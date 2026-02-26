Elon Musk ismét beállt Orbán Viktor mögé, és két szóval semmisítette meg Von der Leyen szörnyű tervét

Elon Musk osztja Orbán észrevételeit: Brüsszel évek óta beavatkozik az európai választásokba
A techmilliárdos az X-en posztolta újra a bizonyító erejű posztot.
A magyarországi és a brit nemi erőszakos esetek számáról értekezett a milliárdos üzletember.
Elon Musk újabb, nagy visszhangot kiváltó bejegyzést tett közzé az X közösségi platformon. A milliárdos üzletember egy olyan posztot osztott meg, amely a magyarországi és a brit nemi erőszakos esetek számát állítja szembe egymással.
A hivatkozott bejegyzés szerint
Magyarországon 477, az Egyesült Királyságban pedig évente 70 000 ilyen bűncselekményt regisztrálnak.
A megosztott tartalom emellett politikai állítást is megfogalmaz: eszerint az Európai Unió célja, hogy megbuktassa Orbán Viktort, és erőszaktevőkkel árassza el Magyarországot. Musk mindehhez mindössze annyit fűzött hozzá:
„Big difference” – vagyis „nagy különbség”,
ezzel hangsúlyozva a két ország közötti eltérést.
