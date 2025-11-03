Ft
Tisza Párt Magyar Péter ukrán applikáció adatszivárgás

Ukránok lakták be a Tisza Párt applikációját: itt lehet a döntő bizonyíték

2025. november 03. 16:51

Úgy néz ki, a PettersonApps nyakig benne volt a fejlesztésben.

2025. november 03. 16:51
null

Ahogy vasárnap megírtuk újabb példátlan adatszivárgás történt a Tisza Pártnál, amelynek során 200 ezer felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak. 

Úgy tudjuk, hogy a kiszivárgott listán rajta van az ukrán Andriy Galelyuka, aki a PettersonAppsnal dolgozik, amit LinkedIn profilja is bizonyít

Az pedig, hogy neve fellelhető a kiszivárgott listán,

 alátámaszthatja, hogy tesztelte a Tisza applikációját: a Tisza Világot. 

Forrás: Linkedln

Ezt is ajánljuk a témában

Ahogy megírtuk, a lista meglehetősen részletes, így az is kiderül belőle, hogy az applikációt már jóval a szeptember 9-ei nyilvános élesítés előtt tesztelték egyebek mellett Ukrajnából és az Egyesült Államokból is.

A listán szereplő lokációk és felhasználói adatok azért is kiemelten érdekesek, mert Magyar Péter és a Tisza Párt korábban határozottan tagadta, hogy a mobilapplikáció fejlesztésében ukrán fejlesztők is részt vettek. 

Ennek viszont ellentmondanak az október elején kiszivárgott adatok, amelyekben az applikáció adminjainak adatai is nyilvánosságra kerülhettek. 

Az adminok között található Myroslav Tokar, aki a LinkedIn adatai szerint ungvári illetőségű webfejlesztő, jelenleg a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésére szakosodott és több mint száz embert foglalkoztat. 

A cég vezérigazgatója Oleh Ostroverkh, aki a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja. Ez egy civil nonprofit szervezet, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy 

robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben. 

A nyilvánosságra került információk ellenére a Telex megkeresésére a Tisza Párt tagadta, hogy a Tisza Világ fejlesztésében a PettersonApps nevű ukrán cég részt vett volna. Arra ugyanakkor nem válaszoltak, hogy a cég egyik dolgozója, Miroszlav Tokar, – akinek adatai szintén nyilvánosságra kerültek – valóban az alkalmazás egyik adminisztrátora-e, illetve részt vett-e a fejlesztésben.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!