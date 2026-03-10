„A félelem és a harag rossz tanácsadók! Az első lebénítja a gondolkodást, a második irracionális tettekre sarkallhat embert és államot. A balti kisállamok nincsenek arról meggyőződve, hogy egy esetleges orosz támadás esetén a NATO valóban megvédi őket; Lengyelország pedig revansot akar venni az elmúlt háromszáz év sérelmeiért. Abban viszont egyetértenek, most van itt az idő, hogy legyőzzék vagy legalább évtizedekre legyengítsék az orosz medvét.

És ha ehhez a védelmi szövetségként funkcionáló NATO, ami by the way az USA folytatása más eszközökkel, nem partner – márpedig nem az – akkor az EU tagországok bevonásával akarják ezt elérni. A nyakas Ukrajna ehhez már csak eszköz lenne. Kérdés, hogy mi részt akarunk -e venni benne?”