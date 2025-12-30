Felgyorsítják a speciális hadtestek képzését: új színtéren folytatódik a harc a szuperhatalmak között

Kihúzta a gyufát a dánoknál Trump: különmegbízottat küldött Grönlandra az amerikai elnök
A frissen kinevezett Jeff Landry szerint Grönlandnak is nagyszerű lenne, ha az Egyesült Államokhoz tartozna.
Az Egyesült Államok és szövetségesei az új veszélyekre reagálva több sarkvidéki katonát képeznek ki.
Kínai kutató tengeralattjárók idén nyáron először utaztak több ezer méter mélyre az Északi-sarkvidék jégtakarója alatt, ami technikai bravúr, és katonai és kereskedelmi következményekkel jár Amerika és szövetségesei számára – írja a Wall Street Journal.
A Belbiztonsági Minisztérium novemberi jelentése szerint idén a kínai katonai és kutatóhajók soha nem látott számban működtek a sarkvidék vizein.
Nyugati katonai tisztviselők szerint Kína számára az Északi-sarkvidék feltárása értékes adatokat hozhat a jégsapkák alatt váró természeti erőforrásokról, jelentősen csökkentheti a kereskedelmi hajózás utazási idejét, és közelebb hozhatja a nukleáris fegyverekkel felszerelt tengeralattjárókat a potenciális célpontokhoz, köztük az Egyesült Államokhoz.
A kínaiak egyre agresszívabbak” az Északi-sarkvidéken
– mondta Alexus Grynkewich, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének legfőbb katonai vezetője, az amerikai légierő tábornoka. A kutatási küldetésekkel foglalkozó kínai hajók gyakran katonai célokat fednek – tette hozzá.
Kína idén „sarkvidéki hatalomnak” nyilvánította magát, ami egy informális megjelölés, amelytől Peking azt reméli, hogy az Egyesült Államok és Oroszország mellé emeli. Kína külügyminisztériuma szerint az ország tevékenységei az Északi-sarkvidéken ésszerűek és törvényesek, „hozzájárulnak a béke, a stabilitás és a fenntartható fejlődés fenntartásához és előmozdításához a régióban”.
Peking a magas északi szélességeken átvezető jövőbeli tengeri útvonalakat a globális kereskedelem rövidített útjának, az úgynevezett sarkvidéki selyemútnak tekinti.
Kína idén nyáron egy teherhajót küldött a lengyel Gdansk kikötőbe, amely az Északi-sarkot kerülve haladt, és így kétszer olyan gyorsan ért célba, mint a Szuezi-csatornán keresztül.
Kínai tisztviselők kijelentették, hogy tervbe vették az Északi-sarkon átmenő teherforgalom bővítését Oroszországgal, különösen a cseppfolyósított földgáz importját.
A hidegháború idején az Északi-sark a NATO-tagállamok és Moszkva közötti frontvonalat jelentette. Vizei Oroszország számára átjárót jelentettek az Atlanti-óceán és a Csendes-óceán felé, amelyeket az Egyesült Államok és szövetségesei az 1990-es évek elejéig szigorúan őriztek, és most újra őrzik.
Az Északi-sarkvidékkel kapcsolatos feszültségeket, amelyeket Oroszország ukrajnai inváziója újjáélesztett, Kína hatalmának kiterjedése tovább fokozza.
Az Egyesült Államok és szövetségesei arra számítanak, hogy Peking néhány éven belül katonai tengeralattjárókat küldhet az Északi-sarkra. Kína már rendelkezik katonai minőségű felszíni hajókkal az Északi-sarkvidéken, miközben bővíti jégtörő hajóinak flottáját.
Az Egyesült Államok és szövetségesei az új veszélyekre reagálva több sarkvidéki katonát képeznek ki. Megerősítették a tengeralattjáró-vadászó járőröket Izlandon és más helyszíneken. Trump elnök hajóépítési megállapodást kötött Finnországgal az amerikai jégtörő flotta bővítésére, és nyomást gyakorolt Dániára, hogy bővítse Grönland és környékének védelmét.
Nyitókép: Olivier MORIN / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
A frissen kinevezett Jeff Landry szerint Grönlandnak is nagyszerű lenne, ha az Egyesült Államokhoz tartozna.