Ft
Ft
13°C
11°C
Ft
Ft
13°C
11°C
11. 04.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 04.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt botrány Magyar Péter adatszivárgás

Ex-szocik, liberális értelmiségiek és „független” újságírók adatai is kiszivárogtak a Tisza-app adatbázisával

2025. november 04. 11:09

A Tisza-appot megrazó adatvédelmi botrány kiszivárgott listája alapján valószínű, hogy számos volt szoci és liberális politikus, értelmiségi, valamint ellenzéki újságíró is a felhasználók között van.

2025. november 04. 11:09
null
Rimóczi Norbert

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza Pártot minden idők legnagyobb adatvédelmi botránya rázta meg. Több mint 200 ezer felhasználó érzékeny személyes adatai kerültek nyilvánosságra azok közül, akik letöltötték és regisztráltak a Tisza Világ mobilalkalmazásra. Értesüléseink szerint a Tisza app interneten terjedő adatbázisában számos levitézlett ellenzéki politikus, óellenzéki értelmiségi és független-objektív újságíró is megtalálható.

A Tisza Világ adatszivárgását nem hirdeti ennyire Magyar Péter
A Tisza Világ adatszivárgását nem hirdeti ennyire Magyar Péter

A kiszivárgott információk között szerepel a felhasználók

  • teljes neve,
  • lakcíme,
  • e-mail címe,
  • választókerületi adata,
  • a regisztráció pontos ideje és helye és az, hogy 
  • milyen készüléken regisztráltak.

A sajtóértesülések szerint a fejlesztésben egy ukrán cég, a PettersonApps is közreműködött, ami tovább növeli az ügy nemzetközi súlyát. A helyzet drámai gyorsasággal eszkalálódott: míg néhány héttel ezelőtt „csupán” mintegy 20 ezer felhasználó adatai szivárogtak ki, a mostani listán már több, mint 200 ezer ember szerepel. A bejelentkezési naplókból pedig az is kiderült, hogy az alkalmazást már a szeptember 9-i hivatalos indulás előtt Ukrajnában és az Egyesült Államokban is tesztelték. 

Az előbbit bizonyítja az is, hogy a kiszivárgott listán tesztelőként szerepel az ukrán Andriy Galelyuka, aki a PettersonAppsnal dolgozik.

Forrás: LinkedIn

A PettersonApps vezérigazgatója Oleh Ostroverkh, aki a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja. Ez egy civil nonprofit szervezet, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben.

ilyen háttérrel nem meglepő, hogy tseber roland, magyar péter ukrán kém barátjának neve szintén feltűnik az adatbázisban.

Ezt is ajánljuk a témában

Az SZDSZ nem ereszt

Úgy tudjuk, hogy a Tisza alkalmazás felhasználói között van Haraszti Miklós és Hodosán Róza (Magyar Bálint volt SZDSZ elnök felesége), a megboldogult SZDSZ alapító tagjai. Valamint a pártokat köpönyegként forgató Mellár Tamás, és a volt MSZP-s Baja Ferenc is. 

Baja neve onnan lehet ismerős, hogy idén januárban mondott le minden pártban betöltött tisztségéről, miután a Központi Nyomozó Főügyészség vádat emelt ellene (és további öt társa ellen) üzletszerű vesztegetés és befolyással üzérkedés miatt.

Nem csoda, hogy szemet szúrt az ügyészségnek a Tisza világ felhasználó ex-szoci politikus bizniszelése, hiszen a Lánchíd Panoráma Zrt. nevű cége, melynek ő az egyetlen alkalmazottja, 2024-ben több, mint 500 millió forint adózott eredményt termelt „üzletviteli és egyéb üzleti tanácsadás” révén.

A Tisza Világ a belvárosi értelmiség körében is népszerű

Megbízható értesülések szerint nem csak az egykori MSZP-SZDSZ-es politikusok, de holdudvaruk körében is népszerű Magyar Péter applikációja. Hiszen feliratkozott rá forrásaink szerint Magyar Fruzsina (Mécs Imre özvegye) és Kéri László politológus is. Kéri és felesége, Petschnig Mária Zita hónapok óta járják a Tisza szigeteket, ahol minden előadásukban kritizálják a kormány családokat segítő intézkedéseit.

Forrásaink beszámolója szerint Tisza app felhasználó Csáki Judit műfordító, egyetemi tanár is, aki Radnóti András, a Momentum egykori vezető külpolitikusának édesanyja. Valamint Antall György, Antall József egykori miniszterelnök idősebb fia, Bródy János zenész és Alföldi Róbert színész is.

