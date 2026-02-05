Ft
Tóth Alex Fradi átigazolás Ferencváros Bournemouth

Egészen hihetetlen: kiderült, min múlott Tóth Alex angliai szerződése

2026. február 05. 05:34

Mesébe illő karrier. Tóth Alex az NB II-ből repült a klubfutball csúcsának számító Premier League-be.

2026. február 05. 05:34
null
Szabó Péter

Elképesztő történeteket produkál az élet. Nincs ez másként a labdarúgásban sem: idén januárban felpörögtek az események az év felfedezettjének választott Tóth Alex körül, aki 20 évesen az NB I-es bajnoki címvédő Ferencvárostól szerződött az angol élvonalba. A sztoriban nem csak ez a mesébe illő, hanem a fiatal tehetség karrierje is: 2025 elején előbb Robbie Keane a Fradiban, majd Marco Rossi a válogatottban dobta be a mély vízbe a sokoldalú középpályást, aki minimum kettesével vette a lépcsőfokokat. Magára irányította a futballvilág figyelmét és 2026 elején aláírta első angliai álomszerződését. Nem sokon múlt azonban, hogy teljesen másképp alakuljon a pályafutása – egészen hihetetlen, min múlott a sorsa.

TÓTH Alex
Gera Zoltán nyomában: a Fradiból a Premier League-be – mesébe illő Tóth Alex története / Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ezt is ajánljuk a témában

A Premier League-ben szereplő Bournemouth alig adott túl Kerkez Miloson, máris újabb magyar labdarúgóra tett szert. A fiatal Tóth nem csak a bajnok Liverpool elleni győztes bemutatkozáson van túl a Cseresznyéseknél, de második mérkőzésén kis híján az első gólját is megszerezte a Wolves otthonában. Néhány pillanattal a becserélése után, a 86. percben egy villámgyors kontra végén kiszorított helyzetben lőtt az oldalhálóba.

Itt a legfrissebb grafikon: ennyi magyart érintene a Tisza Párt megszorító csomagja
Itt is azon leszek, hogy letegyem a névjegyemet, ahogy otthon is. Idén szeretnék a válogatottal minél jobb eredményeket elérni, és minél sikeresebb szezont futni itt is”

– fogalmazott videóüzenetében Tóth, aki kiérdemelte az év magyar felfedezettjének járó elismerést az NB1.hu Magyar Aranylabda-szavazásán.

Ezt is ajánljuk a témában

Göröngyös út vezetett a PL-be

Ez a díj is jelzi, hogy micsoda tehetség, noha göröngyös út vezetett idáig. Karrierjét még

  • kissé túlsúlyosan kezdte Dunakeszin,
  • majd a kispestiek is lemondtak róla,

amikor 2018-ban leigazolta a Ferencváros. Erről már Szűcs Mihály, a labdarúgó NB II-ben szereplő Soroksár ügyvezetője mesélt az Arena4 Háromoroszlán című magazinjában.

„Már kicsiként is rendkívül ügyes volt, a mostani akadémiavezető, Palásthy Norbert és a stábja ki is szúrta, majd sikerült leigazolni a Fradihoz. Sokáig ment a vita vele kapcsolatban. Úgy gondolták, hogy bár nagyon technikás, de valószínűleg a futsal lesz az ő sportága. Elképesztő alázat jellemezte, és ahogy érett, megváltozott a gondolkodása, táplálkozása, miközben magas, erős fizikumú férfi lett. Haladt előre a ranglétrán, és utánpótláskorúként már meghatározó játékos volt az NB III-ban. Itt jött képbe a Soroksár, amely a belépőszint a Fradi első csapatához” – emlékezett vissza Szűcs, majd így folytatta:

„Meseszerű a karrierje. Soroksáron mindenki hitt benne, hogy berobban majd, de arra senki sem számított, hogy mindez ilyen gyorsan történik. Azonnal alapember lett, alanyi jogon játszott, kivívta magának a helyet. Rögtön látszott rajta, hogy mire képes.

Nagyon sok minden van a fejében, gyorsan alkalmazkodik az aktuális csapatához, hihetetlen játékintelligencia jellemzi. Ezért Angliában sem kell féltenünk.

Soroksáron a korábbi sokszoros válogatott, a hosszú éveket Olaszországban légióskodó Vass Ádám is lenyűgözve beszélt róla, a második meccse után azt mondta, még nem találkozott ilyen korú, felkészültségű és ennyire érett taktikai gondolkodású játékossal. Emiatt sem lepett meg, hogy berobbant, de nyilván ehhez a szerencsére is szükség volt. Egy évvel ezelőtt a határon volt, hogy kölcsönadja a Fradi. Az akkor még Gera Zoltán vezette kecskeméti volt a legintenzívebben érdeklődő csapat, és úgy tudom,

ha a Valladolidhoz szerződő Nikitscher Tamást hamarabb tudják regisztrálni a spanyolok, akkor Kecskemétre került volna. Miután az a transzfer elhúzódott, Ali elutazott a Fradival az edzőtáborba,

a frissen érkező Robbie Keane pedig meglátta benne a játékost, és többet szóba sem került, hogy elengedje” – fogalmazott a soroksári sportvezető. Ennyin múlik egy pályafutás, egy labdarúgó sorsa: az NB II helyett az FTC-ben bizonyíthatott, ezzel pedig megnyílt előtte az út a Premier League-be.

Ezt is ajánljuk a témában

Robbie Keane kulcsszerepben

Nem véletlen, hogy a szerződése aláírása miatt Angliába utazó Tóth Alex már a repülőgép fedélzetéről kifejezte a háláját az ír legendának. Úgy érezte, köszönettel tartozik neki a lehetőségért, amit tőle kapott. Ezt a megható történetet korábban maga Keane mesélte el a nyilvánosságnak.

A játékos menedzsere, Papp Bence is úgy látja, kulcsszerepe volt a korábbi PL-csatárklasszisnak a szigetországi szerződésben.

Véleményem szerint Alex mindig készen állt erre, csak a lehetőséget kellett megkapnia, amit Robbie Keane meg is adott neki”

– jelentette ki a Tóth pályafutását egyengető Papp.

Ezt is ajánljuk a témában

Tóth Alex győztes mentalitása

Szűcs Mihály egy hihetetlen példával támasztotta alá, mennyire profi Tóth Alex mentalitása.

„Soroksáron is láttuk, milyen elképesztő képességei vannak: Ali a kezdettől fogva a vezére volt a csapatnak. Minden percet úgy élt meg az NB II-ben, hogy kihasználja a játékperceit a fejlődésre, pontosan azért, ha eljön az ideje, készen álljon a következő lépcsőfokra. Jellemző, hogy amikor tavaly megnyerték a bajnokságot Győrben, másnap ott volt Soroksáron a BVSC ellen!” – mesélte a korábbi védő, aki azt is hozzátette, Tóth az elmúlt évben mintegy 50 mérkőzést játszott, ezek között pedig bőven voltak nemzetközi meccsek is. Az Európa-ligában és a válogatottban is bizonyított, így könnyebb lesz felvennie a ritmust Angliában is.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Patricia de Melo Moreira/AFP

 

Töki
2026. február 05. 07:58
Szerencse is kell, az tény! De én inkább azt mondom, fentről ez így rendeltetett!!!
chief Bromden
2026. február 05. 07:02
Vannak tehetséges, jó szemű szakemberek a fociban, de adódnak nehézségek, ha csavarhúzóval és villáskulccsal vezetik őket.
