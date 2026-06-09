Az Üllői úton is elismerik: kivételesen igazat mond a török sajtó a Fradi játékosáról

Ez a bejelentések napja: két játékos is távozik a Ferencvárostól
A kapusnak és a védőnek is lejárt a szerződése a zöld-fehéreknél.
Tovább formálódhat a Magyar Kupa-győztes zöld-fehérek kerete.
Nagy átrendeződés zajlik a Ferencváros labdarúgócsapatának öltözőjében, Robbie Keane vezetőedző mellett több játékos is búcsút int a zöld-fehéreknek idén nyáron. Azt már bejelentették, hogy Gróf Dávid és Stefan Gartenmann elhagyja a Népligetet, de további távozók is várhatóak.
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A kapusnak és a védőnek is lejárt a szerződése a zöld-fehéreknél.
Érdeklődés mutatkozik Mohammed Abu Fani és a Haitival vb-kalandra készülő Lenny Joseph játékjogáért is, előbbit Szerbiában, utóbbit Svájcban, Olaszországban és Franciaországban látnák szívesen. Rajtuk kívül Cebrail Makreckis keltette még fel komolyabb klubok figyelmét, a villámléptű szélsőt több török csapat is csábítja. A Galatasaray, a Besiktas és a Trabzonspor mellett a legfrissebb hírek szerint a Corum FK tett ajánlatot érte. Az első osztály észak-anatóliai abszolút újonca a másodosztály negyedikjeként került az élvonalba.
A klub átigazolási híreivel kapcsolatban mindig jól informált ulloi129.hu így ír az érdeklődés tényéről, a lehetséges transzferről:
Úgy tudjuk, hogy a török sajtó rendes ügymenetével szemben ez az információ igaz”
– írja a szurkolói portál a kiscsapat szándékairól.
Fotó: MTI/Illyés Tibor