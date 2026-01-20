„Az elnök úr megváltoztatta a kib*szott szabályt” – Robbie Keane-t még nem láttuk ennyire dühösnek

Varga Barnabásról és Tóth Alexről

Elveszítettük Vargát és Tóth Alexet, két magyar elment. Most van hat-hét magyarunk. Ha ketten megsérülnek, b*szhatjuk.

Talán nem tudjátok, de próbáltunk magyarokat igazolni, de az ár innen ide megy [mutat lentről felfelé]. Mert ki akarják használni a Ferencvárost. Ez nem helyes, de ez van. Elvesztettük Vargát. Szeretném azt hinni, hogy Vargát jobb játékossá tettük. Most elment négy-öt millióért, ez az ő korában remek ár. Nagyszerű ez neki, borzasztó nekem. Más korban van, mint Alex. Alex elvesztése nehéz volt nekem, nagyon nehéz. Most egy kicsit elérzékenyülök, mert egy évvel ezelőtt La Mangában, ahonnan most hazajöttünk, azt mondták nekem, hogy Alex megy a második csapatba. Két nap után azt mondtam: »Nem, marad.« Senki sem látta, de én láttam. 17 éves voltam, amikor a Wolverhampton Wanderersben játszottam, és az edzőm bennem is látott valamit. Láttam valamit Alexben, amiről tudtam, hogy ez a kölyök érdemes arra, hogy maradjon. Azért, mert csinált valamit az edzésen: csinált valamit külsővel. Azt mondtam: »Nem, nem, ezt ne csináld, csak Luka Modric csinálhatja meg ezt«. Soha többé nem csinálta meg, szóval ez mit árul el róla? Figyel, tanul, megérti, hogy mit várok el egy futballistától. Aztán a Frankfurt ellen azt akartam, hogy játsszon, de meggyőztek, hogy »talán túl korai«. Aztán a következőn betettem, és azóta minden meccsen játszott. Egy év alatt innen ide [mutat lentről felfelé] jutott. Edzőként az a dolgom, hogy nyerjek, ti elvárjátok tőlem a győzelmet. De én már nyertem. A munkám nem az egóról szól, hogy nekem trófeáim legyenek, hanem vezetőként az, hogy segítsek az embereknek fejlődni. Tóth Alex innen ide jutott egy év alatt. Elvégeztem a feladatom és újra meg akarom csinálni. Küldött nekem egy fotót tegnap, és valószínűleg ezért érzékenyülök el, magáról a magángépen – életében először ült ilyenen – a Bournemouth-mezzel.

Küldött egy hosszú üzenetet, megköszönve, hogy megváltoztattam az életét. Felhívtam a feleségem és elkezdtem sírni, pedig általában sosem sírok. De segítettem valakinek elérni az álmát. Azt hiszem, hogy Tóth Alex az egyik legkedvesebb kölyök, akivel valaha is találkoztam életemben.

Sokat beszélget Instagramon a fiaimmal. Mindig szerény, mindig bátor. Amint megtudtam, hogy a Bournemouthhoz megy, felhívtam öt embert, hogy kérlek titeket, vigyázzatok Alexre. Büszke vagyok rá, hogy egy húsz éves fiatal a klubunktól oda megy. Fáj, hogy elment, megakadályozhattam volna, maradt volna a hülye szabály miatt nyárig. De a saját fejlődése érdekében mennie kellett. És tudom, hogy emiatt majd szenvednem kell a hülye szabály miatt, de nem baj, mert az álma megvalósul. Erre mindenki büszke lehet a klubnál, hogy egy saját nevelésű játékosunk a Premier League-be igazol. És lesznek még ilyenek. Ígérem, mert segíteni fogom a fiatalokat az új Alexszé válni, mert edzőként ez a dolgom. Persze a győzelem is a dolgom, de nagyobb boldogság Alit és a családját a privátgépen látni. Ezért edzősködöm, apa vagyok én is, a gyerekeimet nevelem. A futball az futball, így igaz, de ami Alexszel történt egy év alatt, az egy fantasztikus történet.”