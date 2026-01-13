Merz sarokba szorult: már a saját párttagjai fele is összefogna az AfD-vel

Retteghetnek Brüsszelben és Berlinben: Orbán szövetségese brutális áttörésre készül
Ilyen még nem volt, az AfD minden egyes felmérésben agyonveri az összes többi pártot.
Recseg-ropog a német politikai tűzfal: a kancellár lehetetlen helyzetbe került.
Németországban egyre nehezebb fenntartani azt a politikai megállapodást, amely szerint a nagy pártok nem működnek együtt az Alternatíva Németországért (AfD) párttal. A Financial Times elemzése szerint Friedrich Merz kancellár és a CDU vezetése egyre nagyobb nyomás alá kerül, mivel az AfD országosan már tartósan 26 százalék fölött mérhető, több tartományban pedig akár 40 százalék közelébe is kerülhet.
A vitát Andreas Rödder történész indította újra, aki már évekkel ezelőtt felvetette: a CDU-nak újra kellene gondolnia azt a merev szabályt – az úgynevezett Brandmauer-, vagyis tűzfal-elvet –, amely minden együttműködést kizár a jobboldali AfD-vel. Rödder az álláspontja miatt korábban elvesztette befolyásos pártbéli pozícióját, ma azonban a Financial Times szerint már korántsem tűnik annyira elszigeteltnek.
A lap kiemeli, hogy az AfD az utóbbi években folyamatosan erősödött, főként az Angela Merkel egykori kancellár elhibázott politikájára – például a görög mentőcsomagra és a 2015-ös migrációs döntésekre –, illetve annak következményeire adott társadalmi reakcióként.
A párt ma már sok választó számára
A közelgő választások különösen kényesek két volt keletnémet tartományban, ahol az AfD ugyan valószínűleg győzhet, de valószínűleg a többség birtokában sem lesz képes egyedül kormányt alakítani.
Az AfD-nek minden eddiginél komolyabb politikai szerep juthat.
Az elemzés szerint ebben a helyzetben a CDU csak a Die Linke segítségével tudná kizárni az AfD-t a hatalomból. Ezzel csak egy probléma van: a párt korábbi döntései azt is szigorúan tiltják, hogy a kereszténydemokraták együttműködjenek a nyíltan szélsőbaloldali formációval, ami politikai csapdába sodorhatja Friedrich Merz kancellárt.
Rödder szerint az AfD démonizálása inkább segíti, mint gyengíti a jobboldali pártot. Úgy véli, a CDU eddigi stratégiája nem működik, miközben a választók egy jelentős része úgy érzi, hogy a jobboldali politikát valójában nem képviseli senki következetesen Németországban.
Ezt erősíti az a Forsa-felmérés is, amely szerint
a CDU-tagok 45 százaléka elfogadhatónak tartaná az AfD-vel való eseti, ügyek mentén történő együttműködést.
A párt vezetésének nagy része azonban továbbra is mereven ellenzi a nyitást:
több magas rangú kereszténydemokrata politikus is kilépéssel fenyeget, ha a párt enyhítené az AfD-vel szembeni tilalmat.
Merz maga is azt hangoztatja, hogy az AfD a CDU helyére akar lépni, és az együttműködés szétfeszítené a jelenlegi, szociáldemokratákkal kötött kormánykoalíciót.
A vita nemcsak a politikában, hanem a gazdasági életben is jelentkezett. Egy középvállalkozói szervezet például meghívta az AfD képviselőit egy berlini rendezvényre, mondván:
egyszerűen lehetetlen figyelmen kívül hagyni egy olyan pártot, amelyet a választók negyede támogat.
Míg a bankszektor egyes szereplői tudatosan és minden piaci logikát, etikai megfontolást figyelmen kívül hagyva szüntetik meg a párt számláit.
Bár tagadják, de több pénzintézet ideológiai okokból tagadta meg az együttműködést a jobboldali párttal.
A politológusok szerint közben egyre több konzervatív szavazó érzi úgy, hogy a CDU képtelen valódi és következetes jobboldali politikát folytatni, mert ki van szolgáltatva a baloldali vagy zöld koalíciós partnerek kényének-kedvének, aminek következtében
Az elemzők szerint pedig épp ez a frusztráció az AfD további erősödésének egyik motorja.
A Financial Times szerint Merz számára az idei tartományi választások döntő próbát jelentenek majd. Ha az AfD valóban 40 százalék körül teljesít Szász-Anhaltban vagy Mecklenburg-Elő-Pomerániában, illetve 35 százalék körüli eredményt ér el Brandenburgban, a politikai tűzfal fenntartása egyre inkább politikai luxussá válhat.
Főszerepben Donald Trump és az AfD.
