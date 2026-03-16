Magyar Péter és az adatszivárgási botrány: nagyot hazudott a Tisza-vezér

Magyar Péter és csapata össze vissza hazudott

A tiszás adatszivárgási botrány október 6-án tört ki. Az Index megírta, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps fejlesztette az applikációt, amelyből először 20 ezer felhasználó adata került nyilvánosságra. A cikkből kiderült, hogy a Tisza Világ alkalmazás „beépített publikus funkcióin” keresztül valakinek sikerült kinyernie több mint 18 ezer felhasználó adatait, amit feltöltöttek az internetre. Ez már ekkor sem a fejlesztés acélosságát bizonyította. Radnai Márk alelnök ekkor először arról beszélt, hogy a kiszivárgott adatbázis manipulált, nem az övék, nem történt semmilyen adatszivárgás.

Ugyanekkor közölték azt is, hogy az applikációt magyar szakemberek dolgozták ki. „A fejlesztést követően, de még a Tisza Világ indulása előtt a stabil működés biztosítására több uniós céggel együttműködve zajlott a tesztelés. Személyes adatot ekkor még nem tartalmazott az applikáció.”

Ezekről az állításokról mára kiderült, hogy egyik sem igaz. Egy ukrán fejlesztő cég a PettersonApps az applikáció működtetésében is részt vehetett a hírek szerint, az alkalmazásba pedig azelőtt is töltöttek fel sok ezer személyes adatot, mielőtt élesítették volna. Miután már nem tudták a fenti magyarázatokat fenntartani, az applikációért felelős Radnai Márk fideszes titkosszolgálati akcióról mesélt, a felelősségük beismerése helyett.