Lehetetlen küldetésre vállalkozott a Fradi: odaveszett a BL-győztes makulátlan mérlege

Még négy perc sem telt el, amikor a Magyar Kupa címvédő FTC már 4–0-ra vezetett, de az ellenfél hasonlóan gyorsan felzárkózott. A lendületes kezdés után mindkét oldalon keményebbé vált a védekezés és több volt a szabálytalanság. Éppen ezért a fővárosiak a folytatásban igyekeztek elkerülni, hogy felállt védőfal ellen kelljen próbálkozniuk, és gyors akcióik végén szerzett góljaikkal 14–11-es előnyben voltak a szünetben.

Az első felvonásban az FTC-nek nyolccal több kapura lövése volt és kevesebb cserével játszott, mint az ETO.

A győriek az első félidőben is többször támadhattak az egyenlítésért, de ez végül csak a meccs háromnegyedénél jött össze nekik (20–20). Részben annak köszönhették 6–2-es sorozatukat, hogy előtte a fővárosiak több lövést is elrontottak, a csereként beállt Szemerey Zsófi pedig négy védéssel mutatkozott be a kapuban.

A 47. percben vezetett először a címvédő, majd két találat is volt az előnye, és bár Vilde Ingstad másfél perccel a vége előtt egyenlített, egy hosszú vendégtámadás végén Kristina Jörgensen is eredményes volt. A végeredményt a ferencvárosi Darja Dmitrijeva állította be időn túli hétméteressel. Csapatának héttel több kapura lövése volt a meccsen.