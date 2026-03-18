„Néha legszívesebben ordítottam volna” – Tóth Alexet már az ajtóból fordították vissza

Egészen hihetetlen: kiderült, min múlott Tóth Alex angliai szerződése
Mesébe illő sztori.
Egészen szürreális, milyen gyorsan vezetett az út az NB III-ból a Premier League-be. Tóth Alex pályafutása kiváló példa minden ifjú labdarúgó számára.
Mindenki előtt jól ismert történet Tóth Alexé. A Ferencváros labdarúgócsapatától télen igazolt a Premier League-ben szereplő Bournemouth-ba a 20 éves válogatott középpályás, akiért 12 millió eurót plusz bónuszokat fizettek az angolok. A fiatal tehetség karrierje mesébe illő: 2025 elején előbb Robbie Keane a Fradiban, majd Marco Rossi a válogatottban dobta be a mély vízbe a sokoldalú középpályást, aki minimum kettesével vette a lépcsőfokokat. Magára irányította a futballvilág figyelmét és 2026 elején aláírta első angliai álomszerződését.
Ezt is ajánljuk a témában
Tóth korábban a Honvédnál is megfordult, majd a Fradi NB III-as együttesében és az NB II-es Soroksárban is bizonyított. Sztanyiszlav Csercseszovnál már a kerettag volt a Fradiban, de a csiszolatlan gyémántot a jelenlegi ír mester látta meg benne. A Nemzeti Sportrádió Sportország című műsorában Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója elárulta, Tóth Alex bő egy éve már szinte hazaindult a spanyolországi edzőtáborból, amikor Robbie Keane-nek feltűnt, milyen teljesítményre képes.
Már úgy volt, hogy hazamegy, de ahogy Robbie látta, mire képes, rögtön mondta, hogy nem megy sehová. Csináltunk belőle egy olyan játékost, aki a Ferencvárosból el tudott menni a Premier League-be”
– büszkélkedett Orosz Pál.
Ezt is ajánljuk a témában
Pazar látványt nyújt a sziklákba vájt létesítményt.
Az elképesztő átigazolásról a ferencvárosi sportigazgató, Hajnal Tamás és a játékos menedzsere, Papp Bence is mesélt érdekességeket a napokban.
„Alex személye mindenféleképpen unikális. Ritkán találkozni egy ilyen fiatalon ennyire tiszta, ennyire szerény, ennyire jó gondolkozású fiatalemberrel. És persze azért tudod,
ha a Premier League-be mész, akkor nem kell nagyon az anyagi rész miatt aggódnod, hogy az nem lesz megfelelő. De igen, neki tényleg az volt lényeg, hogy szakmai projekt.
A Galatasaray több pénzt ajánlott, utolsó pillanatban jött a Benfica is és több pénzt ajánlottak ők is, de tényleg szakmai szempontból is az volt az elsődleges Alex számára, meg nekünk is, hogy közösen a legjobb szakmai utat válasszuk” – fogalmazott Hajnal az M4 Sport Sportemberek podcastműsorában, majd ő is kiemelte az ír mester szerepét.
„Kellett hozzá az is, hogy Robbie, mint vezetőedző, meglátta benne ezt a potenciált, felismerte ezt a tehetséget benne és megadta a lehetőséget neki. Magyarországon azért ez egy kulcskérdés. Az én véleményem, hogy nem hiszem, hogy Horvátországban, Szerbiában vagy a környező országokban sokkal nagyobb tehetségek lennének, de valahogy itt Magyarországon mi mindig egy kicsit óvatosabbak vagyunk, hogy mikor tesszük be, hogy mikor adunk lehetőséget, és hogy még mindig azt keressük, hogy miben nincs kész egy játékos. Nem pedig azt, adott esetben lehet, hogy nagy kockázatot is vállalva, de bedobjuk a mélyvízbe. Alexnél is lehetett volna ez, ha Robbie nem dobja be így a mélyvízbe” – tette hozzá a sportvezető.
Ezt is ajánljuk a témában
Tanulságos interjút adott Hajnal Tamás. A Fradi sportigazgatója a Braga elleni El-párharcról és a csapat ír vezetőedzőjének jövőjéről is beszélt.
Papp Bence, Tóth Alex menedzsere a Magyar Nemzetnek adott interjújában azt is mesélte, miért haragszik a Honvédra, ahol kis híján elveszett a magyar labdarúgás számára a fiatal tehetség.
„Sok Tóth Alex veszhetett el a magyar futballban. Az egy dolog, hogy a Honvédnál akkor nem láttak potenciált benne, de még visszataszító stílusban is beszéltek a szülőkkel. Hála a Jóistennek, ők jó döntést hoztak, és még éppen időben visszakerültek a Ferencvároshoz” – emlékezett Papp, majd hozzátette:
„Tudnék erős jelzőket mondani. Az a furcsa a futballban, hogy ha valaki rosszul dolgozik, a végén akkor is kereshet pénzt, mert közben mások meg jó munkát végeztek.
A FIFA szolidaritási hozzájárulásának köszönhetően a Honvéd is részesül Alex Premier League-be igazolása után, mert ott is eltöltött két évet.
Ha majd viszek oda játékost, ezt azért megjegyzem” – szúrt oda a szakember, majd Robbie Keane-ről is ejtett néhány szót.
„Robbie Keane-nek rengeteget köszönhet az egész magyar futball. Nálam a legnagyobb hatást gyakorolt külföldi edző itthon az elmúlt tizenöt évben. A maga módján Pascal Jansen is hozzátett Alex pályafutásához. Azzal, hogy nem adott neki lehetőséget, még inkább megerősítette fejben. Persze néha legszívesebben ordítottam volna… Sőt 2024. december elsején, amikor Tatabányán néztem Alit, ahogy próbált labdába érni egy borzalmas színvonalú, gól nélküli BVSC–Soroksár mérkőzésen, ki is fakadtam a lelátón, hogy könyörgöm, mit keresünk mi itt egy ilyen játékossal? Bő egy évvel később az egyik első mondata az volt a PL-debütálás után, hogy
a Liverpool ellen könnyebb volt labdához érni, mint akkor a BVSC ellen.
Ott folyton a levegőben volt a labda, nem volt egymás után két passz a földön rossz átvétel vagy szabálytalanság nélkül. Ha ott a tatabányai lelátón, valaki azt mondta volna nekem, hogy 2026-ot már a Premier League-ben kezdi, akkor megkértem volna, hogy menjen el a sarki patikába, és írasson fel magának valami gyógyszert” – hangsúlyozta Papp Bence.
Ezt is ajánljuk a témában
Több nemzetközi válságról és a Nyugat átalakulásáról is kifejtette álláspontját.