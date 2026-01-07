Nehéz heveny öklendezés nélkül kibírni Magyar Péter produkcióit

Nem kell hozzá pszichiáternek lenni, hogy bárki felmérje, Magyar Péter egy torz lelkű, labilis idegrendszerű ember, aki a legszűkebb környezetében, a hozzá egykor legközelebb álló szeretteivel is képes volt olyan válogatott, minősíthetetlen dolgokat művelni, amilyeneket normális ember egyszerűen nem tesz.
Kérdem én: aki férjként, apaként ilyesmire vetemedik a saját családjával szemben, attól hogyan is volna elvárható, hogy egy ország vezetőjeként empatikus, együttérző legyen számára vadidegen emberek sokaságával, a lélekben 15 milliós magyarsággal? Sehogy. S vajon miféle extra személyiségtorzulással járna, ha valódi hatalom kerülne egy ilyesfajta nárcisztikus szociopata kezébe? Elképzelni is dermesztő...”
