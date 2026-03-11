Ukrán politológus: Magyar Péter nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurós ukrán hitelt (VIDEÓ)

Fico sorsára juthat Orbán az ukránok szerint; Magyarország figyelmeztette az EU-t; hiába üvölt Zelenszkij és Von der Leyen
Volt itt minden: merénylet, új világrend, elutasító határozat.
Igor Reutorevics elmondta, miért ukrán érdek, hogy a Tisza győzzön áprilisban.
Igor Reutorevics ukrán politológus szerint, ha Magyar Péter nyerné a választásokat, akkor engedne a brüsszeli nyomásnak és feloldaná az ukrán hadikölcsön blokkolását.
Ha nem lesz Orbán, akkor Magyar szerintem nem fog semmilyen hitelt blokkolni Ukrajna számára, mert most sok olyan pénz van, amely Magyarországnak járna”
– fejtette ki Reutorevics, majd hozzátette:
Ezért Magyarnak az lesz a célja, hogy ezeket a pénzeket feloldja, és nem fogja blokkolni ezt a hitelt Ukrajna számára.”
A beismeréssel felérő fejtegetés az alábbi videóban hangzott el:
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Fotó: Ferenc ISZA / AFP