Kétféleképpen teljesítheti Magyar Péter legfőbb ígéretét: megszorításokkal vagy csodával

Az árfolyam-stabilitás vonatkozásában volnának Magyarországnak a legjobb reményei, hiszen az új kormány hatalomra kerülésével, az uniós kapcsolatok rendezésével és az euróbevezetés belengetésével a befektetők jelentősen megerősítették a magyar forintot, a jegybank pedig így akár már teljesíthetné is az ERM-II árfolyammechanizmus stabilitási kritériumait (hogy egy előre meghatározott központi árfolyam körül plusz-mínusz 15 százalékos sávon belül mozogjon a magyar forint két éven át) –

de formálisan ez a kritérium sem teljesülhet, hiszen Magyarország hivatalosan nem lépett be az ERM-II rendszerbe.

Az államháztartás finanszírozási költsége szempontjából az elvárás az, hogy Magyarország hosszú távú államkötvényeinek hozama legfeljebb 2 százalékponttal haladja meg a három legstabilabb tagállam átlagos kamatszintjét. Ezek ismét Ciprus, Franciaország és Dánia voltak, a referenciaérték pedig 5,1 százalék, amelyet Magyarország 6,7 százalékos éves mozgóátlaga ismétcsak felülmúl – ugyanakkor ez az a kritérium, amit a Tisza-kormány a leggyorsabban teljesíthet, mert a hazánk körüli befektetői hangulat javulása nagyot csökkentett a magyar államkötvények hozamain.