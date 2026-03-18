Kiszáradt benzinkutak: Robert Fico bejelentette, hogy Szlovákia drasztikus lépésekre kényszerül

A mostani helyzet mögött azonban nemcsak a határ menti árkülönbségek állnak. Szlovákiát is érinti a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz olajtranzit leállása, ami már korábban is ellátási nehézségeket okozott.

Robert Fico ennek hatására egyre határozottabban képvisel a magyarhoz hasonló álláspontot Ukrajna ügyében, és vizsgálatot sürget azzal kapcsolatban, mikor állhatnak vissza az olajszállítások a normál kerékvágásba.

A szlovák miniszterelnök azt is jelezte, hogy a brüsszeli EU-csúcson nem kívánja megszavazni az Ukrajnával kapcsolatos határozatot, ha abban nem szerepel a Barátság vezeték problémájának rendezése.