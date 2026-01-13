Merz sarokba szorult: már a saját párttagjai fele is összefogna az AfD-vel

Németországban egyre nehezebb fenntartani azt a politikai megállapodást, amely szerint a nagy pártok nem működnek együtt az Alternatíva Németországért (AfD) párttal. A Financial Times elemzése szerint Friedrich Merz kancellár és a CDU vezetése egyre nagyobb nyomás alá kerül, mivel az AfD országosan már tartósan 26 százalék fölött mérhető, több tartományban pedig akár 40 százalék közelébe is kerülhet.

A vitát Andreas Rödder történész indította újra, aki már évekkel ezelőtt felvetette: a CDU-nak újra kellene gondolnia azt a merev szabályt – az úgynevezett Brandmauer-, vagyis tűzfal-elvet –, amely minden együttműködést kizár a jobboldali AfD-vel. Rödder az álláspontja miatt korábban elvesztette befolyásos pártbéli pozícióját, ma azonban a Financial Times szerint már korántsem tűnik annyira elszigeteltnek.