Azonban úgy tűnik, hogy a Tisza Világ egy igen inkluzív hely, mivel a balliberális káderek mellett meghívták Ungváry Krisztián is aki - bár nem regisztrált, de a hírek szerint Tisza sziget tag - néhány éve azzal futott nagyot a médiában, hogy a kanadai parlamentben ünnepelt náci háborús bűnöst mentegette.

A Független-objektivitás forrása

Az információk gyors bemutatása az olvasóközönségnek az újságíró legfőbb feladata – úgy tűnik, hogy ezt a magukat független-objektívnek beállító ellenzéki újságírók is így látják, hiszen a hírek szerint jópáran regisztráltak is, hogy mielőbb megkapják az itinert Magyar Pétertől, és ne kommentekben igazítsa helyre őket.

Azonban valami hiba csúszhatott a gépezetbe, mivel annak ellenére, hogy a telexes Mizsur András is regisztrált felhasználó – szerkesztősége, a hír megjelenése után közel egy napig nem írt egy mukkot sem a Tisza adatszivárgási-botrányáról.

A forráshoz ment – a székelyekről felháborító stílusban nyilatkozó – Lukács Csaba a Magyar Hang lapigazgatója, Unyatyinszki György, a Blikk volt főmunkatársa, a Kontroll újságírója és Juszt László is, aki még 2022-ben a DK-t támogatta. Úgy tűnik új lóra tett.

De a leghűségesebb szerkesztőség díját minden bizonnyal a Válasz Online csapata nyerné, melynek több munkatársa és szerzője is Magyar Péter alkalmazásától várja a kormányváltást. Információink szerint regisztrált Bódis András újságíró és Bódi Mátyás, a Választási földrajz nevű Facebook oldal szakértője is. Rendkívül érdekes, hogy Bíró-Nagy András neve is felbukkant, aki Bódissal kiegészülve alkotja majd a Telex választási műsorának szakértőgárdáját. 

Ha pedig nem lett volna elég a független elemzőkből, szintén regisztrált Tisza app felhasználó Ruff Bálint, aki a Partizán heti politikai műsorának állandó szakértője és Krekó Péter, a Soros pénzzel támogatott Political Capital igazgatója is. Őket egészíti ki Bojár Ábel - a Tisza pártot 6 millió forinttal támogató Bojár Gábor fia - akinek a kutatóintézete 2024-ben kikutatta, hogy a Tisza Párt nyerte az árvízzel kapcsolatos politikai versenyt.

Forrás: Bojár Ábel Facebook oldala

A felsorolt szereplőkön kívül nagy valószínűség szerint felhasználó Melléthei-Barna Márton a Tisza Pártot többször a bíróságon is képviselő ügyvéd, valamint Magyar Márton, a Tisza elnökének testvére, aki egyben a Kontrollnak, a párt házi médiumának vezetője is.

Nyitókép: Tisza Párt

 

Összesen 74 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2025. november 04. 12:03
totumfaktum-2 2025. november 04. 12:01 "Az áldozatok vajon megértik mekkora hibát követtek el" - túl sokat tételezel fel az orbánfóbiás agyhalottak köréről. Ez a fajta - leginkább - zsigeri alapon működik. Mérlegelésre képtelenek.
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2025. november 04. 12:01
1. Ami történt objektíven botrány, és az érintettek számára roppant kockázatokat hordoz. 2. Az adatkezelő itt a Tisza, illetve a felelős a náluk erre kijelölt személy. Az előzmények alapján tudomásuk lehetett problémákról, milyen intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy az adat"áradást" megakadályozzák? 3. Milyen adatokat gyűjtött az applikáció a használóról, tekintettel az adathozzáférési engedélyére? Mi ezeknek az adatoknak a sorsa, kik férnek és fértek hozzá, mire használják fel? 4. Igaz-e a külföldi szál? 5. A nyilvánosságra kerüléstől függetlenül hova kerülhettek MÉG a különösen szenzitív személyes adatok, kikhez és mi célból? Mik lehetnek az érintettekre nézve a kockázatos következmények? 6. Az érintettek tisztában vannak-e a következményekkel? (Nincsenek)
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2025. november 04. 12:01
7. Magyar Péterék azóta terelnek, Ez a gyengeségük jele, és felér egy beismeréssel. 8. Ezt a terelést az átvert áldozatokkal végeztetik el, pont azokkal, akik számára az eset roppant kockázatokat hordoz. Ez cinikus viselkedés és az áldozatokra nézve megalázó helyzet. Az áldozatok vajon megértik mekkora hibát kövezzek el, amikor letöltötték ezt az applikációt, és kiszolgáltatták magukat ki tudja milyen szándékú idegeneknek?
Válasz erre
1
0
Az ajtónak támaszkodni tilos
2025. november 04. 12:00
Ugyanaz a hazaáruló balliberális támogatói kör akik Gyurcsányt támogatták.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!