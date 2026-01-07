Ft
Tisza Párt osztály alkotmányos puccs alaptörvény Fleck Zoltán tisztogatás

Fleck Zoltán akcióban: már alkotmányos puccsról és tisztogatásról beszéltek egy Tisza-sziget rendezvényen

2026. január 07. 16:18

A jogász a teljes államszervezeti rendszer megszállását is szükségesnek nevezte egy Tisza-sziget előadáson.

2026. január 07. 16:18
null

A napokban többször „alkotmányos puccsal” riogatott Magyar Péter és erre gyorsan ráerősített Fleck Zoltán jogász, egyetemi tanár, aki szerint jogos a Tisza vezérének félelme ezen a téren – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport, amely egy eddig nem ismert előadást is idézett arról, hogy milyen tisztogatást javasol Fleck a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén.

Ahogy emlékeztetnek, a jogász helyezkedése az ellenzéki oldalon jól nyomon követhető, korábban Márki-Zay Péter akkori ellenzéki miniszterelnök-jelölt közjogi tanácsadója is volt. Újabban pedig a Tisza Párt körül tűnt fel. Korábban egy Tisza Sziget-rendezvényen arról beszélt, hogy ha az ellenzék nyerné a választásokat, 

akkor a győztes pártnak akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolnia a köztársasági elnökre a kormányalakítás érdekében. 

Az Alaptörvényt is eltörölné

Néhány hónapja például egy ismert XIII. kerületi Tisza Szigetnek beszélt erről. Ez a Tisza-sziget arról is nevezetes, hogy Kulcsár Krisztián, vagy éppen Magyar Bálint is többször előadást tartott rendezvényeiken.

Itt Fleck egyebek mellett beszélt az Alaptörvény eltörléséről is.

„Azt hiszem hogy szükséges tisztázni néhány alap dolgot. Az egyik ilyen az én minden választás előtti vesszőparipám, ez a jogfolytonosság megtörésének a kérdése. A jogfolytonosságot, ha fenntartjuk, beleértve az Alaptörvény hatályban maradását is hosszú távon, az azt jelenti, hogy nem lehet leszámolni ezekkel a vonásokkal” – fogalmazott. 

Szót ejtett a teljes államszervezeti rendszer megszállásáról is a választások után. Szerinte a választási törvénytől a pártfinanszírozáson át a hatalommegosztás rendszereiig, a legfőbb ügyész pozíciójáig, függetlenség vagy nem függetlenség, nincs olyan része az egész államszervezetnek, amit ne kéne iderángatni.

Polgárháborús állapotokat idézne elő Fleck újabb elképzelése

A jogász a politikai osztály megtisztítását is szükségesnek nevezte.

„Az én megfogalmazásaimat mindenhol az lengi át, hogy hogyan lehet kétféle dolgot egyszerre biztosítani. Egyrészt egy átfogó, forradalmi jellegű, rendszerváltó típusú változást az ilyen bűnöző állammal szemben, másrészt ami a jogfolytonosság megtörését is jelenti. A politikai osztály megtisztításáról van szó, mint hogyha le akarnánk cserélni a politikai osztályt” – fejtette ki. 

Ahogy a Tűfalcsoport írja, a kétharmados törvényeket feles többséggel való eltörlését Fleck mellett Dobrev Klára, Márki-Zay Péter korábbi miniszterelnök-jelölt, a DK-s Arató Gergely országgyűlési képviselő és a párbeszédes Szabó Tímea is támogatta.

Varga Zs. András, a Kúria elnöke korábban ugyanakkor egyenesen „alkotmányos puccsnak” nevezte az elképzelést, amely évtizedek óta nem látott belpolitikai válságot, végső esetben pedig polgárháborús állapotokat idézhet elő.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

