növénykert nemrég – a Fővárosi Nagycirkusszal folyó területvita kapcsán – közzétett nyilatkozata is kitér rá, a Lovarda, valamint a műemléki védettség alatt álló Körhinta felújítását saját erőforrásból sikerült megvalósítania az Állatkertnek, a műemléki Hullámvasút rekonstrukcióját azonban önerőből biztosan nem tudják finanszírozni, így ez a projekt akkor indulhat el, amikor a hozzá szükséges forrás rendelkezésre áll. 

A városligeti Hullámvasutat és az alatta lévő Mesecsónakot a Vidámpark bezárása után, 2014-ben örökölte meg az Állatkert.

Az 1922-ben épült, teljes egészében favázas, a Városliget és Budapest egyik ikonikus látványosságának számító vidámparki játék azonban évek óta nem üzemel. 

Megkérdeztük az Állatkertet, hogy mik a terveik a Hullámvasúttal kapcsolatban, birtokba vehetik-e valamikor újra a szórakozni vágyók és mennyibe kerülhet a felújítás?

Hanga Zoltán, az Állatkert szóvivője azt közölte, hogy a rekonstrukció költségei mindenekelőtt azon múlnak, hogy az milyen műszaki tartalommal kerül megvalósításra. 

Az Állatkert eredeti elképzelése a Hullámvasútra és az alatta lévő Mesecsónak felújítására is kiterjed, és nemcsak olyan munkálatokat foglal magába, amelyek a játéküzem újbóli használatbavételéhez műszakilag feltétlenül szükségesek, hanem műemléki igényű rekonstrukciót, amelynek részeként az Indóház földszintjén kiállítótér jönne létre, és a Mesecsónak diorámái is megújulnának – írta megkeresésünkre Hanga Zoltán, hozzátéve, hogy 

ezzel a műszaki tartalommal 2020-ban 2,35 milliárd volt a becsült költség.

 

A városliget Hullámvasút 1928-ban. Forrás: Fortepan / Horváth Lajos

Ahogy válaszában a szóvivő kifejtette: a Hullámvasút rekonstrukciójáról a Biodóm beruházás részeként született döntés, így a finanszírozás is ehhez a beruházáshoz van kapcsolva. A beruházásra a vonatkozó kormányhatározatban 43,7 milliárd forintot irányoztak elő, amelyből eddig mintegy 38 milliárdot használtak fel. 

A beruházás folytatásához szükséges döntések azonban 2019 óta váratnak magukra, mert a döntéshozók között nincs egyetértés az ügyben.

Az Állatkert azt tervezte, hogy a Hullámvasutat a 2014-es és a 2015-ös szezonban üzemeltetik (ez meg is történt), utána néhány évig – a Biodóm megépítéséig – pedig szünetel a működés. 

Ezek után került volna sor a rekonstrukcióra, és szerencsés esetben 2022-re, amikor a Hullámvasút 100 éves volt, újra birtokba vehette volna a közönség.

 Minderre azonban a Biodóm beruházás körül kialakult helyzet miatt nem nyílt lehetőség.

A Hullámvasút műszaki állapota jelenleg nem teszi lehetővé, hogy rendeltetésszerűen üzemeljen, és ahhoz, hogy ez újra lehetségessé váljon, olyas sok műszaki feladatot kellene elvégezni, hogy akkor már érdemes a tervezett teljes rekonstrukciót megvalósítani. Annál is inkább, mivel műemlék létesítményről van szó – hangsúlyozta Hanga Zoltán. 

Korábban a folyamatos üzemeltetéshez szükséges munkálatokat, pályakarbantartást és egyebeket minden évben elvégezték, világítást is szereltek a Hullámvasútra, így több évtizednyi szünet után este is lehetett használni, illetve újraalkották az építmény alatt, a Mesecsónaknál akkor már vagy egy évtizede hiányzó szunyókáló óriást.

2020 óta azonban a Biodóm beruházással kapcsolatos ismert problémák Hullámvasúttal kapcsolatos munkálatok folytatását is blokkolják – írta Hanga Zoltán. 

A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon Facebook-csoport májusban tudott fényképeket készíteni az elég elkeserítő látványt nyújtó Hullámvasútról. 

 A városligeti hullámvasút a világ egyik legrégebbi faszerkezetű építménye. A Dragon Ervin tervei alapján készült pálya 1922-ben nyílt meg, végső formáját 1926-ra nyerte el. Az egyedülálló, 971 méter hosszúságú  Hullámvasút gravitációs elven működik, ami jelenti, hogy a legmagasabb első emelkedőig drótkötél viszi fel a szerelvényeket, ezután azok teljesen maguktól gurulnak az alsó végpontig. A Hullámvasút hat szerelvénye három összekapcsolt, öt sor dupla üléses kocsiból áll, összesen 28 utast tud szállítani. 

Nyitókép: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon Facebook-csoport


 

 

