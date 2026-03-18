Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
iráni háború Svédország kémkedés kivégzés Irán Izrael

Elszabadulhat a pokol: Irán kivégzett egy svéd állampolgárt – a külügyminisztérium tombol

2026. március 18. 21:26

A férfit azzal vádolták, hogy a perzsa állam legádázabb ellenségének kémkedett.

2026. március 18. 21:26
Az Iran International beszámolója szerint Irán kivégzett egy svéd–iráni állampolgárt, akit azzal vádoltak, hogy Izraelnek kémkedett. A Kourosh Keyvani néven azonosított férfin március 18-án hajnalban hajtották végre a halálos ítéletet, miután a legfelsőbb bíróság helybenhagyta a döntést.

Bizonyítékok nélkül

Az iráni igazságszolgáltatáshoz köthető Mizan hírügynökség szerint Keyvani

érzékeny létesítményekről készült képeket és információkat” adott át az izraeli Moszadnak.

A hatóságok közlése szerint a férfit még 2025 júniusában, a 12 napos háború negyedik napján tartóztatták le.

A hivatalos beszámolók szerint az ügy végigment a szabályos jogi eljárásokon, ugyanakkor a férfi bűnössége mellett szóló objektív bizonyítékokat nem hoztak nyilvánosságra. Egy másik, félhivatalos iráni forrás azt állította, hogy a férfit a Forradalmi Gárda hírszerzése fogta el, és

  • készpénzt,
  • járműveket, valamint
  • fejlett kommunikációs eszközöket találtak nála,

ezek az állítások azonban szintén nem ellenőrizhetők.

Stockholm tiltakozik

A svéd külügyminiszter, Maria Malmer Stenergard megerősítette, hogy az ország egyik állampolgárát végezték ki Iránban, és a Politico beszámolója szerint élesen bírálta a perzsa állam eljárását.

Egyértelmű számunkra, hogy az a jogi folyamat, amely az ítélethez vezetett, nem volt tisztességes”

– fogalmazott, hozzátette: Svédország többször is kereste az együttműködés lehetőségét az iráni hatóságokkal, és elvárta volna a tisztességes jogi procedúrát, ám ezek a törekvések nem vezettek eredményre. A svéd diplomácia még az utolsó pillanatban is megpróbált kapcsolatba lépni Teheránnal, sikertelenül.

Egyre szaporodó halálos ítéletek

Keyvani esete nem egyedi. Az Iran International szerint a júniusi háború kitörése óta

jelentősen nőtt azok száma, akiket Izraellel való együttműködés vádjával tartóztatnak le és ítélnek halálra Iránban.

Az ország már korábban is a világ egyik legmagasabb kivégzési rátájával bírt, és a nemzetbiztonsági ügyekben – különösen kémkedési vádaknál – rendszeresen alkalmazta a halálbüntetést. Jogvédő szervezetek szerint

a legújabb konfliktus óta felgyorsultak az ilyen eljárások, és újabb tucatnyi ember juthat hasonló sorsra a közeljövőben.

Nőhet a diplomáciai feszültség

Az ügy újabb feszültséget hozhat az Európai Unió és Irán kapcsolatában. Svédország – az EU-val együtt – következetesen elítéli a halálbüntetés alkalmazását, különösen olyan esetekben, ahol a tisztességes jogi eljárás feltételei nem biztosítottak.

A kivégzés időzítése sem véletlen: a közel-keleti konfliktus eszkalációja közepette Irán egyre keményebb fellépést mutat a feltételezett külföldi ügynököknek bélyegzett, vagy a kémgyanús személyekkel szemben. A mostani eset sokak szerint nemcsak jogi, hanem politikai üzenetet is hordoz.

***

Fotó: Kourosh Keyvani / X

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Krupp Skya
2026. március 18. 22:15
Nem kellett volna odamenni.
bagoly-29
2026. március 18. 21:56
Egy akármilyen jellegű fundamentalista diktatúrának sincs keresnivalója a Földön. Egy diktatúra is lehet normális a társadalom számára, de a fundamentalista alapból nem, mivel merev és érzéketlen más felfogásokkal szemben. Az iráni pont ilyen. Az EU meg ilyen akar lenni!
Unknown
2026. március 18. 21:53
Ezek után a svédek követelhetik az EU érett Irán, feltétel nélküli felvételét az unióba. Hiszen, a kis kedvenceik is ezt művelik napi szinten a kárpátaljai kettős állampolgárokkal. Annyi a különbség Irán javára, hogy tartottak látszat tárgyalást. A kaprok meg bezsuppolják egy kocsiba, majd kiküldik a biztos halálba a delikvenst.
johannluipigus
2026. március 18. 21:34
Arrafelé kémkedésért a legsúlyosabb büntetés jár.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!