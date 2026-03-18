„Néha legszívesebben ordítottam volna” – Tóth Alexet már az ajtóból fordították vissza

„Alex személye mindenféleképpen unikális. Ritkán találkozni egy ilyen fiatalon ennyire tiszta, ennyire szerény, ennyire jó gondolkozású fiatalemberrel. És persze azért tudod,

ha a Premier League-be mész, akkor nem kell nagyon az anyagi rész miatt aggódnod, hogy az nem lesz megfelelő. De igen, neki tényleg az volt lényeg, hogy szakmai projekt.

A Galatasaray több pénzt ajánlott, utolsó pillanatban jött a Benfica is és több pénzt ajánlottak ők is, de tényleg szakmai szempontból is az volt az elsődleges Alex számára, meg nekünk is, hogy közösen a legjobb szakmai utat válasszuk” – fogalmazott Hajnal az M4 Sport Sportemberek podcastműsorában, majd ő is kiemelte az ír mester szerepét.

„Kellett hozzá az is, hogy Robbie, mint vezetőedző, meglátta benne ezt a potenciált, felismerte ezt a tehetséget benne és megadta a lehetőséget neki. Magyarországon azért ez egy kulcskérdés. Az én véleményem, hogy nem hiszem, hogy Horvátországban, Szerbiában vagy a környező országokban sokkal nagyobb tehetségek lennének, de valahogy itt Magyarországon mi mindig egy kicsit óvatosabbak vagyunk, hogy mikor tesszük be, hogy mikor adunk lehetőséget, és hogy még mindig azt keressük, hogy miben nincs kész egy játékos. Nem pedig azt, adott esetben lehet, hogy nagy kockázatot is vállalva, de bedobjuk a mélyvízbe. Alexnél is lehetett volna ez, ha Robbie nem dobja be így a mélyvízbe” – tette hozzá a sportvezető.