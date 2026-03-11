Ft
Európa volodimir zelenszkij Moszkva magyarország Ukrajna miniszterelnök orbán viktor

Moszkvából figyelmeztették Magyarországot: Orbán Viktort meg akarják törni

2026. március 11. 09:59

Miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort, az orszok szerint az európai országok is megpróbálják megtörni Magyarország miniszterelnökét.

2026. március 11. 09:59
null

Rodion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium különmegbízott nagykövete szerint európai országok megpróbálhatják megtörni Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a 2026-os parlamenti választások előtt – írja a Lenta.

Mirosnyik hangsúlyozta, hogy

Orbán Viktor kiemelten védi Magyarország nemzeti érdekeit, ami megkülönbözteti őt más uniós vezetőktől, akik inkább európai trendeket követnek.

Az orosz Állami Duma szerint a kormányfő élete veszélyben van, miután Volodimir Zelenszkij a múlt heti sajtótájékoztatón azt mondta, ha Magyarország tovább akadályozza a 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a katonáinak Orbán Viktor címét.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Gavriil Grigorov

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

narancsliget
2026. március 11. 13:30
Nem lesz baj a haknikon a Pufival, a közönséget is ők viszik.
Válasz erre
0
0
Grogu
•••
2026. március 11. 12:33 Szerkesztve
Azért ha pár éve azt írom, h a mandi a legrosszabb orosz propagandát fogja közvetíteni (miközben eredetileg jobboldali, azaz nemzeti lenne), akkor lett volna itt nagy visítás...;) Most meg nézzetek magatokra, moszkva lett az iránytű, orosz mamácska seggnyalói lettetek, szégyen. És mindez '48 és '56 után, gratulálok!
Válasz erre
0
3
csulak
2026. március 11. 11:43
tudjuk, ezen dolgoznak egyre aljasabbul mar 16 eve
Válasz erre
5
0
tovarisi-konyec
•••
2026. március 11. 10:42 Szerkesztve
Oroszok készítik elő szépen a hamiszászlós önmerénylet? Lehet majd egy jót "gonosz-ukránozni" meg "mocskostiszázni". Húz majd egy trump/ficót az öreg vajon? Bár a világ leggyávább embere ezt tuti nem fogja bevállalni. Egy olyan ember, aki az óvodóba is kevlárba megy... Szerintem csak addig fognak elmenni ezek az elmebeteg kétségbeesett pedofideszesek, hogy "találnak a bokorban egy ismeretlen szerkezetet" vagy "gyanús ukrán alak fegyvernek látszó valamivel", amivel majd lezárják a tereket és lehet rémisztgetni az M1-en és a propiban. Simán van az a pénz, amiért egy random ukránt fazont lefizetnek és még a papírjai is stimmelni fognak. Cserébe megússza Putyin háborúját és kap egy jó asylumot valamelyik eus országban. Se Moldovában, se Romániában nem jött össze a ruszkiknak a dezinformáció áradat. Hasonló sikereket kívánok Európa szerte. Faszfejek inkább a kontinensnyi méretű csöves országukkal foglalkoznának ennyit, szebb hely lenne a világ. :D
Válasz erre
1
13
