lengyelország balti kisállamok nato Magyar Péter Orbán Viktor ukrajna oroszország

A balti kisállamok és Lengyelország az USA híján az EU-val akarják legyőzni Oroszországot

2026. március 10. 05:57

Kérdés, hogy mi részt akarunk-e venni ebben?

2026. március 10. 05:57
null
Kötter Tamás
Kötter Tamás
Facebook

„A félelem és a harag rossz tanácsadók! Az első lebénítja a gondolkodást, a második irracionális tettekre sarkallhat embert és államot. A balti kisállamok nincsenek arról meggyőződve, hogy egy esetleges orosz támadás esetén a NATO valóban megvédi őket; Lengyelország pedig revansot akar venni az elmúlt háromszáz év sérelmeiért. Abban viszont egyetértenek, most van itt az idő, hogy legyőzzék vagy legalább évtizedekre legyengítsék az orosz medvét.

És ha ehhez a védelmi szövetségként funkcionáló  NATO, ami by the way az USA folytatása más eszközökkel, nem partner – márpedig nem az – akkor az EU tagországok bevonásával akarják ezt elérni. A nyakas Ukrajna ehhez már csak eszköz lenne. Kérdés, hogy mi részt akarunk -e venni benne?”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Timothy A. Clary

 

Nyitókép: AFP/Timothy A. Clary

Majdmegmondom
2026. március 10. 07:21
Megpróbálhatnák Luxemburgot is maguk mellé állítani és akkor teljes lesz a győzelem, ha az országuk el is tűnik a világból...
neszteklipschik
2026. március 10. 07:08
"Kérdés, hogy mi részt akarunk-e venni ebben?" Persze. A lippsik szerint "ez a mi háborúnk", no meg aztán "Oroszország nem győzhet". Toka tábornok megmondta: "ha baj van mindenkit berántunk" és persze most "baj van", hiszen az oroszok "minket" támadtak meg, a "Szent", a "Mártír" Ukrajna "minket véd", tehát BÁRMIT meg kell tennünk, hogy támogassuk a "szent háborújukat". A lippsi gondolkodás nem azt nézi, hogy mi a saját érdekünk és hogyan kell azt érvényesíteni, hanem hogy "kinek van igaza?". Csak abban tudnak gondolkodni, hogy kik a "rosszak" és kik a "jók" és hogy "a rossz nem győzhet". Hogy ez kitől milyen áldozatot követel az érdektelen számukra és ők ezt a hozzáállást nevezik "erkölcsösnek".
Palinkasji
2026. március 10. 06:51
A tisztánlátás hiánya és a gyűlölet beszél belőlük vagy csak mindegyik hülye?
Búvár Kund
2026. március 10. 06:51
Nagyon félek, hogy nem tudunk kimaradni belőle. Nem azért, mert nem akarunk, hanem azért, mert belekevernek minket. Mit tennénk, ha az ukránok vban ránk támadnának, vmilyen iddokkal? Azt hiszitek, hogy majd a NATO kiáll mellettünk? A nagy lófaszt! Leszarnak minket. Trump el van foglalva iránnal, az európai "barátaink" meg inkább ellenségeink. Ukrajna bevonulna, azt állítanának egy bábkormányt, és lepucolnának mindent rólunk. Sajnos ez a realitás.
