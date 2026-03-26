Melonit is célkeresztbe vették: az olasz baloldal vérszemet kapott, leváltanák a kormányfőt

közös programot és közös miniszterelnök-jelöltet kell találni.

Ennek érdekében több ellenzéki szereplő máris előválasztási igénnyel állt elő. Az Európában jó részt idegen politikai gyakorlatot jellemzően a nyugati liberális-demokrata körök által szponzorált baloldali formációk kezdik átültetni a saját működésükbe, ahogy az például Magyarországon is megfigyelhető volt az előző országgyűlési választási kampányban. Az olasz baloldal is ezzel döntené el, ki vezesse a kormányváltásra készülő tábort.

A vezető kérdése különösen kényes:

Schlein a legnagyobb ellenzéki párt élén áll, de tehetős anyagi háttere és elit státusza miatt korlátozott a társadalmi vonzereje.

Conte viszont nagyobb személyes ismertséggel rendelkezik, és korábbi kormányfőként tapasztalatot is fel tud mutatni, ám ő sem tudta eddig egyesíteni a teljes ellenzéket, és örülhetett, hogy a saját pártját képes volt a felszínen tartani.

Felmerültek kompromisszumos jelöltek is, de egyelőre egyikük sem vállalta a megmérettetést.

Elemzők szerint ráadásul jó eséllyel túlértékelik a referendum eredményét: a „nem” szavazók tábora heterogén, és nem feltétlenül azonos az ellenzéki pártok támogatói bázisával. Sok elégedetlen választó még nem köteleződött el politikailag, így korántsem biztos, hogy egy parlamenti választáson is az ellenzéket erősítené, és egyéb ügyek mentén nem a kormánypártot támogatná.