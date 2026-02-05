Egészen hihetetlen: kiderült, min múlott Tóth Alex angliai szerződése

Itt a bejelentés: milliárdokat kaszál a Fradi az NB I történetének legdrágább átigazolásával
Révbe ért a magyar tehetség.
Mesébe illő karrier. Tóth Alex az NB II-ből repült a klubfutball csúcsának számító Premier League-be.
Elképesztő történeteket produkál az élet. Nincs ez másként a labdarúgásban sem: idén januárban felpörögtek az események az év felfedezettjének választott Tóth Alex körül, aki 20 évesen az NB I-es bajnoki címvédő Ferencvárostól szerződött az angol élvonalba. A sztoriban nem csak ez a mesébe illő, hanem a fiatal tehetség karrierje is: 2025 elején előbb Robbie Keane a Fradiban, majd Marco Rossi a válogatottban dobta be a mély vízbe a sokoldalú középpályást, aki minimum kettesével vette a lépcsőfokokat. Magára irányította a futballvilág figyelmét és 2026 elején aláírta első angliai álomszerződését. Nem sokon múlt azonban, hogy teljesen másképp alakuljon a pályafutása – egészen hihetetlen, min múlott a sorsa.
A Premier League-ben szereplő Bournemouth alig adott túl Kerkez Miloson, máris újabb magyar labdarúgóra tett szert. A fiatal Tóth nem csak a bajnok Liverpool elleni győztes bemutatkozáson van túl a Cseresznyéseknél, de második mérkőzésén kis híján az első gólját is megszerezte a Wolves otthonában. Néhány pillanattal a becserélése után, a 86. percben egy villámgyors kontra végén kiszorított helyzetben lőtt az oldalhálóba.
Itt is azon leszek, hogy letegyem a névjegyemet, ahogy otthon is. Idén szeretnék a válogatottal minél jobb eredményeket elérni, és minél sikeresebb szezont futni itt is”
– fogalmazott videóüzenetében Tóth, aki kiérdemelte az év magyar felfedezettjének járó elismerést az NB1.hu Magyar Aranylabda-szavazásán.
Akkor még döntetlen volt az állás.
Ez a díj is jelzi, hogy micsoda tehetség, noha göröngyös út vezetett idáig. Karrierjét még
amikor 2018-ban leigazolta a Ferencváros. Erről már Szűcs Mihály, a labdarúgó NB II-ben szereplő Soroksár ügyvezetője mesélt az Arena4 Háromoroszlán című magazinjában.
„Már kicsiként is rendkívül ügyes volt, a mostani akadémiavezető, Palásthy Norbert és a stábja ki is szúrta, majd sikerült leigazolni a Fradihoz. Sokáig ment a vita vele kapcsolatban. Úgy gondolták, hogy bár nagyon technikás, de valószínűleg a futsal lesz az ő sportága. Elképesztő alázat jellemezte, és ahogy érett, megváltozott a gondolkodása, táplálkozása, miközben magas, erős fizikumú férfi lett. Haladt előre a ranglétrán, és utánpótláskorúként már meghatározó játékos volt az NB III-ban. Itt jött képbe a Soroksár, amely a belépőszint a Fradi első csapatához” – emlékezett vissza Szűcs, majd így folytatta:
„Meseszerű a karrierje. Soroksáron mindenki hitt benne, hogy berobban majd, de arra senki sem számított, hogy mindez ilyen gyorsan történik. Azonnal alapember lett, alanyi jogon játszott, kivívta magának a helyet. Rögtön látszott rajta, hogy mire képes.
Nagyon sok minden van a fejében, gyorsan alkalmazkodik az aktuális csapatához, hihetetlen játékintelligencia jellemzi. Ezért Angliában sem kell féltenünk.
Soroksáron a korábbi sokszoros válogatott, a hosszú éveket Olaszországban légióskodó Vass Ádám is lenyűgözve beszélt róla, a második meccse után azt mondta, még nem találkozott ilyen korú, felkészültségű és ennyire érett taktikai gondolkodású játékossal. Emiatt sem lepett meg, hogy berobbant, de nyilván ehhez a szerencsére is szükség volt. Egy évvel ezelőtt a határon volt, hogy kölcsönadja a Fradi. Az akkor még Gera Zoltán vezette kecskeméti volt a legintenzívebben érdeklődő csapat, és úgy tudom,
ha a Valladolidhoz szerződő Nikitscher Tamást hamarabb tudják regisztrálni a spanyolok, akkor Kecskemétre került volna. Miután az a transzfer elhúzódott, Ali elutazott a Fradival az edzőtáborba,
a frissen érkező Robbie Keane pedig meglátta benne a játékost, és többet szóba sem került, hogy elengedje” – fogalmazott a soroksári sportvezető. Ennyin múlik egy pályafutás, egy labdarúgó sorsa: az NB II helyett az FTC-ben bizonyíthatott, ezzel pedig megnyílt előtte az út a Premier League-be.
Nagyon is bocsánatos „bűn.”
Nem véletlen, hogy a szerződése aláírása miatt Angliába utazó Tóth Alex már a repülőgép fedélzetéről kifejezte a háláját az ír legendának. Úgy érezte, köszönettel tartozik neki a lehetőségért, amit tőle kapott. Ezt a megható történetet korábban maga Keane mesélte el a nyilvánosságnak.
A játékos menedzsere, Papp Bence is úgy látja, kulcsszerepe volt a korábbi PL-csatárklasszisnak a szigetországi szerződésben.
Véleményem szerint Alex mindig készen állt erre, csak a lehetőséget kellett megkapnia, amit Robbie Keane meg is adott neki”
– jelentette ki a Tóth pályafutását egyengető Papp.
Tóth Alex távozásáról is beszélt, és hogy mennyire közel állt hozzá.
Szűcs Mihály egy hihetetlen példával támasztotta alá, mennyire profi Tóth Alex mentalitása.
„Soroksáron is láttuk, milyen elképesztő képességei vannak: Ali a kezdettől fogva a vezére volt a csapatnak. Minden percet úgy élt meg az NB II-ben, hogy kihasználja a játékperceit a fejlődésre, pontosan azért, ha eljön az ideje, készen álljon a következő lépcsőfokra. Jellemző, hogy amikor tavaly megnyerték a bajnokságot Győrben, másnap ott volt Soroksáron a BVSC ellen!” – mesélte a korábbi védő, aki azt is hozzátette, Tóth az elmúlt évben mintegy 50 mérkőzést játszott, ezek között pedig bőven voltak nemzetközi meccsek is. Az Európa-ligában és a válogatottban is bizonyított, így könnyebb lesz felvennie a ritmust Angliában is.
Tóth Alex menedzsere, Papp Bence nyilatkozott a hétvégi meccs után.
Fotó: Patricia de Melo Moreira/AFP