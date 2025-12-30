Felgyorsítják a speciális hadtestek képzését: új színtéren folytatódik a harc a szuperhatalmak között

Kínai kutató tengeralattjárók idén nyáron először utaztak több ezer méter mélyre az Északi-sarkvidék jégtakarója alatt, ami technikai bravúr, és katonai és kereskedelmi következményekkel jár Amerika és szövetségesei számára – írja a Wall Street Journal.

A Belbiztonsági Minisztérium novemberi jelentése szerint idén a kínai katonai és kutatóhajók soha nem látott számban működtek a sarkvidék vizein.

Nyugati katonai tisztviselők szerint Kína számára az Északi-sarkvidék feltárása értékes adatokat hozhat a jégsapkák alatt váró természeti erőforrásokról, jelentősen csökkentheti a kereskedelmi hajózás utazási idejét, és közelebb hozhatja a nukleáris fegyverekkel felszerelt tengeralattjárókat a potenciális célpontokhoz, köztük az Egyesült Államokhoz.