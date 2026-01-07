Ft
01. 07.
szerda
Tisza Párt magyar péter varga judit

Nehéz heveny öklendezés nélkül kibírni Magyar Péter produkcióit

2026. január 07. 16:28

Nem kell hozzá pszichiáternek lenni, hogy bárki felmérje, Magyar Péter egy torz lelkű, labilis idegrendszerű ember.

2026. január 07. 16:28
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Nehéz heveny öklendezés nélkül kibírni Magyar Péter produkcióit, de amikor mazochista módon nekiláttam megnézni a három tiszás képviselőjelölt hölggyel folytatott beszélgetését, a biztonság kedvéért bekészítettem egy levél Deadalont is... 

Persze pontosan tudom, akadnak a szektában olyan elfogódott, Whiskas macska tekintetű reménykedők, akik Péter minden megmozdulását bepárásodott tekintettel követik, ám mielőtt bármelyikük is felzokogna a most látott gyönyörűségtől, idoljukat idézve üzenem nekik: »Sírjál csak, majd elmegy a tejed!«

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péterre ezúttal az empatikus, nőbarát szerepét osztotta Radnai rendező, ami kb. annyira volt hiteles alakítás, mintha Kádár János arról merengett volna jogvédő aktivistákkal az ’50-es években, milyen szomorú, hogy bizonyos politikusok futószalagon, koncepciós perekben végeztetik ki az embereket, köztük saját elvtársaikat is.

Az egész jelöltbemutató performansz legszürreálisabb jelenete az, amikor a politikusjelölt hölgyek Magyar Péterrel kánonban hüledeznek a családon belüli erőszak borzalmain, megemlítve, hogy bizony szörnyű, életre szóló, traumát okozhat a gyerekeknek és az asszonyoknak egy nárcisztikus bántalmazó uralta családi légkör. És közben nem röhögik el magukat!

Dehogy röhögik. A három tiszás képviselőjelölt hölgy olyan riadt arccal üli végig a Magyar Péterrel folytatott beszélgetést, mintha – a miheztartás végett – ötször megnézették volna velük Hajdú Péter Varga Judittal készített interjúját, majd a lelkükre kötötték volna: ha rosszat mondtok, Péter előhúzza a nadrágszíjat, nekilök benneteket az ajtófélfának, de mehettek a börtönbe, a gyerekeitek meg intézetbe, »agyhalott, debil, trampli, egysejtű bunkó, vidéki prolik«!  (Csak hogy szó szerint idézzek Magyar Péter híresen filantróp, mintaférji megnyilvánulásaiból...) 

Ezt is ajánljuk a témában

Nem kell hozzá pszichiáternek lenni, hogy bárki felmérje, Magyar Péter egy torz lelkű, labilis idegrendszerű ember, aki a legszűkebb környezetében, a hozzá egykor legközelebb álló szeretteivel is képes volt olyan válogatott, minősíthetetlen dolgokat művelni, amilyeneket normális ember egyszerűen nem tesz.

Kérdem én: aki férjként, apaként ilyesmire vetemedik a saját családjával szemben, attól hogyan is volna elvárható, hogy egy ország vezetőjeként empatikus, együttérző legyen számára vadidegen emberek sokaságával, a lélekben 15 milliós magyarsággal? Sehogy. S vajon miféle extra személyiségtorzulással járna, ha valódi hatalom kerülne egy ilyesfajta nárcisztikus szociopata kezébe? Elképzelni is dermesztő...”

Nyitókép: Facebook / Rákay Philip

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

states-2
2026. január 07. 17:39
Pszichopata komcsi emberi hulladék. Megy is a kukába tavasszal.
1
0
jetilovag
2026. január 07. 17:34
polospötyi vetekszik bokrossal........két kibaszott tetves égetnivaló kommunista állat....
0
0
jetilovag
2026. január 07. 17:33
polospetty egy tetves nőverő ócska liberálbolsevik Orbán imitátor.......😄😄😄😄😄😄😄😄😄
2
0
elégia
2026. január 07. 17:20
Teljesen egyértelmű, hogy Magyar a legundorítóbb figura, aki feltűnt a magyar közéletben.
5
0
