facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
afd Németország CDU AfD Friedrich Merz Die Linke

Szorul a hurok Merz nyaka körül: az AfD egyre növekvő árnyékában érkezik a német választási dömping

2026. március 19. 22:17

Egyre inkább a jobboldal és az establishment harcává válik a német politika.

2026. március 19. 22:17
A 2026-os „szuper választási év” komoly próbatétel elé állítja Friedrich Merz kancellárt és koalíciós kormányát – áll a Politico elemzésében. Az egymást követő tartományi és önkormányzati választások nem önmagukban veszélyesek a kabinetre, hanem összességükben: fokozatosan gyengítik a hagyományos pártrendszert, miközben az Alternatíva Németországnak (AfD) párt folyamatosan erősödik.

Háttérrendszerváltás

A brüsszeli lap szerint Németországban

a hagyományos bal–jobb megosztottság, amely két évszázadon át meghatározta a parlamentáris demokráciát, fokozatosan erodálódik”.

A klasszikus, ideológiailag egymástól távol álló jobb- és baloldali néppártok egyre inkább összefognak az általuk „szélsőjobboldalinak” bélyegzett patrióta politikai erők feltartóztatására, ám ez a stratégia egyre inkább vissza is üt a mainstream közéleti szereplőkre.

Az AfD előretörése

A folyamat legnagyobb nyertese egyértelműen az AfD. A párt különösen a volt keletnémet tartományokban erős:

a szeptemberi választásokon Szász-Anhaltban már közel 40 százalékon áll, ami az abszolút többség szintjét közelíti.

A Politico szerint az AfD célja világos: a párt 2013-as alapítása óta először valódi kormányzati hatalomhoz jutni.

Alice Weidelék erősödése mögött több tényező áll:

  • gazdasági különbségek a keleti és nyugati tartományok között, valamint az, hogy
  • a keleti tartományokban a hagyományos nuygatnémet pártok sosem vertek igazán gyökeret.

Nehezített terepen is csak előre

Az AfD támogatottsága azonban már nem csak keleten nő érezhető módon. A március 8-án Baden-Württembergben megtartott voksoláson az AfD szinte megduplázta eddigi eredményét, és a harmadik helyre jött fel, kihasználva a gazdasági bizonytalanságot és a háborúk hatásait.

Az elemzés szerint

az AfD úgy erősödik, hogy nincs karizmatikus vezetője, és belső problémákkal küzd”.

A lap úgy véli, hogy a jelenség oka egyszerű:

az AfD-re leadott szavazat valójában a többiek elleni szavazat” volt.

Kényszer-koalíciók és politikai káosz

Eközben a hagyományos pártok a kibékíthetetlen ideológiai különbségeik miatt egyre nehezebben tudnak működőképes kormányokat alakítani. Baden-Württembergben például csak úgy jött létre többség, hogy a Zöldek és a konzervatívok kényszerültek együttműködésre, pusztán azért, hogy kizárják a hatalomból az AfD-t.

Kelet-Németországban a helyzet még bonyolultabb lehet:

egyes forgatókönyvek szerint Merz pártjának akár több baloldali erővel – köztük a szélsőbaloldali Die Linkével – kellene összefognia a többséghez, amelyet a CDU alapszabálya is tilt.

Csapdahelyzetben Merz

A kancellár annak ellenére tart ki amellett, hogy nem működik együtt az AfD-vel, hogy saját pártjának jó része már kacérkodnak az együttműködéssel, és vért izzadva is igyekszik fenntartani „a szélsőjobbal szembeni tűzfalat”.

A Politico szerint Merz számára nincs jó megoldás:

  • ha akár tartományi, akár szövetségi szinten bevonja az AfD-t a kormányzásba, azzal legitimálja a pártot,
  • ha továbbra is kizárja a hatalomból, azzal csak erősítheti a formáció protestpárt jellegét és erejét.

Bár a Politico nem említi, a fősodor kezében továbbra is ott van az AfD betiltásának lehetséges eszköze, amelyhez elsősorban a párttal szemben egyre inkább teret vesztő baloldal ragaszkodik egyre görcsösebben.

***

Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
orokkuruc-2
2026. március 19. 23:07
Pont a Kalifátus kihírdetése után kapnak észbe arrafelé. Ezt a saria viszont nem fogja már tűrni.
Nasi12
2026. március 19. 22:28
Kér érte. Jó ügynök volt. (Hogy egy klasszikust idézzek :)
Galsó Atya
2026. március 19. 22:26
De az idióta németek valamelyik nyugati tartományban megint a Zöldeket választották meg.
