03. 03.
kedd
háború Háború Ukrajnában Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Magyar Péter Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor választás

Hátborzongató: nyíltan kijelentette Zelenszkij, biztosra veszi Orbán bukását

2026. március 03. 12:26

Mindenkit meglepett az ukrán elnök.

2026. március 03. 12:26
null

Volodimir Zelenszkij interjút adott a Corriere della Serának. Az ukrán elnök többek között Orbán Viktorról, a magyar választásról, a Barátság kőolajvezetékről, valamint az ukrajnai háborúról beszélt a legnagyobb olasz napilapnak.

Orbán Viktor kapcsán így fogalmazott az ukrán elnök:

úgy hiszem, Orbán vereséget szenved a választásokon,

és akkor újra jó kapcsolatot alakíthatunk ki Magyarországgal.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

 

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

