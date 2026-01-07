Moszkva tengeralattjárót küldött a venezuelai partokhoz

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egy üres olajszállító körül éleződik az amerikai–orosz szankcióháború.
Újabb feszültségponttá vált egy ügy Washington és Moszkva között, miután amerikai tisztviselői közlések szerint Oroszország tengeralattjárót és további haditengerészeti eszközöket vezényelt egy üresen haladó, rozsdás tanker biztosítására – írta meg Wall Street Journal.
A lap szerint a hajót korábban Bella 1-nek hívták, és az utóbbi két hétben amerikai megítélés szerint azon próbált ügyeskedni, hogy kikerülje az Egyesült Államok venezuelai térségben bevezetett, szankcionált olajszállítókat célzó ellenőrzéseket. A tanker Venezuelában végül nem tudott olajat felvenni, decemberben azonban sikerült kivédenie egy amerikai beszállási kísérletet, majd kifutott az Atlanti-óceánra.
A legénység orosz zászlót festett a hajó oldalára, a nevét Marinera-ra változtatta, és azt közölte, hogy a hajót Oroszország hivatalos nyilvántartásba vette. Szakértők szerint ez jogi szempontból megnehezítheti az Egyesült Államok érvelését, ha ismét megpróbálna a fedélzetre lépni.
A feszültséget tovább növelte, hogy amerikai források szerint Oroszország tengeralattjárót és más haditengerészeti eszközöket küldött a tanker kíséretére, miközben Moszkva arra szólította fel Washingtont, hogy hagyjon fel a hajó üldözésével.
Az orosz külügyminisztérium kedden aggodalmát fejezte ki a hajó körül kialakult helyzet miatt. Eközben az amerikai hadsereg déli parancsnoksága jelezte, hogy készen áll fellépni a szankcionált hajók és szereplők ellen a térségben. A rendelkezésre álló helymeghatározási adatok alapján a tanker nagyjából háromszáz mérfölddel Izlandtól délre halad, az Északi-tenger irányába.
