Az MCC bejelentette: megújul a miskolci Korona Szálló és a pécsi kaszinó

Mintegy kilencmilliárd forintos beruházás keretében teljeskörűen felújítja és tehetséggondozó központtá alakítja az egykori Nemzeti Casino, majd Fegyveres Erők Klubja pécsi belvárosi épületét a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány – közölte a szervezet az MTI-vel.

Közleményükben azt írták, hogy a most induló beruházással a pécsi belváros, azon belül a Király utca egyik – 150 éves múltra visszatekintő, s már több mint két évtizede üresen álló – történelmi épülete újul meg.

Az MCC tervei szerint olyan módon élesztik újjá az épületet, hogy annak értékeit megőrzik, egyben új, közösségi funkcióval látják el egy „21. századi igényeket is kielégítő, átfogó – értékvédelmi, építészeti, szerkezeti, gépészeti, használati – rekonstrukció” eredményeként.

A 2027-ben záruló felújítást követően több mint 300 tehetséges diák tanulhat az épületben tízéves kortól akár a felsőoktatás lezárultát követő időszakban is, továbbá az épület rendezvények, konferenciák, kulturális programok otthonául szolgál majd, abban vendéglátóhely és könyvtár is helyet kap.

Az MCC a pécsi egyetemi kollégiumi férőhelyek bővítéséhez is hozzájárul azzal, hogy az épület telkének szomszédos utca felé eső oldalán több mint száz diák számára létesít korszerű szálláshelyet. A tervek része egy zöld udvar kialakítása, valamint egy új gyalogos passzázs megépítése, amely közvetlen összeköttetést biztosít majd a Király utca és a Mária utca között, ezzel is erősítve a belváros pezsgő közösségi életét – emelték ki a közleményben.

Megkezdődik a miskolci Korona Szálló felújítása

Hosszú és alapos előkészítő munka, valamint a megfelelő jogi eljárások lezárását követően megkezdődik Miskolc ikonikus épületének, a Korona Szállónak a teljeskörű felújítása, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei tehetséggondozó központ kialakítása. A kivitelező átvette a munkaterületet, és a szükséges biztonsági intézkedések betartása mellett megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok – közölte a Mathias Corvinus Collegium (MCC) az MTI-vel.

Azt írták: a több mint 130 éves épület csaknem négy évtizede zárva, állapota az elmúlt években drámai mértékben romlott. Sokáig senki nem vállalkozott arra, hogy megmentse a kiemelkedő értéket képviselő ingatlant.

Felidézték: az MCC 2020 végén vásárolta meg az épületet Miskolc önkormányzatától. Az ingatlan birtokba vételét követően az alapítvány folyamatosan állagmegóvási munkálatokat végzett az épületen, melyek célja az építészeti értékek megóvása és a további pusztulás megelőzése volt. A felújítással az MCC vállalta, hogy megőrzi és újjáéleszti a történelmi épületet, visszaadva régi rangját, és új, a 21. századi igényeknek megfelelő funkciókkal látja el.

Közlésük szerint a most induló beruházás az elmúlt évek egyik legnagyobb léptékű és jelentőségű fejlesztése Miskolcon, amelynek során a belváros nagy múltú épülete újul meg, és ezzel a város egy jelenlegi szégyenfoltja tűnik el a sétálóutcáról. A felújítást követően az épület ismét Miskolc és a régió életének fontos kulturális központja lesz: otthont ad városi rendezvényeknek, konferenciáknak, kulturális programoknak, működik majd benne étterem, kávézó, valamint több mint 300 tehetséges diák tanulhat itt tízéves kortól egészen az egyetemi diploma megszerzéséig, sőt azon túl is – olvasható a közleményben.

Hozzátették: a Széchenyi utcai épületrészben található vendéglátóhely – a mai kor elvárásainak megfelelő, ellenben a múlt századot idéző hangulattal – megnyitja kapuit a városban lakók és az odalátogatók előtt. A miskolciak számára csak „Vörös teremként” (volt Kossuth mozi), illetve „Fehér teremként” ismert egykori galériás báltermek teljeskörű műemléki felújítást kapnak, és a nagyközönség számára is nyitottakká válnak: impozáns helyszínül szolgálhatnak majd városi nagyrendezvények, konferenciák, bálok, iskolai ünnepségek és szalagavatók megrendezésénél.

Az épületegyüttes által határolt belső udvar is teljesen megújul. A Patak utca felől – a diákok és az ide látogatók rekreációját szolgáló – „zöld szigetet” alakítanak ki, az épületet körülvevő közterületeken pedig kerékpártárolókat állítanak fel.

A tehetséggondozó intézmény oktatási célú helyiségei a meglévő épületállomány bővítésével létrejövő új épületszárnyakban kapnak helyet. A munkálatok végeztével, az épületegyüttes a harmadik legnagyobb központja lesz a Kárpát-medencei tehetséggondozó intézménynek.

A Mathias Corvinus Collegium számára kiemelten fontos, hogy a bontási és építési munkálatok a lehető legkisebb kellemetlenséget okozzák a környéken élőknek, az intézményeknek és a vállalkozásoknak – írták. Ennek érdekében a kivitelező minden előírást maradéktalanul betart, a zajterhelést az előírt határértékek alatt tartja, a lehető legkisebbre csökkenti a szállópor mértékét, illetve további technikai megoldásokkal is törekszik a környezeti terhelés csökkentésére és a biztonság garantálására. Emellett a kivitelező vállalja, hogy a beruházás megvalósításának időszakában a villamosközlekedés zavartalan lesz.

A folyamatos tájékoztatásról egy információs honlap is gondoskodik, amelyet itt érhető el: https://koronaszallo.hu/

A Mathias Corvinus Collegium a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye, amely jelenleg 31 helyszínen működik. Az általános iskola felső tagozatától a felnőtt korig közcélú, ingyenes programokat kínál, amelyekben több mint 7800 diák vesz részt. Miskolcon jelenleg több mint 250 diák tanul az MCC különböző programjaiban, számuk a beruházás befejeztével meghaladja majd a háromszázat. Az új épületkomplexum Széchenyi utcai épületrészében 50 szobás diákszállás biztosítja majd az ott tanulók fejlődéséhez szükséges nyugodt körülményeket – közölték.

Mint az ilyen korú épületeknél megszokott, számos váratlan tényező nehezítheti a kivitelezést, de a tervek szerint a munkálatok előreláthatólag két éven belül fejeződhetnek be. Ezt követően az egykori Korona Szálló épülete egyfajta szellemi központként szolgál majd a város mindennapjaiban és a tehetséggondozás, az értelmiségi párbeszéd, valamint a kulturált szórakozás miskolci fellegvára lesz ismét – írta közleményében az MCC.

