Betelt a pohár Washingtonban: rápirítottak Zelenszkijre, innentől nem támadhat meg bármit

Tajtékzik a dühtől a brüsszeli elit, Meloni mindenkit kijátszott – egy szempillantás alatt Orbán mellett találta magát
Éppen akkor állt ki Magyarország mellett, amikor a legnagyobb szükség volt rá.
Nem fog mindent eltűrni neki Donald Trump.
Szerda este telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – írja a Kárpáthír.
A lap úgy tudja, a hírt már Kijev is megerősítette, majd hozzátették, a beszélgetés nagyjából háromnegyed nyolckor ért véget. Mint kiderült, a beszélgetéssel egy időben az Egyesült Államok megfogalmazott egy határozott kérést is Ukrajnával szemben.
Washington arra figyelmeztette Kijevet, hogy ne vegyenek célba olyan oroszországi objektumokat, amelyek befolyásolhatják az amerikai befektetéseket.
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP
Nagyon nem jó úton haladunk Németország szerint.
A kényszersorozók és a civilek között kialakult konfliktusban az egyik kiszemelt férfi halálos sérülést szenvedhetett.