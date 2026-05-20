Levélben fenyegették meg Von der Leyent: Orbán szövetségese súlyos döntésre szánhatja el magát

Melonit is célkeresztbe vették: az olasz baloldal vérszemet kapott, leváltanák a kormányfőt
Egységes tábor, vezető és terv nélkül azonban nehéz lesz választást nyerniük.
Mélyülnek a törésvonalak az Európai Unióban.
A Világgazdaság arról ír, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnök levélben figyelmeztette Ursula von der Leyent:
ha Brüsszel nem terjeszti ki a fiskális rugalmasságot az energiakiadásokra, akkor Olaszország kilép
az Unió 150 milliárd eurós SAFE védelmi újrafegyverkezési programjából.
Emlékeztetnek: a jelenleg hatályos uniós szabályok lehetővé teszik a tagállamoknak, hogy a szokásos kiadási korlátokat átlépjék védelmi és újrafegyverkezési célokra. Meloni azonban azt kifogásolja, hogy ez a rugalmasság nem vonatkozik az energiapiaci sokkok kezelésére, holott – érvelése szerint – a közel-keleti feszültségek és az ukrajnai háború együttesen már most is érzékelhető áremelkedést okoznak a kontinensen, írják.
„Nem magyarázhatjuk meg polgárainknak, hogy az EU pénzügyi rugalmasságot biztosít a biztonság és a védelem szűk értelemben vett céljaira, de nem védi meg a családokat,
a munkavállalókat és a vállalkozásokat az energiaválságtól” – áll a miniszterelnök levelében.
Meloni szerint Európa biztonsága nem mérhető kizárólag katonai képességekben, hiszen kontinens stabilitásához az is hozzátartozik, hogy a vállalkozások folytatni tudják termelésüket, a háztartások fedezni tudják energiaszámláikat, az államok pedig képesek fenntartani a gazdasági és szociális egyensúlyt.
Mint kiderült,
olasz belpolitikai vita is áll a háttérben: Matteo Salvini Lega pártja az utóbbi napokban nyomást gyakorolt a kormányra,
hogy szigorúbb álláspontot vegyen fel a fiskális fegyelem kérdésében, ezzel egyre nyíltabb ellentétbe kerülve a védelmi kiadások bővítésének híveivel.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP