Így lett vége a nagy sorozatnak, ennyi pénzt keresett Európában a Fradi – ez vár a magyar bajnokra

Ez egy másik Fradi és egy másik Braga volt: a portugálok kiütéssel fordítottak, és továbbjutottak
Esélye sem volt a magyar csapatnak.
Az előzetes számítások szerint 5,9–6,3 milliárd forint körüli összeg mindenképpen befolyik a Fradi számlájára az UEFA-tól. A szerdán véget ért nemzetközi szereplésével az éves költségvetésének több mint a harmadát megteremtette az FTC labdarúgócsapata, amelyre mostantól hazai feladatok várnak.
Az egyik legpontosabb adatbázis, a Football Coefficient szerint a Ferencvárosi Torna Club labdarúgócsapata a 2025–2026-os idényben a nemzetközi kupaszereplésből legalább 15–16 millió eurós bevételre tett szert. Az előzetes számítások szerint tehát 5,9–6,3 milliárd forint körüli összeg mindenképpen befolyik a magyar bajnok számlájára az európai szövetségtől (UEFA). Továbbjutás esetén pedig újabb 2,5 millió eurót, vagyis jelenlegi árfolyamon több mint 980 millió forintot folyósítottak volna még az FTC-nek.
Mint ismert, a Fradi az odavágón szerzett kétgólos előnye ellenére tükörsima, 4–0-s vereséget szenvedett a portugál Braga otthonában szerdán, ezzel a legjobb 16 között búcsúzott az Európa-ligától.
A fent említett oldal szerint a zöld-fehéreknek
hoztak a legtöbbet a konyhára a mostani kiírásban, majd ehhez jönnek még később a szponzoroktól, valamint egyéb jogdíjakból befolyt pénzek.
A két legnagyobb tétel a listán egyébként egy 4,31 és egy 4,29 millió eurós összeg, amivel a Ferencváros Európa-liga-alapszakaszba és Bajnokok Ligája-playoffba jutását honorálták.
Mindez azt mutatja, hogy a szerdán véget ért nemzetközi szereplésével a 20 milliárd forintos éves költségvetésének több mint a harmadát megteremtette az FTC.
A Football Meets Data statisztikai oldal táblázata alapján az országok közötti UEFA-rangsorban ezzel a 22. helyen végez majd hazánk, amely azt jelenti, hogy az aktuális magyar bajnoknak a következő kiírásban a BL második selejtezőkörében kell bekapcsolódnia a versenysorozatba.
Tavaly összesen 30 csapat játszott a második selejtezőkörben, kiemelésük a szokásoknak megfelelően az európai szövetség klubegyütthatói (koefficiens) alapján történt. A sorsolás előtt három csoportba osztották az együtteseket, a Fradi a kiemeltek közé került: sorban az örmény FC Noát és a bolgár Ludogorecet kiejtve jutott el a rájátszásig, ahol az azeri Qarabag elleni 3–1-es hazai vereség sokba került, s végül ugyan egy vereséggel, de 4–5-ös összesítéssel esett ki az elitsorozatból.
Nyáron tehát ugyanaz a forgatókönyv vár az NB I aranyérmesére, mint tavaly a Ferencvárosi TC-re:
három sikeresen megvívott párharccal lehet csak a Bajnokok Ligája főtáblájára jutni.
Ellenkező esetben:
A Keane-csapat tehát az utolsó lépcsőfokon hasalt el 2025-ben a Bajnokok Ligájában, így került a második számú kupasorozatba, amelyben az alapszakasz 12. helyén zárt négy győzelemmel, három döntetlennel és egy vereséggel, 15 ponttal.
Az El-ben olyan riválisokat sikerült megvernie, mint a belga Genk, az osztrák Salzburg, a már egyszer említett Ludogorec vagy a skót Rangers, miközben ikszelt a cseh Viktoria Plzennel, a török Fenerbahcéval, valamint a görög Panathinaikosszal. A nyolcaddöntőért rendezett playoffban aztán ismét összekerült a Ludogoreccel, amellyel így negyedszer, majd ötödször is megmérkőzött egy idényen belül, bekerülve ezzel a sporttörténeti könyvekbe. A végállomást a Braga jelentette a legjobb 16 között, amelyet a Groupama Arénában ugyan meggyőző játékkal sikerült két vállra fektetni, de a portugáliai visszavágón már kijött a két gárda közötti különbség.
A Ferencvárosi Torna Clubnak mostantól tehát a hazai Fizz Liga megnyerésére kell koncentrálnia, ami a többfrontos szereplés okozta terhelés és a győri kihívó miatt sem ígérkezik könnyű feladatnak.
Fotók: MTI/Bodnár Boglárka
