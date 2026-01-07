Fleck Zoltán akcióban: már alkotmányos puccsról és tisztogatásról beszéltek egy Tisza-sziget rendezvényen

Az Alaptörvényt is eltörölné

Néhány hónapja például egy ismert XIII. kerületi Tisza Szigetnek beszélt erről. Ez a Tisza-sziget arról is nevezetes, hogy Kulcsár Krisztián, vagy éppen Magyar Bálint is többször előadást tartott rendezvényeiken.

Itt Fleck egyebek mellett beszélt az Alaptörvény eltörléséről is.

„Azt hiszem hogy szükséges tisztázni néhány alap dolgot. Az egyik ilyen az én minden választás előtti vesszőparipám, ez a jogfolytonosság megtörésének a kérdése. A jogfolytonosságot, ha fenntartjuk, beleértve az Alaptörvény hatályban maradását is hosszú távon, az azt jelenti, hogy nem lehet leszámolni ezekkel a vonásokkal” – fogalmazott.

Szót ejtett a teljes államszervezeti rendszer megszállásáról is a választások után. Szerinte a választási törvénytől a pártfinanszírozáson át a hatalommegosztás rendszereiig, a legfőbb ügyész pozíciójáig, függetlenség vagy nem függetlenség, nincs olyan része az egész államszervezetnek, amit ne kéne iderángatni.