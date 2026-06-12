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ekb sebestyén géza európai központi bank

Szakértő a Mandinernek: Az EKB kametemelése valószínűleg nem egyszeri lépés lesz, hanem egy szigorítási ciklus eleje

2026. június 12. 05:41

Sebestyén Géza szerint ha így lesz, akkor a további kamatemelések egy idő után egyre inkább erősíthetik az eurót, és relatív értelemben gyengíthetik majd a forintot.

2026. június 12. 05:41
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Az Európai Központi Bank (EKB) kamatlába egy éve 2,15 százalékon volt. A mostani emelés fő oka az, hogy az eurozóna inflációs mutatója harmadik hónapja van 2 százalék, azaz az EKB inflációs célja felett. A euró-infláció ráadásul év eleje óta folyamatosan növekvő trendet mutat, januárban még 1,7 százalék volt, februárban 1,9 százalék, márciusban 2,6 százalék, áprilisban 3,0 százalék, és májusban már 3,2 százalék. A geopolitikai feszültségek és az energiaárak emelkedése ráadásul további növekedést vetít előre – nyilatkozta a Mandinernek Sebestyén Géza az EKB kamatemelésével kapcsolatban.

Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője úgy fogalmazott: 

Az EKB kamatdöntése természetesen nem teszi olcsóbbá az olaj és a gáz világpiaci árát és nem oldja meg a közel-keleti konfliktust, ám abban segít, hogy ezeknek inflációs hatásai ne gyűrűzzenek be akkora mértékben az eurozóna ár- és bérfolyamataiba.”

Sebestyén Géza szerint az EKB kamatemelése elméletben erősíti az eurót a többi valutával, így a forinttal szemben is.

„A kamatemelés napján ezt még nem láthattuk, aminek fő oka az, hogy ez a kamatemelés a piac által már be volt árazva, a befektetők számítottak rá. Nagyon valószínű azonban, hogy a mostani kamatemelés nem egyszeri lépés lesz, hanem egy szigorítási ciklus eleje. 

Ha így lesz, akkor a további kamatemelések egy idő után egyre inkább erősíthetik az eurót, és relatív értelemben gyengíthetik majd a forintot”

– fejtette ki.

Mint rámutatott: az MNB számára ez azt jelenti, hogy szűkül a tér a további kamatcsökkentésekre, sőt ha az EKB hosszú távon benne ragad egy kamatemelései ciklusba, akkor egy idő után a magyar jegybanknak is el kell majd kezdenie szigorítani, azaz kamatot emelni.

Sebestyén Géza úgy vélekedett, a magyar inflációra az EKB mostani kamatemelése direkt módon nem hat, ám ha további kamatemelések lesznek, és a forint gyengülni fog, annak már lesz inflációt növelő hatása itthon. 

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

 

Összesen 2 komment

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Magyarorszag-elveszett
2026. június 12. 07:24
Tehát a háborúra költött pénzek nem fognak megtérülni soha sem. Az euró elkezdett inflálódni gyorsított ütemben.
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Ödenburger
2026. június 12. 07:01
Kimaradt az a lényeges össefüggés, hogy a magasabb kamatszint fékezi az egyébként is gyakorlatilag nemlétező gazdasági növekedést az eurozónában. Ami tovább csökkenti a magyar gazdaság exportvolumenét (amit az erős forint-gyenge euró eleve visszafog).
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