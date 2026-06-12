Szakértő a Mandinernek: Az EKB kametemelése valószínűleg nem egyszeri lépés lesz, hanem egy szigorítási ciklus eleje

Sebestyén Géza szerint az EKB kamatemelése elméletben erősíti az eurót a többi valutával, így a forinttal szemben is.

„A kamatemelés napján ezt még nem láthattuk, aminek fő oka az, hogy ez a kamatemelés a piac által már be volt árazva, a befektetők számítottak rá. Nagyon valószínű azonban, hogy a mostani kamatemelés nem egyszeri lépés lesz, hanem egy szigorítási ciklus eleje.