A Biodóm megnyílhat, de mikor utazhatunk újra a Hullámvasúton? – utánajártunk

Megkérdeztük az Állatkertet, hogy mik a terveik a Hullámvasúttal kapcsolatban, birtokba vehetik-e valamikor újra a szórakozni vágyók és mennyibe kerülhet a felújítás?

Hanga Zoltán, az Állatkert szóvivője azt közölte, hogy a rekonstrukció költségei mindenekelőtt azon múlnak, hogy az milyen műszaki tartalommal kerül megvalósításra.

Az Állatkert eredeti elképzelése a Hullámvasútra és az alatta lévő Mesecsónak felújítására is kiterjed, és nemcsak olyan munkálatokat foglal magába, amelyek a játéküzem újbóli használatbavételéhez műszakilag feltétlenül szükségesek, hanem műemléki igényű rekonstrukciót, amelynek részeként az Indóház földszintjén kiállítótér jönne létre, és a Mesecsónak diorámái is megújulnának – írta megkeresésünkre Hanga Zoltán, hozzátéve, hogy

ezzel a műszaki tartalommal 2020-ban 2,35 milliárd volt a becsült költség.

A városliget Hullámvasút 1928-ban. Forrás: Fortepan / Horváth Lajos

Ahogy válaszában a szóvivő kifejtette: a Hullámvasút rekonstrukciójáról a Biodóm beruházás részeként született döntés, így a finanszírozás is ehhez a beruházáshoz van kapcsolva. A beruházásra a vonatkozó kormányhatározatban 43,7 milliárd forintot irányoztak elő, amelyből eddig mintegy 38 milliárdot használtak fel.

A beruházás folytatásához szükséges döntések azonban 2019 óta váratnak magukra, mert a döntéshozók között nincs egyetértés az ügyben.

Az Állatkert azt tervezte, hogy a Hullámvasutat a 2014-es és a 2015-ös szezonban üzemeltetik (ez meg is történt), utána néhány évig – a Biodóm megépítéséig – pedig szünetel a működés.

Ezek után került volna sor a rekonstrukcióra, és szerencsés esetben 2022-re, amikor a Hullámvasút 100 éves volt, újra birtokba vehette volna a közönség.

Minderre azonban a Biodóm beruházás körül kialakult helyzet miatt nem nyílt lehetőség.

A Hullámvasút műszaki állapota jelenleg nem teszi lehetővé, hogy rendeltetésszerűen üzemeljen, és ahhoz, hogy ez újra lehetségessé váljon, olyas sok műszaki feladatot kellene elvégezni, hogy akkor már érdemes a tervezett teljes rekonstrukciót megvalósítani. Annál is inkább, mivel műemlék létesítményről van szó – hangsúlyozta Hanga Zoltán.

Korábban a folyamatos üzemeltetéshez szükséges munkálatokat, pályakarbantartást és egyebeket minden évben elvégezték, világítást is szereltek a Hullámvasútra, így több évtizednyi szünet után este is lehetett használni, illetve újraalkották az építmény alatt, a Mesecsónaknál akkor már vagy egy évtizede hiányzó szunyókáló óriást.

2020 óta azonban a Biodóm beruházással kapcsolatos ismert problémák Hullámvasúttal kapcsolatos munkálatok folytatását is blokkolják – írta Hanga Zoltán.

A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon Facebook-csoport májusban tudott fényképeket készíteni az elég elkeserítő látványt nyújtó Hullámvasútról.

A városligeti hullámvasút a világ egyik legrégebbi faszerkezetű építménye. A Dragon Ervin tervei alapján készült pálya 1922-ben nyílt meg, végső formáját 1926-ra nyerte el. Az egyedülálló, 971 méter hosszúságú Hullámvasút gravitációs elven működik, ami jelenti, hogy a legmagasabb első emelkedőig drótkötél viszi fel a szerelvényeket, ezután azok teljesen maguktól gurulnak az alsó végpontig. A Hullámvasút hat szerelvénye három összekapcsolt, öt sor dupla üléses kocsiból áll, összesen 28 utast tud szállítani.

Nyitókép: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon Facebook-csoport



