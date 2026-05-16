05. 16.
szombat
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
olaszország európa tanács orbán jog

Orbán szövetségesének diplomáciai diadala: Az Európa Tanács zöld utat adott az „olasz modellnek”

2026. május 16. 15:29

Jelentős politikai győzelmet aratott Olaszország az Európa Tanács kisinyovi miniszteri ülésén, ahol a 46 tagállam elfogadta az Emberi Jogok Európai Egyezményének új értelmezését.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a moldovai Kisinyovban tartott ülése komoly fordulatot hozott az európai menekültügyi szabályozásban. 

A 46 tagállam olasz kezdeményezésre egy olyan nyilatkozatot fogadott el, amely újraértelmezi az Emberi Jogok Európai Egyezményének (EJEE) a kínzás tilalmára (3. cikk), valamint a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogra (8. cikk) vonatkozó passzusait. 

Bár a kínzás abszolút tilalma érvényben marad, a dokumentum rögzíti, hogy a rossz bánásmód súlyosságának megítélése mindig a konkrét körülményektől függ. 

Emellett a tagállamok jogosulttá válnak arra, hogy nemzetbiztonsági okokból kifolyólag akkor is kitoloncoljanak külföldi állampolgárokat, ha ez sérti a magánéletüket, amennyiben a döntést jogszerű indokokkal támasztják alá. 

Ez a jogi elmozdulás közvetlenül megnyitja az utat a migránsok harmadik országokban működő, a nemzetközi normáknak megfelelő hazatelepítési központokba való szállítása előtt.

A csúcstalálkozó eredményét Giorgia Meloni olasz miniszterelnök óriási sikerként értékelte Rómában. Meloni a közösségi médiában hangsúlyozta: 

a kisinyovi nyilatkozat egyértelműen elismeri az Olaszország által Albániában elindított innovatív migrációs modell jogszerűségét. 

Kiemelte, hogy ami alig egy évvel ezelőtt még éles vitákat és bírálatokat váltott ki, az mára a tagállamok által közösen vallott elvvé vált, bizonyítva, hogy a szigorú és következetes olasz határvédelmi megközelítés európai szintű normává érett. 

Massimo Dell’Utri olasz külügyi államtitkár hozzátette, hogy 

a modern kihívásokra és az illegális migrációra új eszközökkel kell reagálni, az embercsempészet és a szervezett bűnözés elleni fellépés pedig elengedhetetlen a határok hatékony védelméhez.

A migrációs paktum mellett az Európa Tanács tagállamai megerősítették Ukrajna iránti megingathatatlan támogatásukat is. A találkozó egyik legfontosabb diplomáciai eredményeként 36 állam – köztük Olaszország, valamint az Európai Unió közösen fogadta el azt az alapító határozatot, amely egy Különleges Bíróság felállításáról dönt. 

Ennek a testületnek a feladata az Oroszország által elkövetett agresszió bűntettének nemzetközi jogi kivizsgálása és a felelősségre vonás lesz. A konferencia zárásaként a vezetők hitet tettek a demokratikus biztonság megerősítése, valamint az információmanipuláció és a külföldi politikai beavatkozások elleni határozottabb közös fellépés mellett is.

Nyitókép: Massimo Valicchia / AFP

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
rocktoberi-2
2026. május 16. 17:30
“….konferencia zárásaként a vezetők hitet tettek a demokratikus biztonság megerősítése, valamint az információmanipuláció és a külföldi politikai beavatkozások elleni határozottabb közös fellépés mellett is.“ Ezek most jól beszóltak Pfizer Ursulának és Vérebnek a Bütyöknek nyújtott segítség miatt.
The Loner
2026. május 16. 17:30 Szerkesztve
antoniosalazar 2026. május 16. 17:16 Diktátorkám, ezt ugyanúgy nem érted,vagy inkább nem akarod érteni, ahogy a VIX-jegyzéket sem sikerül felfognod. Az elfogultságod és a benned szunnyadó zsigeri gyűlölet egyszerűen nem engedi. Meloni testbeszéde egyébként tökéletesen illusztrálta azt a hűvös távolságtartást és feszült zártságot, ami egy ilyen,gatyájába szaró, saját árnyékától is rettegő, veszélyesen instabil elmebeteg figura esetében teljesen indokolt. Ezzel szemben Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr látogatása alkalmával több alkalommal is kifejezetten nyitott, őszinte, már-már családias légkör volt tapasztalható. Köztudott, hogy személyesen is szimpatizálnak egymással, és politikai nézeteik között sincsenek áthidalhatatlan távolságok.
antoniosalazar
2026. május 16. 17:16
elektronelektor 2026. május 16. 17:01 • Szerkesztve "antoniosalazar 2026. május 16. 16:37 elektronelektor Kemények vagytok a mandinerrel együtt. Melonit mint nőt nézd a testbeszédjével együtt. Marha nagy tévedésben vagytok." Kik a kemények? Kik vannak tévedésben? Melonit néztem, a testbeszédjével együtt. Azt a részt levágta Bohár ahol Meloni már leeresztett karral Magyar szemébe nézve forgatja a karján a karkötőjét. Voltál már valaha nő közelében? :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
elfújta az ellenszél
2026. május 16. 17:05
Nem kéne már ennyire örömködni, mert a változtatás megkönnyíti migrincsek más EU tagállamba történő áthelyezését akkor, ha a migrincs berzenkedik. Eddig még abban lehetett reménykedni hogy nem akarnak letelepedi Magyarországon a nyelvi nehézségek miatt, most elhárult az akadály. Eldöntik Brüsszelben ki hová megy, és nem tud sem a migrincs, sem a fogadó ország ellenkezni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!