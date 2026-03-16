Magyar Péter és az adatszivárgási botrány: nagyot hazudott a Tisza-vezér

Magyar Péter és csapata össze vissza hazudott
A tiszás adatszivárgási botrány október 6-án tört ki. Az Index megírta, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps fejlesztette az applikációt, amelyből először 20 ezer felhasználó adata került nyilvánosságra. A cikkből kiderült, hogy a Tisza Világ alkalmazás „beépített publikus funkcióin” keresztül valakinek sikerült kinyernie több mint 18 ezer felhasználó adatait, amit feltöltöttek az internetre. Ez már ekkor sem a fejlesztés acélosságát bizonyította. Radnai Márk alelnök ekkor először arról beszélt, hogy a kiszivárgott adatbázis manipulált, nem az övék, nem történt semmilyen adatszivárgás.
Ugyanekkor közölték azt is, hogy az applikációt magyar szakemberek dolgozták ki. „A fejlesztést követően, de még a Tisza Világ indulása előtt a stabil működés biztosítására több uniós céggel együttműködve zajlott a tesztelés. Személyes adatot ekkor még nem tartalmazott az applikáció.”
Ezekről az állításokról mára kiderült, hogy egyik sem igaz. Egy ukrán fejlesztő cég a PettersonApps az applikáció működtetésében is részt vehetett a hírek szerint, az alkalmazásba pedig azelőtt is töltöttek fel sok ezer személyes adatot, mielőtt élesítették volna. Miután már nem tudták a fenti magyarázatokat fenntartani, az applikációért felelős Radnai Márk fideszes titkosszolgálati akcióról mesélt, a felelősségük beismerése helyett.
- Azt is hozzátette, hogy az önkéntest szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolították a szervezetből. Utóbb az is kiderült, hogy ez is hazugság volt, hiszen több a kiszivárgott listáról megkeresett szimpatizáns elárulta a Magyar Nemzet kérdésére, hogy szeptember 12-e után kezdte el használni az applikációt
- Radnai magyarázkodásának azonban súlyos következményei lettek, mivel több mint 30 ezer szimpatizáns hagyott fel az applikáció használatával rövid időn belül.