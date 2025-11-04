Ex-szocik, liberális értelmiségiek és „független” újságírók adatai is kiszivárogtak a Tisza-app adatbázisával

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza Pártot minden idők legnagyobb adatvédelmi botránya rázta meg. Több mint 200 ezer felhasználó érzékeny személyes adatai kerültek nyilvánosságra azok közül, akik letöltötték és regisztráltak a Tisza Világ mobilalkalmazásra. Értesüléseink szerint a Tisza app interneten terjedő adatbázisában számos levitézlett ellenzéki politikus, óellenzéki értelmiségi és független-objektív újságíró is megtalálható.

A Tisza Világ adatszivárgását nem hirdeti ennyire Magyar Péter

A kiszivárgott információk között szerepel a felhasználók

teljes neve,

lakcíme,

e-mail címe,

választókerületi adata,

a regisztráció pontos ideje és helye és az, hogy

milyen készüléken regisztráltak.

A sajtóértesülések szerint a fejlesztésben egy ukrán cég, a PettersonApps is közreműködött, ami tovább növeli az ügy nemzetközi súlyát. A helyzet drámai gyorsasággal eszkalálódott: míg néhány héttel ezelőtt „csupán” mintegy 20 ezer felhasználó adatai szivárogtak ki, a mostani listán már több, mint 200 ezer ember szerepel. A bejelentkezési naplókból pedig az is kiderült, hogy az alkalmazást már a szeptember 9-i hivatalos indulás előtt Ukrajnában és az Egyesült Államokban is tesztelték.