„Nehéz heveny öklendezés nélkül kibírni Magyar Péter produkcióit, de amikor mazochista módon nekiláttam megnézni a három tiszás képviselőjelölt hölggyel folytatott beszélgetését, a biztonság kedvéért bekészítettem egy levél Deadalont is...

Persze pontosan tudom, akadnak a szektában olyan elfogódott, Whiskas macska tekintetű reménykedők, akik Péter minden megmozdulását bepárásodott tekintettel követik, ám mielőtt bármelyikük is felzokogna a most látott gyönyörűségtől, idoljukat idézve üzenem nekik: »Sírjál csak, majd elmegy a tejed!«