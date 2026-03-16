Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
03. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza világ Magyar Péter hazugságai Magyar Péter applikáció

Magyar Péter és az adatszivárgási botrány: nagyot hazudott a Tisza-vezér

2026. március 16. 07:21

A Tisza-vezér azt állította az adatszivárgási botrányuk során, hogy az adatok nem jutottak ki Ukrajnába. Gyorsan kiderült, hogy Magyar Péter hazudott. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 49. rész.

2026. március 16. 07:21
null
Kovács András
Kovács András

A Tisza Világ applikáció-botrány kirobbanása után az érintettek letagadták, hogy Ukrajnába kerültek a kiszivárgott adatok: a szivárgási botrány során Magyar Péter orosz hekkereket emlegetett. 

Magyar
A nagy tiszás adatszivárgási botrányról is hazudott Magyar Péter
Forrás: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Hamar kiderült, hogy egy ukrán cég fejlesztette a szivárgó applikációt. Ezt aztán szintén megpróbálta letagadni Magyar Péter, sikertelenül.

Magyar Péter és csapata össze vissza hazudott

A tiszás adatszivárgási botrány október 6-án tört ki. Az Index megírta, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps fejlesztette az applikációt, amelyből először 20 ezer felhasználó adata került nyilvánosságra. A cikkből kiderült, hogy a Tisza Világ alkalmazás „beépített publikus funkcióin” keresztül valakinek sikerült kinyernie több mint 18 ezer felhasználó adatait, amit feltöltöttek az internetre. Ez már ekkor sem a fejlesztés acélosságát bizonyította. Radnai Márk alelnök ekkor először arról beszélt, hogy a kiszivárgott adatbázis manipulált, nem az övék, nem történt semmilyen adatszivárgás. 

Ugyanekkor közölték azt is, hogy az applikációt magyar szakemberek dolgozták ki. „A fejlesztést követően, de még a Tisza Világ indulása előtt a stabil működés biztosítására több uniós céggel együttműködve zajlott a tesztelés. Személyes adatot ekkor még nem tartalmazott az applikáció.”

Ezekről az állításokról mára kiderült, hogy egyik sem igaz. Egy ukrán fejlesztő cég a PettersonApps az applikáció működtetésében is részt vehetett a hírek szerint, az alkalmazásba pedig azelőtt is töltöttek fel sok ezer személyes adatot, mielőtt élesítették volna. Miután már nem tudták a fenti magyarázatokat fenntartani, az applikációért felelős Radnai Márk fideszes titkosszolgálati akcióról mesélt, a felelősségük beismerése helyett.

  • Azt is hozzátette, hogy az önkéntest szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolították a szervezetből. Utóbb az is kiderült, hogy ez is hazugság volt, hiszen több a kiszivárgott listáról megkeresett szimpatizáns elárulta a Magyar Nemzet kérdésére, hogy szeptember 12-e után kezdte el használni az applikációt
  • Radnai magyarázkodásának azonban súlyos következményei lettek, mivel több mint 30 ezer szimpatizáns hagyott fel az applikáció használatával rövid időn belül.

Október 31-én aztán robbant a második bomba, hiszen kiszivárgott egy újabb óriási adattömeg majdnem 200 ezer ember nevével, címével és adatával. Magyar Péter ekkor nemzetközi hekkerekről beszélt, az oroszokra, meg a magyar kormányra mutogatott, de Rosta Bendegúz a párt vezető informatikusa végképp lebuktatta a felelősséget magukról elterelni szándékozó tiszásokat.

Egy Signal-csoportbeli bejegyzésben ugyanis már az első adatszivárgás után elárulta, hogy az applikáció nem biztonságos, több pénzt kéne rá fordítani és már ekkor a megszüntetésről beszéltek a tiszások.

Mint kiderült az applikáció a geolokációs adatokat is gyűjti arra vonatkozóan, hogy hol regisztráltak az egyes felhasználók. ennek pedig nem lehet más oka, mint hogy a párt célja eleve az volt, hogy a szimpatizánsokat egy térképen jeleníthessék meg - hiszen a geolokációs adatoknak más értelme nincs. 

Azonban nem csak a Tisza Világ appot letöltők adatai szerepeltek a 200 ezres adatbázisban. A 444 több érintettel beszélt, és volt, akinek az a címe is nyilvánossá vált, ahová egy karkötőt rendelt a tiszás webshopból. 

A portál által nyilvánosságra hozott információ azért érdekes, mert azt feltételezi, hogy az egyben kikerült adatbázis valójában több, időben és az adatrögzítés módjában is eltérő adatfelvételből állt össze. Ráadásul ez azt is jelenti, hogy a máshol rendszerezett adatokat is becsatornázták az applikációba - vagyis ezek is az ukrán fejlesztők kezébe kerülhettek. 

Ezt pedig még a Tisza saját adatkezelési tájékoztatója is tiltja. 

Nyitókép: AFP/Isza Ferenc

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elfújta az ellenszél
2026. március 16. 08:49
"Ilyenre Péterék tudják, hogy mi lesz majd a válasz" Ez a legmókásabb a bejegyzéseik közül, az illetékes elvtárs majd megadja a hivatalos magyarázatot, aztán be lehet állni mögé a sorba.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 16. 07:50
Magyar Péter hamis ígéretekkel akar hatalomra kerülni, hogy azután azt csináljon, amit akar. Becsapja a választóit.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 16. 07:49
A korrupt, terrorista Zselenszkij diktatúra ellenségesen viselkedik az ukrán nép barátjával, Magyarországgal szemben. A Magyar Kormány mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett és elítélte az orosz agressziót! A kormány aláírta az szankciós dokumentumokat. Orbán aláírása nélkül nem léptek volna életbe. Magyarország gáz, üzemanyag és elektromos áram szállításával, valamint humanitárius segélyekkel és ukrán menekültek befogadásával támogatta Ukrajnát. Minden, az EU által Ukrajnának juttatott euróban benne van a magyar emberek pénze is. Ukrajna hazug, ellenséges propagandával, fenyegetésekkel, a Barátság vezeték megrongálásával és újabban a vezeték elzárásával reagált a támogatásunkra. A hazug, korrupt Zselenszkij diktatúra nemcsak az ukrán nép, hanem Magyarország ellensége is. Beteges, amikor Magyarországnak a béke és a tűzszünet melletti kiállását Putyin melletti kiállással azonosítja az aljas, hazug Zselenszkij diktatúra.
Válasz erre
0
0
iphone-13
2026. március 16. 07:40
ALJAS NARKÓS HAZAÁRULÓ HAZUG TOLVAJ A KÉPEN!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!