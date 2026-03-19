Így lett vége a nagy sorozatnak, ennyi pénzt keresett Európában a Fradi – ez vár a magyar bajnokra

A fent említett oldal szerint a zöld-fehéreknek

a selejtezős és főtábla-részvétel,

a meccseredmények,

a továbbjutási bónuszok, továbbá

a koefficiens alapú kifizetések

hoztak a legtöbbet a konyhára a mostani kiírásban, majd ehhez jönnek még később a szponzoroktól, valamint egyéb jogdíjakból befolyt pénzek.

A két legnagyobb tétel a listán egyébként egy 4,31 és egy 4,29 millió eurós összeg, amivel a Ferencváros Európa-liga-alapszakaszba és Bajnokok Ligája-playoffba jutását honorálták.