Betelt a pohár: Zelenszkij hamarosan búcsút inthet az Európai Uniónak – sorra állnak ki Orbán mellett a vezetők
Ami sok, az sok. Egyre többen látnak át a szitán.
Kérdés, hogy mi részt akarunk-e venni ebben?
„A félelem és a harag rossz tanácsadók! Az első lebénítja a gondolkodást, a második irracionális tettekre sarkallhat embert és államot. A balti kisállamok nincsenek arról meggyőződve, hogy egy esetleges orosz támadás esetén a NATO valóban megvédi őket; Lengyelország pedig revansot akar venni az elmúlt háromszáz év sérelmeiért. Abban viszont egyetértenek, most van itt az idő, hogy legyőzzék vagy legalább évtizedekre legyengítsék az orosz medvét.
És ha ehhez a védelmi szövetségként funkcionáló NATO, ami by the way az USA folytatása más eszközökkel, nem partner – márpedig nem az – akkor az EU tagországok bevonásával akarják ezt elérni. A nyakas Ukrajna ehhez már csak eszköz lenne. Kérdés, hogy mi részt akarunk -e venni benne?”
Nyitókép: AFP/Timothy A. Clary