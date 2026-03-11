Ft
Tisza Párt országgyűlési választás 2026 Magyarország Ukrajna Magyar Péter Orbán Viktor

Ukrán politológus: Magyar Péter nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurós ukrán hitelt (VIDEÓ)

2026. március 11. 08:32

Igor Reutorevics elmondta, miért ukrán érdek, hogy a Tisza győzzön áprilisban.

2026. március 11. 08:32
null

Igor Reutorevics ukrán politológus szerint, ha Magyar Péter nyerné a választásokat, akkor engedne a brüsszeli nyomásnak és feloldaná az ukrán hadikölcsön blokkolását.

Ha nem lesz Orbán, akkor Magyar szerintem nem fog semmilyen hitelt blokkolni Ukrajna számára, mert most sok olyan pénz van, amely Magyarországnak járna”

– fejtette ki Reutorevics, majd hozzátette:

Ezért Magyarnak az lesz a célja, hogy ezeket a pénzeket feloldja, és nem fogja blokkolni ezt a hitelt Ukrajna számára.”

A beismeréssel felérő fejtegetés az alábbi videóban hangzott el:

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Fotó: Ferenc ISZA / AFP

 

csulak
2026. március 11. 11:56
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
madre79
2026. március 11. 11:25 Szerkesztve
MP-re nehéz idők várnak!
jostothu
2026. március 11. 10:31
Elnézve ezt a sírásra görbült szájjal hisztérikusan kántáló hangon hazudozva gyalázkodó lelkibeteg majmot az emberben eluralkodik a pánik: tényleg ennyi frusztrált, alacsony értelmi színvonalú, mindenkire haragvó csalódott céltalan proli van ebben a szegény országban, aki erre a gerinctelen féregre gerjed?
nuevoreynuevaley
2026. március 11. 10:16
"Exclusive March 11, 2026 4:00 am CET By Zoya Sheftalovich, Gregorio Sorgi and Bjarke Smith-Meyer BRUSSELS — Ukraine will get money from EU countries to fund its war effort even if Hungary and Slovakia continue to block a promised €90 billion loan, two EU diplomats told POLITICO" mar megkerultek Ork bant, ugyhogy tokmind1 hogy a Tisza v. Ork ban mit csinal nem nagyon meglepo
