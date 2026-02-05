Egészen hihetetlen: kiderült, min múlott Tóth Alex angliai szerződése

kissé túlsúlyosan kezdte Dunakeszin,

majd a kispestiek is lemondtak róla,

amikor 2018-ban leigazolta a Ferencváros. Erről már Szűcs Mihály, a labdarúgó NB II-ben szereplő Soroksár ügyvezetője mesélt az Arena4 Háromoroszlán című magazinjában.

„Már kicsiként is rendkívül ügyes volt, a mostani akadémiavezető, Palásthy Norbert és a stábja ki is szúrta, majd sikerült leigazolni a Fradihoz. Sokáig ment a vita vele kapcsolatban. Úgy gondolták, hogy bár nagyon technikás, de valószínűleg a futsal lesz az ő sportága. Elképesztő alázat jellemezte, és ahogy érett, megváltozott a gondolkodása, táplálkozása, miközben magas, erős fizikumú férfi lett. Haladt előre a ranglétrán, és utánpótláskorúként már meghatározó játékos volt az NB III-ban. Itt jött képbe a Soroksár, amely a belépőszint a Fradi első csapatához” – emlékezett vissza Szűcs, majd így folytatta:

„Meseszerű a karrierje. Soroksáron mindenki hitt benne, hogy berobban majd, de arra senki sem számított, hogy mindez ilyen gyorsan történik. Azonnal alapember lett, alanyi jogon játszott, kivívta magának a helyet. Rögtön látszott rajta, hogy mire képes.