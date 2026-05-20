olaszország ursula von der leyen fegyverkezés energia giorgia meloni

Levélben fenyegették meg Von der Leyent: Orbán szövetségese súlyos döntésre szánhatja el magát

2026. május 20. 06:58

Mélyülnek a törésvonalak az Európai Unióban.

2026. május 20. 06:58
A Világgazdaság arról ír, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnök levélben figyelmeztette Ursula von der Leyent:

 ha Brüsszel nem terjeszti ki a fiskális rugalmasságot az energiakiadásokra, akkor Olaszország kilép 

az Unió 150 milliárd eurós SAFE védelmi újrafegyverkezési programjából.

Emlékeztetnek: a jelenleg hatályos uniós szabályok lehetővé teszik a tagállamoknak, hogy a szokásos kiadási korlátokat átlépjék védelmi és újrafegyverkezési célokra. Meloni azonban azt kifogásolja, hogy ez a rugalmasság nem vonatkozik az energiapiaci sokkok kezelésére, holott – érvelése szerint – a közel-keleti feszültségek és az ukrajnai háború együttesen már most is érzékelhető áremelkedést okoznak a kontinensen, írják.

„Nem magyarázhatjuk meg polgárainknak, hogy az EU pénzügyi rugalmasságot biztosít a biztonság és a védelem szűk értelemben vett céljaira, de nem védi meg a családokat,

 a munkavállalókat és a vállalkozásokat az energiaválságtól” – áll a miniszterelnök levelében.

Meloni szerint Európa biztonsága nem mérhető kizárólag katonai képességekben, hiszen kontinens stabilitásához az is hozzátartozik, hogy a vállalkozások folytatni tudják termelésüket, a háztartások fedezni tudják energiaszámláikat, az államok pedig képesek fenntartani a gazdasági és szociális egyensúlyt.

Mint kiderült, 

olasz belpolitikai vita is áll a háttérben: Matteo Salvini Lega pártja az utóbbi napokban nyomást gyakorolt a kormányra, 

hogy szigorúbb álláspontot vegyen fel a fiskális fegyelem kérdésében, ezzel egyre nyíltabb ellentétbe kerülve a védelmi kiadások bővítésének híveivel.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. május 20. 10:30
Egy brancs ezek, meloni mindig behajolt orsolyának, hagyjuk a dagadt ruhát másra.
vakiki
2026. május 20. 07:10
Mindegy mit mond Meloni,süket fülekre talál a figyelmeztetése. Ursula jelszava: minél előbb a süllyesztőbe Európát! Minden áron!
antoniosalazar
2026. május 20. 07:01
Meloni Orbán szövetségese?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!