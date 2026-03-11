Oroszországból figyelmeztették a magyarokat: Orbán Viktor élete veszélyben van
A NATO beavatkozását javasolják.
Miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort, az orszok szerint az európai országok is megpróbálják megtörni Magyarország miniszterelnökét.
Rodion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium különmegbízott nagykövete szerint európai országok megpróbálhatják megtörni Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a 2026-os parlamenti választások előtt – írja a Lenta.
Mirosnyik hangsúlyozta, hogy
Orbán Viktor kiemelten védi Magyarország nemzeti érdekeit, ami megkülönbözteti őt más uniós vezetőktől, akik inkább európai trendeket követnek.
Az orosz Állami Duma szerint a kormányfő élete veszélyben van, miután Volodimir Zelenszkij a múlt heti sajtótájékoztatón azt mondta, ha Magyarország tovább akadályozza a 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a katonáinak Orbán Viktor címét.
Nyitókép: AFP/Gavriil Grigorov
