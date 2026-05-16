Orbán szövetségesének diplomáciai diadala: Az Európa Tanács zöld utat adott az „olasz modellnek”

a modern kihívásokra és az illegális migrációra új eszközökkel kell reagálni, az embercsempészet és a szervezett bűnözés elleni fellépés pedig elengedhetetlen a határok hatékony védelméhez.

A migrációs paktum mellett az Európa Tanács tagállamai megerősítették Ukrajna iránti megingathatatlan támogatásukat is. A találkozó egyik legfontosabb diplomáciai eredményeként 36 állam – köztük Olaszország, valamint az Európai Unió közösen fogadta el azt az alapító határozatot, amely egy Különleges Bíróság felállításáról dönt.

Ennek a testületnek a feladata az Oroszország által elkövetett agresszió bűntettének nemzetközi jogi kivizsgálása és a felelősségre vonás lesz. A konferencia zárásaként a vezetők hitet tettek a demokratikus biztonság megerősítése, valamint az információmanipuláció és a külföldi politikai beavatkozások elleni határozottabb közös fellépés mellett is.