Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Világ PettersonApps Index fejlesztés Ukrajna

Ukrán cég dolgozhatott a Tisza Párt applikációján – közel húszezer felhasználó adatai szivárogtak ki

2025. október 06. 08:22

Nem ez az első alkalom, hogy az ellenzéki párt háza táján komoly adatszivárgás történik.

2025. október 06. 08:22
null

Az Index szerint egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy 

az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra. 

Felmerül a kérdés, miért dolgoztak magyar fejlesztők helyett külföldi informatikusokkal, és miért pont egy ukrán cégre esett a választás. Különösen kényelmetlen lehet a párt számára, hogy korábban már előfordult: aktivistáik adatait nem tudták biztonságosan kezelni, és azok kiszivárogtak a párt Discord-szerveréről

Az üggyel kapcsolatban a portál kérdéseket küldött a Tisza Pártnak, amely a szokásos, az ügy szempontjából érdemi választ nem tartalmazó közleményt küldte vissza. 

Ezt is ajánljuk a témában

Egy Index egyik olvasója hívta fel a figyelmet a rendkívül súlyos adatszivárgásra, miután a Redditen egy, az applikációból származó adatokra mutató linket tartalmazó bejegyzést talált. Bár a Reddit gyorsan törölte a posztot, maga a link továbbra is él, és az anonpaste.com oldalon azóta is hozzáférhetők a Tisza Világ felhasználóinak adatai.

Brutális szivárgás: akárki hozzáférhetett az adatokhoz

Az anonpaste.com-on elérhető információk szerint október 1-jén valaki a Tisza Világ alkalmazás „beépített publikus funkcióin” keresztül több mint 18 ezer felhasználó adatait tudta kinyerni, majd az internetre feltölteni. A kiszivárgott adatok között szerepelnek a felhasználók nevei, anyja neve, lakcíme, e-mail címe és telefonszáma. Emellett nyilvánossá vált az érintettek tényleges tartózkodási helye, valamint az, hogy melyik egyéni választókerülethez tartoznak.

Nem minden felhasználó esetében érhetők el az összes adat; valószínűleg az határozza meg, ki mennyi információt adott meg regisztrációkor. Mindenesetre úgy tűnik, hogy a hatalmas mennyiségű személyes adat az alkalmazást letöltő minden felhasználó számára hozzáférhető volt. 

Az adatok között megtalálhatók az applikáció adminjainak, a projektek tagjainak, a Tisza-szigetek regisztrálóinak, valamint az egyszerű felhasználók személyes adatai is.

A szivárgott információk között szerepel az alkalmazás hét adminjának adata is. Ezek közül az egyik Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, aki az alkalmazás fejlesztését koordinálta és szeptemberben mutatta be a Tisza Világot a nyilvánosságnak. Radnai telefonszáma és e-mail címe is nyilvánosságra került, emellett a Tisza központ címét – feltehetően tréfából – a Fidesz székház mellett, a Lendvay utca 27-re állította be az applikációban.

Egy ukrán IT cég is a háttérben

Az adminok között található Myroslav Tokar, aki a LinkedIn adatai szerint ungvári illetőségű webfejlesztő, jelenleg a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésére szakosodott és több mint száz embert foglalkoztat. A vállalatról a nyilvános információk azonban szokatlanul keveset árulnak el a vezetőségéről és a korábbi projektjeikről.

A PettersonApps vezérigazgatója Oleh Ostroverkh, aki Facebook-profilja szerint Zelenszkij támogatójának vallja magát, és a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja. Ez az NGO szoros kapcsolatot ápol az ukrán hadsereg „Da Vinci Wolves” zászlóaljával, különösen földi drónok fejlesztése, alkalmazása és harcászati tesztelése terén.

Oleh Ostroverkh, a PettersonApps vezérigazgatója (Forrás: defencerobotics.org.ua)

Nem véletlen, hogy az alkalmazás egyik adminja éppen egy ukrán fejlesztő, Myroslav Tokar. Amennyiben a PettersonApps valóban részt vett a Tisza Világ applikáció fejlesztésében, felmerül a kérdés, hogy a magyar felhasználók adatai Ukrajnába kerülhettek-e. 

Ezzel kapcsolatban kérdéseket küldtek a Tisza Pártnak, többek között Tokar szerepéről az applikációban, az admin státusz okáról, valamint a PettersonApps közreműködéséről a fejlesztésben vagy működtetésben. A párt sajtóosztálya a következő, szó szerinti választ adta:

Kedves Rogán Antal és Orbán Balázs! További jó hazudozást és vergődést! Kormányozni kellett volna a lopás helyett. Ahhoz nem kell oknyomozás, hogy mindenki tudja, hogy az Index mögött Mészáros Lőrinc (vagyis Orbán Viktor áll). Üdvözlettel, TISZA Sajtó.”

Ismétlődő problémák az adatkezeléssel

A Tisza Párt számára különösen kellemetlen a mostani eset, mivel nem ez az első alkalom, hogy aktivistáik adatait nem sikerült biztonságosan kezelni. Júniusban számoltunk be arról, hogy a párt egyik Discord-szerveréről több száz aktivista személyes adata került nyilvánosságra. Magyar Péter akkor azzal érvelt, hogy egy lejárató akcióról van szó, és a Fidesz

 mindent megtesz, hogy bűncselekménnyel, orosz módszerekkel próbálja meg szétverni és elbizonytalanítani a Tisza közösségét”.

Az Átlátszó ugyanakkor több olyan aktivistát is megszólaltatott, akiknek az adatai kiszivárogtak, és mindannyian azt állították, hogy önkéntes szerződést kötöttek a Tisza Párttal. Ez arra utal, hogy az adatok a párttól származhattak. Egyikük elmondta, hogy a szerződés több adatkezelési pontot is tartalmazott, és „van benne olyan adat is, ami szerintem nem szerepelt az önkéntes szerződésben”

A júniusi eset miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is vizsgálatot indított.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőmentés

Összesen 109 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
•••
2025. október 06. 10:45 Szerkesztve
Tehát kb húszezren telepítették fel az appot..
Válasz erre
2
0
masikhozzaszolo
2025. október 06. 10:38
Nekem ez így kevés. Dolgozhatott. Én lehetnék gazdag. Például. És az vagyok?
Válasz erre
0
0
dzsini75
2025. október 06. 10:30
Pöti pontról-pontra már cáfolta ezt a hírt…… OrbánBalázsIndexpropagandaRogán……😂😂
Válasz erre
2
0
Tapeino
2025. október 06. 10:26
Nem baj! Lényeg hogy a liberálnácik adatai szivárogtak ki...
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!