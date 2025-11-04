Ex-szocik, liberális értelmiségiek és „független” újságírók adatai is kiszivárogtak a Tisza-app adatbázisával

Megbízható értesülések szerint nem csak az egykori MSZP-SZDSZ-es politikusok, de holdudvaruk körében is népszerű Magyar Péter applikációja. Hiszen feliratkozott rá forrásaink szerint Magyar Fruzsina (Mécs Imre özvegye) és Kéri László politológus is. Kéri és felesége, Petschnig Mária Zita hónapok óta járják a Tisza szigeteket, ahol minden előadásukban kritizálják a kormány családokat segítő intézkedéseit.
Forrásaink beszámolója szerint Tisza app felhasználó Csáki Judit műfordító, egyetemi tanár is, aki Radnóti András, a Momentum egykori vezető külpolitikusának édesanyja. Valamint Antall György, Antall József egykori miniszterelnök idősebb fia, Bródy János zenész és Alföldi Róbert színész is.
Azonban úgy tűnik, hogy a Tisza Világ egy igen inkluzív hely, mivel a balliberális káderek mellett meghívták Ungváry Krisztián is aki - bár nem regisztrált, de a hírek szerint Tisza sziget tag - néhány éve azzal futott nagyot a médiában, hogy a kanadai parlamentben ünnepelt náci háborús bűnöst mentegette.
A Független-objektivitás forrása
Az információk gyors bemutatása az olvasóközönségnek az újságíró legfőbb feladata – úgy tűnik, hogy ezt a magukat független-objektívnek beállító ellenzéki újságírók is így látják, hiszen a hírek szerint jópáran regisztráltak is, hogy mielőbb megkapják az itinert Magyar Pétertől, és ne kommentekben igazítsa helyre őket.