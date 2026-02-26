Ft
elon musk von der leyen európai unió migráció orbán viktor

Elon Musk ismét beállt Orbán Viktor mögé, és két szóval semmisítette meg Von der Leyen szörnyű tervét

2026. február 26. 11:17

A magyarországi és a brit nemi erőszakos esetek számáról értekezett a milliárdos üzletember.

2026. február 26. 11:17
null

Elon Musk újabb, nagy visszhangot kiváltó bejegyzést tett közzé az X közösségi platformon. A milliárdos üzletember egy olyan posztot osztott meg, amely a magyarországi és a brit nemi erőszakos esetek számát állítja szembe egymással. 

A hivatkozott bejegyzés szerint 

Magyarországon 477, az Egyesült Királyságban pedig évente 70 000 ilyen bűncselekményt regisztrálnak.

A megosztott tartalom emellett politikai állítást is megfogalmaz: eszerint az Európai Unió célja, hogy megbuktassa Orbán Viktort, és erőszaktevőkkel árassza el Magyarországot. Musk mindehhez mindössze annyit fűzött hozzá: 

„Big difference” – vagyis „nagy különbség”,

ezzel hangsúlyozva a két ország közötti eltérést.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Harun Ozalp / ANADOLU / Anadolu via AFP

 

74bro
•••
2026. február 26. 12:00 Szerkesztve
Azoknak, akik próbálják megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. A világon mindenhol, normális körülmények között, a legtöbb ember normális. Nem erőszakol, nem fosztogat, nem gyújtogat. De abnormális körülmények között ezek a tettek bizony gyakrabban előfordulnak, például csata után, egy háborúban. Képzeljünk el egy afgánt, aki sohasem látott még egy női combot, közelről. Most pedig Európában, nyáron, félmeztelen csajok, amerre a szeme ellát. De senki se áll le vele. A szőke, kékszemű egyetemista lányoknak csak addig kell az afgán, amíg bemutatják politikai korrektségüket, utána átmennek a másik járdára, ha meglátnak egyet. Aztán az alkohol. Nem szoktak hozzá. Itt pedig bemennek egy boltba, és két euróért pálinkát vásárolhatnak - amit Allah nem tilt szó szerint. Ezt én abnormális körülménynek nevezném. Kérdés: ha ezer afgánból, szírből stb. csak egy erőszakol, akkor bele kell mennünk ebbe a rizikóba, csak hogy az európai bürokraták megsimogassák a buksinkat?
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. február 26. 11:57
Galsó Atyarasputin 2026. február 26. 11:45 Pl: mi. Hol vannak a nekünk járó uniós pénzek? Ukrajnában, ellopova. Elvakult seggfej vagy. Az elvakult seggfej te vagy cimbora. Az Orbán kormány basszon ki az EUval és lépjen be az Európai Ügyészségbe és döntse őket csődbe hogy nem tudják kifizetni a nekünk "járó" pénzt. :))))))))))))))
Válasz erre
0
2
mlotta
2026. február 26. 11:55
Pintér Sándor: 50-50 százalék, hogy Orbán Viktor lesz a következő miniszterelnök vagy valaki más
Válasz erre
1
1
rasputin
2026. február 26. 11:54
Galsó Atyarasputin 2026. február 26. 11:45 Kinek te elmebeteg? Mert az ukránoknak ingyenes! Valaki más fizet helyettük. Ezt dumáld le azzal akinek válaszoltam.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!