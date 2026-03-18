Kiszáradt benzinkutak: Robert Fico bejelentette, hogy Szlovákia drasztikus lépésekre kényszerül

Hiába próbálkozik Zelenszkij, átlát a szitán Fico: politikai okokból nem akarja újraindítani Ukrajna az olajszállítást
Mennyiségi korlátozás jöhet, a külföldiek pedig mélyebben kell, hogy a zsebükbe nyúljanak.
A szlovák kormány ideiglenes korlátozásokat vezet be a dízel tankolására és kivitelére. A döntést Robert Fico miniszterelnök jelentette be március 18-án, miután több régióban – főként az ország északi részén – ellátási problémák alakultak ki.
Az új szabályok értelmében a járművek csak a saját üzemanyagtartályukba, valamint legfeljebb egy 10 literes kannába tankolhatnak.
Emellett az egy alkalommal vásárolható üzemanyag mennyiségét 400 eurós felső határhoz kötik.
A kormány a dízel kivitelét is korlátozza, és
külön árszintet vezet be a hazai és a külföldi rendszámú autók számára.
Ez utóbbi lépés célja egyértelműen az úgynevezett „üzemanyagturizmus” visszaszorítása.
Robert Fico szerint ugyanis a lengyel árkülönbségek miatt tömegesen érkeztek külföldiek tankolni Szlovákiába.
Olyan helyzet állt elő, hogy Szlovákia északi részén több tucat benzinkút szó szerint kiszáradt”
– fogalmazott, hozzátéve:
Ez instabilitást eredményezett, és ezért hoztuk meg a korlátozásokra vonatkozó döntést, amely viszonylag extrém, de valószínűleg más megoldás nincs is ebben a helyzetben, amikor Zelenszkij úr ennyire segítségünkre van.”
A mostani helyzet mögött azonban nemcsak a határ menti árkülönbségek állnak. Szlovákiát is érinti a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz olajtranzit leállása, ami már korábban is ellátási nehézségeket okozott.
Robert Fico ennek hatására egyre határozottabban képvisel a magyarhoz hasonló álláspontot Ukrajna ügyében, és vizsgálatot sürget azzal kapcsolatban, mikor állhatnak vissza az olajszállítások a normál kerékvágásba.
A szlovák miniszterelnök azt is jelezte, hogy a brüsszeli EU-csúcson nem kívánja megszavazni az Ukrajnával kapcsolatos határozatot, ha abban nem szerepel a Barátság vezeték problémájának rendezése.
A szlovák kormány már februárban kőolaj-szükséghelyzetet hirdetett, miután januárban leálltak az Oroszországból érkező olajszállítások. A mostani korlátozások azt jelzik: a helyzet azóta sem stabilizálódott.
Bár Robert Fico kijelentette, hogy a szlovák kormány egyelőre nem követi a magyar utat, és nem vezet be védett árat a benzinre,
a magyar autósok és fogyasztók továbbra is előnyben érezhetik magukat a régió többi országába élőkhöz képest, hiszen a hazai kutakon nem alakultak ki a szlovákhoz hasonló áldatlan állapotok.
Fotó: JOE KLAMAR / AFP