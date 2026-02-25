Betelt a pohár Washingtonban: rápirítottak Zelenszkijre, innentől nem támadhat meg bármit

Szerda este telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – írja a Kárpáthír.

A lap úgy tudja, a hírt már Kijev is megerősítette, majd hozzátették, a beszélgetés nagyjából háromnegyed nyolckor ért véget. Mint kiderült, a beszélgetéssel egy időben az Egyesült Államok megfogalmazott egy határozott kérést is Ukrajnával szemben.