„Nehéz ezt most megélni, bíztam benne, hogy...” – őszinte szavak a rendkívül sportszerű Dibusz Dénestől

Nem segített a Kisvárda – Robbie Keane-nel szakadt meg a Fradi 2019 óta tartó nagy bajnoki sorozata
Mint arról beszámoltunk, a Ferencváros labdarúgócsapata hazai pályán 3–0-ra legyőzte a ZTE együttesét, ám az ETO kisvárdai sikerének köszönhetően a címvédő zöld-fehérek lecsúsztak a bajnoki címről, ezüstéremmel fejezték be az NB I-es szezont. A bajnokság végeredményére Kubatov Gábor klubelnök is azonnal reagált a közösségi oldalán.
Az M4 Sport kamerája előtt a Ferencváros csapatkapitánya, Dibusz Dénes is megfogalmazta gondolatait.
„Úgy érzem, ősszel ment el a bajnoki cím, amikor olyan vereségeket szenvedtünk, amik nem voltak indokoltak. A szezon utolsó harmadában már voltak jó teljesítményeink, akkor megmutattuk, hogy miért voltunk versenyképesek a nemzetközi porondon, de a korábbi bajnokikon nem volt meg az a megfelelő minőség, intenzitás, lendület, ami ahhoz kellett volna, hogy egy kiegyensúlyozott ETO-t magunk mögé tudjunk utasítani.
Nehéz ezt most megélni, bíztam benne, hogy a karrierem végén sorban nyerjük a bajnoki címeket, nem lesz hasonló eredmény, de az egész szezon alapján nem mondhatom, hogy mi érdemeltük volna meg a címet.
Nem tudok rossz periódust mondani a szezonjukból. Gratulálunk nekik! Elbírták a nyomást, megbirkóztak vele” – értékelt a rutinos kapus, Dibusz Dénes.
„Elveszítettük a bajnokságot. Fáj” – fogalmazott a klubelnök.
Fotó: MTI/Purger Tamás