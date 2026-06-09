Az Üllői úton is elismerik: kivételesen igazat mond a török sajtó a Fradi játékosáról

Érdeklődés mutatkozik Mohammed Abu Fani és a Haitival vb-kalandra készülő Lenny Joseph játékjogáért is, előbbit Szerbiában, utóbbit Svájcban, Olaszországban és Franciaországban látnák szívesen. Rajtuk kívül Cebrail Makreckis keltette még fel komolyabb klubok figyelmét, a villámléptű szélsőt több török csapat is csábítja. A Galatasaray, a Besiktas és a Trabzonspor mellett a legfrissebb hírek szerint a Corum FK tett ajánlatot érte. Az első osztály észak-anatóliai abszolút újonca a másodosztály negyedikjeként került az élvonalba.