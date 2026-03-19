03. 19.
csütörtök
UEFA európa-liga pénzdíj Fradi Ferencváros FTC

Így lett vége a nagy sorozatnak, ennyi pénzt keresett Európában a Fradi – ez vár a magyar bajnokra

2026. március 19. 05:25

Az előzetes számítások szerint 5,9–6,3 milliárd forint körüli összeg mindenképpen befolyik a Fradi számlájára az UEFA-tól. A szerdán véget ért nemzetközi szereplésével az éves költségvetésének több mint a harmadát megteremtette az FTC labdarúgócsapata, amelyre mostantól hazai feladatok várnak.

Nagy Péter

Az egyik legpontosabb adatbázis, a Football Coefficient szerint a Ferencvárosi Torna Club labdarúgócsapata a 2025–2026-os idényben a nemzetközi kupaszereplésből legalább 15–16 millió eurós bevételre tett szert. Az előzetes számítások szerint tehát 5,9–6,3 milliárd forint körüli összeg mindenképpen befolyik a magyar bajnok számlájára az európai szövetségtől (UEFA). Továbbjutás esetén pedig újabb 2,5 millió eurót, vagyis jelenlegi árfolyamon több mint 980 millió forintot folyósítottak volna még az FTC-nek. 

Ezt is ajánljuk a témában

FTC: két nagy tétel a bevételi listán

Mint ismert, a Fradi az odavágón szerzett kétgólos előnye ellenére tükörsima, 4–0-s vereséget szenvedett a portugál Braga otthonában szerdán, ezzel a legjobb 16 között búcsúzott az Európa-ligától.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Tovább a cikkhezchevron

A fent említett oldal szerint a zöld-fehéreknek

  • a selejtezős és főtábla-részvétel,
  • a meccseredmények,
  • a továbbjutási bónuszok, továbbá
  • a koefficiens alapú kifizetések

hoztak a legtöbbet a konyhára a mostani kiírásban, majd ehhez jönnek még később a szponzoroktól, valamint egyéb jogdíjakból befolyt pénzek.   

A két legnagyobb tétel a listán egyébként egy 4,31 és egy 4,29 millió eurós összeg, amivel a Ferencváros Európa-liga-alapszakaszba és Bajnokok Ligája-playoffba jutását honorálták.  

Mindez azt mutatja, hogy a szerdán véget ért nemzetközi szereplésével a 20 milliárd forintos éves költségvetésének több mint a harmadát megteremtette az FTC.

Az Európa-ligában nyerhető összegek:

  • az alapszakaszba kerülés 4,31 millió eurót,
  • a győzelem 450 ezer eurót,
  • a döntetlen 150 ezer eurót ér, miközben
  • az alapszakasz első 8 helyezettje 600 ezer eurót,
  • a 9–16. helyezett 300 ezer eurót kap,
  • a nyolcaddöntőért pedig 1,75 millió euró,
  • a negyeddöntőért 2,5 millió euró, míg
  • az elődöntőért 4,2 millió euró jár, 
  • a döntőbe kerülésért 7 millió eurót osztanak szét,
  • a bajnok pedig kap még 6 millió eurót pluszban.

A Football Meets Data statisztikai oldal táblázata alapján az országok közötti UEFA-rangsorban ezzel a 22. helyen végez majd hazánk, amely azt jelenti, hogy az aktuális magyar bajnoknak a következő kiírásban a BL második selejtezőkörében kell bekapcsolódnia a versenysorozatba.

 

Tavaly összesen 30 csapat játszott a második selejtezőkörben, kiemelésük a szokásoknak megfelelően az európai szövetség klubegyütthatói (koefficiens) alapján történt. A sorsolás előtt három csoportba osztották az együtteseket, a Fradi a kiemeltek közé került: sorban az örmény FC Noát és a bolgár Ludogorecet kiejtve jutott el a rájátszásig, ahol az azeri Qarabag elleni 3–1-es hazai vereség sokba került, s végül ugyan egy vereséggel, de 4–5-ös összesítéssel esett ki az elitsorozatból.

Nyáron tehát ugyanaz a forgatókönyv vár az NB I aranyérmesére, mint tavaly a Ferencvárosi TC-re:

három sikeresen megvívott párharccal lehet csak a Bajnokok Ligája főtáblájára jutni.

 Ellenkező esetben: 

  • az 1. selejtezőkör vesztesei a Konferencia-liga bajnoki ág 2. selejtezőkörében folytathatják, kivéve, ha sorsolással továbbjutnak a harmadik számú versenysorozat bajnoki ágának 3. selejtezőkörébe.
  • A 2. selejtezőkör 12 vesztese az Európa-liga bajnoki ágának 3. selejtezőkörébe kapcsolódik be, míg
  • a 3. selejtezőkör 6 vesztese az El rájátszásába „esik át”.
  • Végezetül a BL-rájátszás 5 vesztese kvalifikálja magát az Európa-liga alapszakaszába.

A Keane-csapat tehát az utolsó lépcsőfokon hasalt el 2025-ben a Bajnokok Ligájában, így került a második számú kupasorozatba, amelyben az alapszakasz 12. helyén zárt négy győzelemmel, három döntetlennel és egy vereséggel, 15 ponttal. 

FTC: a portugál Braga jelentette a végállomást az európai kupaporondon 

Az El-ben olyan riválisokat sikerült megvernie, mint a belga Genk, az osztrák Salzburg, a már egyszer említett Ludogorec vagy a skót Rangers, miközben ikszelt a cseh Viktoria Plzennel, a török Fenerbahcéval, valamint a görög Panathinaikosszal. A nyolcaddöntőért rendezett playoffban aztán ismét összekerült a Ludogoreccel, amellyel így negyedszer, majd ötödször is megmérkőzött egy idényen belül, bekerülve ezzel a sporttörténeti könyvekbe. A végállomást a Braga jelentette a legjobb 16 között, amelyet a Groupama Arénában ugyan meggyőző játékkal sikerült két vállra fektetni, de a portugáliai visszavágón már kijött a két gárda közötti különbség.

A Ferencvárosi Torna Clubnak mostantól tehát a hazai Fizz Liga megnyerésére kell koncentrálnia, ami a többfrontos szereplés okozta terhelés és a győri kihívó miatt sem ígérkezik könnyű feladatnak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagoly-29
2026. március 19. 06:52
Mostantól a kupáért és a bajnoki címért kell harcolni. A fő ellenfél mindkettőnél az ETO. Hajrá Fradi!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!