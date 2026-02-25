Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Washington Ukrajna Kijev Donald Trump Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

Betelt a pohár Washingtonban: rápirítottak Zelenszkijre, innentől nem támadhat meg bármit

2026. február 25. 21:01

Nem fog mindent eltűrni neki Donald Trump.

2026. február 25. 21:01
null

Szerda este telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – írja a Kárpáthír.

A lap úgy tudja, a hírt már Kijev is megerősítette, majd hozzátették, a beszélgetés nagyjából háromnegyed nyolckor ért véget. Mint kiderült, a beszélgetéssel egy időben az Egyesült Államok megfogalmazott egy határozott kérést is Ukrajnával szemben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Washington arra figyelmeztette Kijevet, hogy ne vegyenek célba olyan oroszországi objektumokat, amelyek befolyásolhatják az amerikai befektetéseket.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. február 25. 22:20
Az ukrán nép békét akar! Ne higgyünk a Zselenszkij diktatúra hazug propagandájának! Zselenszkij és bandája az ukrán katonák halálán nyerészkedik.
Válasz erre
0
0
egyszeri
2026. február 25. 22:05
Trumpnak oda kéne szólni, hogyha Magyarországnak és Szlovákiának károkat okoz azzal a NATO-t is támadja Zelenszkij.
Válasz erre
2
0
csapláros
2026. február 25. 22:00
..."ne vegyenek célba olyan oroszországi objektumokat, amelyek befolyásolhatják az amerikai befektetéseket"... márpedig mi más is befolyásolná jobban az amerikai befektetéseket, mint épp a kőolajvezeték elzárása, miközben rekord mennyiségű, 16 amerikai beruházás érkezett eddig Magyarországra 480 millió euro értéktben !? És még ez is hangyapöcsnyi volt a kínaiak tavalyi csaknem 4 milliárdnyi eurós beruházásához képest !
Válasz erre
1
0
papamaci1957
2026. február 25. 21:56
"Az amerikai külügyminisztérium közölte az ukrán kormánnyal, hogy ne támadja az orosz energetikai infrastruktúra amerikai érdekeltségeit. " Akkor a megoldás: adjuk el az amcsiknak a Druzsba 10%-át, és máris megvédik azt.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!