eto Fradi kézilabda

Lehetetlen küldetésre vállalkozott a Fradi: odaveszett a BL-győztes makulátlan mérlege

2026. március 18. 21:21

Időn túli hétméteressel mentett pontot a Fradi a zöld-fehér rangadón, a győriek először veszítettek pontot a bajnoki szezonban.

2026. március 18. 21:21
null

Szinte lehetetlen küldetésre vállalkozott az ETO ellen a Ferencváros női kézilabdacsapata, amely hazai pályán azzal a céllal lépett pályára a Népligetben, hogy ledolgozza a listavezető győriek ellen ősszel idegenben összeszedett 15 gólos hátrányt. Mint ismert, a bajnoki összevetésben azonos pontszámnál az egymás elleni eredmény rangsorol.

A Fradi kezdett jobban, magabiztos, háromgólos előnyben mehetett a szünetre, de a fordulás után az ETO volt eredményesebb, néhány másodperccel a vége előtt egy átlövésgól után már győztesnek is hihette magát, ám kiharcoltak a hazaiak egy büntetőt. A hetest Darja Dmitrijeva váltotta gólra a hatvan perc letelte után, így 28–28-as döntetlennel ért véget a csata. A győriek először veszítettek pontot a bajnoki szezonban, de ettől függetlenül is, gyakorlatilag eldőlt a bajnoki cím a BL-címvédő kisalföldiek javára.

Az ETO 18 győzelemmel, az FTC pedig 16 sikerrel és egy vereséggel állt a tabellán a meccs előtt. Mivel a két csapat győri mérkőzését október 11-én 32–17-re a címvédő nyerte, a szerdai rangadóra annak tudatában készülhetett, hogy idegenbeli sikerével szinte biztossá teszi újabb bajnoki címét.

A hazaiaktól Janurik Kinga és Orlane Kanor, a vendégektől Linn Blohm, Kari Brattset, Anna Lagerquist, Győri-Lukács Viktória, Estelle Nze-Minko, Helena Elver és Sandra Toft hiányzott.

Még négy perc sem telt el, amikor a Magyar Kupa címvédő FTC már 4–0-ra vezetett, de az ellenfél hasonlóan gyorsan felzárkózott. A lendületes kezdés után mindkét oldalon keményebbé vált a védekezés és több volt a szabálytalanság. Éppen ezért a fővárosiak a folytatásban igyekeztek elkerülni, hogy felállt védőfal ellen kelljen próbálkozniuk, és gyors akcióik végén szerzett góljaikkal 14–11-es előnyben voltak a szünetben.

Az első felvonásban az FTC-nek nyolccal több kapura lövése volt és kevesebb cserével játszott, mint az ETO.

A győriek az első félidőben is többször támadhattak az egyenlítésért, de ez végül csak a meccs háromnegyedénél jött össze nekik (20–20). Részben annak köszönhették 6–2-es sorozatukat, hogy előtte a fővárosiak több lövést is elrontottak, a csereként beállt Szemerey Zsófi pedig négy védéssel mutatkozott be a kapuban.

A 47. percben vezetett először a címvédő, majd két találat is volt az előnye, és bár Vilde Ingstad másfél perccel a vége előtt egyenlített, egy hosszú vendégtámadás végén Kristina Jörgensen is eredményes volt. A végeredményt a ferencvárosi Darja Dmitrijeva állította be időn túli hétméteressel. Csapatának héttel több kapura lövése volt a meccsen.

A végső dudaszót követően a győri szurkolók már bajnokként ünnepelték kedvenceiket.

Dmitrijeva tíz, Simon Petra hét góllal, Böde-Bíró Blanka kettő, Laura Glauser hét védéssel zárt a hazaiaknál. A túloldalon Dione Housheer hat, Emilie Hovden öt alkalommal talált be, hárman pedig négy góllal zártak. Hatadou Sakónak négy, Szemerey Zsófinak hat védése volt.

A két csapat legközelebb május 2-án Tatabányán, a Magyar Kupa elődöntőjében találkozik egymással.

A győriek legutóbb 2019 decemberében tudtak nyerni a Népligetben, azóta sorozatban öt alkalommal hazai siker, most pedig döntetlen született. Az FTC immár 75 bajnoki óta veretlen hazai pályán.

Női kézilabda NB I, 18. forduló
FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri Audi ETO KC 28–28 (14–11)

(Mandiner/MTI)

Fotó: MTI/Purger Tamás

***

