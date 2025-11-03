Ukránok lakták be a Tisza Párt applikációját: itt lehet a döntő bizonyíték

Ennek viszont ellentmondanak az október elején kiszivárgott adatok, amelyekben az applikáció adminjainak adatai is nyilvánosságra kerülhettek.
Az adminok között található Myroslav Tokar, aki a LinkedIn adatai szerint ungvári illetőségű webfejlesztő, jelenleg a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésére szakosodott és több mint száz embert foglalkoztat.
A cég vezérigazgatója Oleh Ostroverkh, aki a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja. Ez egy civil nonprofit szervezet, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy
robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben.
A nyilvánosságra került információk ellenére a Telex megkeresésére a Tisza Párt tagadta, hogy a Tisza Világ fejlesztésében a PettersonApps nevű ukrán cég részt vett volna. Arra ugyanakkor nem válaszoltak, hogy a cég egyik dolgozója, Miroszlav Tokar, – akinek adatai szintén nyilvánosságra kerültek – valóban az alkalmazás egyik adminisztrátora-e, illetve részt vett-e a fejlesztésben.