Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
moszkva tanker egyesült államok washington oroszország

Moszkva tengeralattjárót küldött a venezuelai partokhoz

2026. január 07. 06:38

Egy üres olajszállító körül éleződik az amerikai–orosz szankcióháború.

2026. január 07. 06:38
null

Újabb feszültségponttá vált egy ügy Washington és Moszkva között, miután amerikai tisztviselői közlések szerint Oroszország tengeralattjárót és további haditengerészeti eszközöket vezényelt egy üresen haladó, rozsdás tanker biztosítására – írta meg Wall Street Journal.

A lap szerint a hajót korábban Bella 1-nek hívták, és az utóbbi két hétben amerikai megítélés szerint azon próbált ügyeskedni, hogy kikerülje az Egyesült Államok venezuelai térségben bevezetett, szankcionált olajszállítókat célzó ellenőrzéseket. A tanker Venezuelában végül nem tudott olajat felvenni, decemberben azonban sikerült kivédenie egy amerikai beszállási kísérletet, majd kifutott az Atlanti-óceánra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A legénység orosz zászlót festett a hajó oldalára, a nevét Marinera-ra változtatta, és azt közölte, hogy a hajót Oroszország hivatalos nyilvántartásba vette. Szakértők szerint ez jogi szempontból megnehezítheti az Egyesült Államok érvelését, ha ismét megpróbálna a fedélzetre lépni.

A feszültséget tovább növelte, hogy amerikai források szerint Oroszország tengeralattjárót és más haditengerészeti eszközöket küldött a tanker kíséretére, miközben Moszkva arra szólította fel Washingtont, hogy hagyjon fel a hajó üldözésével.

Az orosz külügyminisztérium kedden aggodalmát fejezte ki a hajó körül kialakult helyzet miatt. Eközben az amerikai hadsereg déli parancsnoksága jelezte, hogy készen áll fellépni a szankcionált hajók és szereplők ellen a térségben. A rendelkezésre álló helymeghatározási adatok alapján a tanker nagyjából háromszáz mérfölddel Izlandtól délre halad, az Északi-tenger irányába.

A nyitókép forrása: a TODAY YouTube-oldala

***

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sersem
2026. január 07. 07:53
"tanker Venezuelában végül nem tudott olajat felvenni, decemberben azonban sikerült kivédenie egy amerikai beszállási kísérletet" Beszállási kísérletet... Ez újbeszélül fegyveres támadást jelent. Mondjuk akkor a mandi fikászai igazat írnának, azt meg kerülik, hisz abból baj lehet.
Válasz erre
0
0
Arisztokrata
2026. január 07. 07:35
"sikerült kivédenie egy amerikai beszállási kísérletet" Gyakorlatilag a tengerbe lökték a kommendósok 15 fős csapatát. Xarasó!
Válasz erre
2
0
id. Horváth József
2026. január 07. 07:30
Gondolok egyet és szankciókat vetek ki az USA-ra, akkor holnaptól csak trükközve vagy hadi kísérettel hajózhat az USA ?
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. január 07. 07:13
Tehát az orosz ismét trükközött.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!