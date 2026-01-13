Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország CDU AfD Friedrich Merz Die Linke tartományi választások

Merz sarokba szorult: már a saját párttagjai fele is összefogna az AfD-vel

2026. január 13. 17:22

Recseg-ropog a német politikai tűzfal: a kancellár lehetetlen helyzetbe került.

2026. január 13. 17:22
null

Németországban egyre nehezebb fenntartani azt a politikai megállapodást, amely szerint a nagy pártok nem működnek együtt az Alternatíva Németországért (AfD) párttal. A Financial Times elemzése szerint Friedrich Merz kancellár és a CDU vezetése egyre nagyobb nyomás alá kerül, mivel az AfD országosan már tartósan 26 százalék fölött mérhető, több tartományban pedig akár 40 százalék közelébe is kerülhet.

A vitát Andreas Rödder történész indította újra, aki már évekkel ezelőtt felvetette: a CDU-nak újra kellene gondolnia azt a merev szabályt – az úgynevezett Brandmauer-, vagyis tűzfal-elvet –, amely minden együttműködést kizár a jobboldali AfD-vel. Rödder az álláspontja miatt korábban elvesztette befolyásos pártbéli pozícióját, ma azonban a Financial Times szerint már korántsem tűnik annyira elszigeteltnek.

A lap kiemeli, hogy az AfD az utóbbi években folyamatosan erősödött, főként az Angela Merkel egykori kancellár elhibázott politikájára – például a görög mentőcsomagra és a 2015-ös migrációs döntésekre –, illetve annak következményeire adott társadalmi reakcióként.

A párt ma már sok választó számára

  • a szuverenitás,
  • a bevándorlásellenes politika és
  • a hagyományos jobboldali értékek egyedüli képviselője.

A közelgő választások különösen kényesek két volt keletnémet tartományban, ahol az AfD ugyan valószínűleg győzhet, de valószínűleg a többség birtokában sem lesz képes egyedül kormányt alakítani.

Az elemzés szerint ebben a helyzetben a CDU csak a Die Linke segítségével tudná kizárni az AfD-t a hatalomból. Ezzel csak egy probléma van: a párt korábbi döntései azt is szigorúan tiltják, hogy a kereszténydemokraták együttműködjenek a nyíltan szélsőbaloldali formációval, ami politikai csapdába sodorhatja Friedrich Merz kancellárt.

Rödder szerint az AfD démonizálása inkább segíti, mint gyengíti a jobboldali pártot. Úgy véli, a CDU eddigi stratégiája nem működik, miközben a választók egy jelentős része úgy érzi, hogy a jobboldali politikát valójában nem képviseli senki következetesen Németországban.

Ezt erősíti az a Forsa-felmérés is, amely szerint

a CDU-tagok 45 százaléka elfogadhatónak tartaná az AfD-vel való eseti, ügyek mentén történő együttműködést.

A párt vezetésének nagy része azonban továbbra is mereven ellenzi a nyitást:

több magas rangú kereszténydemokrata politikus is kilépéssel fenyeget, ha a párt enyhítené az AfD-vel szembeni tilalmat.

Merz maga is azt hangoztatja, hogy az AfD a CDU helyére akar lépni, és az együttműködés szétfeszítené a jelenlegi, szociáldemokratákkal kötött kormánykoalíciót.

A vita nemcsak a politikában, hanem a gazdasági életben is jelentkezett. Egy középvállalkozói szervezet például meghívta az AfD képviselőit egy berlini rendezvényre, mondván:

egyszerűen lehetetlen figyelmen kívül hagyni egy olyan pártot, amelyet a választók negyede támogat.

Míg a bankszektor egyes szereplői tudatosan és minden piaci logikát, etikai megfontolást figyelmen kívül hagyva szüntetik meg a párt számláit.

A politológusok szerint közben egyre több konzervatív szavazó érzi úgy, hogy a CDU képtelen valódi és következetes jobboldali politikát folytatni, mert ki van szolgáltatva a baloldali vagy zöld koalíciós partnerek kényének-kedvének, aminek következtében

  • folyamatosan fel kell adnia a saját programját, politikai arculatát, és
  • hátrányos kompromisszumokra kényszerül.

Az elemzők szerint pedig épp ez a frusztráció az AfD további erősödésének egyik motorja.

A Financial Times szerint Merz számára az idei tartományi választások döntő próbát jelentenek majd. Ha az AfD valóban 40 százalék körül teljesít Szász-Anhaltban vagy Mecklenburg-Elő-Pomerániában, illetve 35 százalék körüli eredményt ér el Brandenburgban, a politikai tűzfal fenntartása egyre inkább politikai luxussá válhat.

***

Fotó: Michaela STACHE / AFP

Csubszi
2026. január 13. 18:19
Ez egy járható út. Amíg az AfD meg nem izmosodik abszolút többségre!
regi-nyarakon21
2026. január 13. 18:03
A CDU folyamatosan hagyja magát zsarolni a baloldali koalíciós partnere által, így gyakorlatilag saját magát gyengíti, mert szavazóbázisának egy része átszivárog az Afd-hez. Sajnos a CDU vezetése gyáva/krrupt stb meglépni azt, ami hosszú távon az országnak és a saját pártjuknak is jót tenne: hagyni kéne az SPD-vel való szövetséget, és egy konzervatív-nemzeti középerőt létrehozni az Afd-vel. Ez egyben az Afd feltételezett szélsőségeseit is kirostálná a pártból
nuevoreynuevaley
2026. január 13. 18:01
Nincs szukseg az Afd-re az orszagos ugyekben, hiszen nyugatnemeteknel alig szavaznak rajuk. Keletnemeteknel sokan szavaznak az Afd-re, habar ott nincs sok migrans, de irigyek a nyugatiakra. Szoval tartomanyi szinten lehet, sot van is egyuttmukodes az Afd es a hagyomanyos szabojanosok kozott
simakutya
2026. január 13. 17:59
Meglepő hogy a CDU-n belül már 50 % felmerte vállalni a saját véleményét,a Blackrock-al szemben. A másik 50 % miért érezte úgy hogy a CDU-ban kell politizálnia?
