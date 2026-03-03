Kijött a friss elemzés: az iráni háború miatt migránsok milliói fognak megindulni Európa felé

A Migrációkutató Intézet elemzése szerint Törökország jelenleg mintegy 2,3 millió szíriai menekültnek ad otthont, miközben további hozzávetőleg 170 ezer más nemzetiségű menekült is az országban tartózkodik. Az intézet kiemeli, hogy az iráni állampolgárok száma különösen jelentős: a török belügyminisztérium adatai alapján több mint 76 ezer iráni rendelkezik tartózkodási engedéllyel, mellettük pedig mintegy tízezren élnek Törökországban diák- vagy munkavállalói vízummal, illetve menekültstátusszal.

A török kormány attól tart, hogy az iráni háború következtében tömegesen érkezhetnek a menekültek a török–iráni határra. Ankara már 2003-ban megtapasztalta az Egyesült Államok vezette iraki háború, majd a 2011–2024 közötti szíriai polgárháború destabilizáló hatásait.