Moszkva tengeralattjárót küldött a venezuelai partokhoz

Újabb feszültségponttá vált egy ügy Washington és Moszkva között, miután amerikai tisztviselői közlések szerint Oroszország tengeralattjárót és további haditengerészeti eszközöket vezényelt egy üresen haladó, rozsdás tanker biztosítására – írta meg Wall Street Journal.

A lap szerint a hajót korábban Bella 1-nek hívták, és az utóbbi két hétben amerikai megítélés szerint azon próbált ügyeskedni, hogy kikerülje az Egyesült Államok venezuelai térségben bevezetett, szankcionált olajszállítókat célzó ellenőrzéseket. A tanker Venezuelában végül nem tudott olajat felvenni, decemberben azonban sikerült kivédenie egy amerikai beszállási kísérletet, majd kifutott az Atlanti-óceánra.