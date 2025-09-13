Propagandába rejtett Candy Crush Saga: gyűjtsd össze a pontokat, még alelnök is lehet belőled a Tiszában!

A Tisza Világban különböző feladatokat is végre lehet hajtani, amiért pontszámok járnak és mindenki nyomon tudja követni, mennyire tiszás. Pont jár például azért is, ha meghívunk valakit, Radnai Márkék a bemutatón közölték, hogy nem, ez nem MLM-rendszer. Pedig a mondás szerint ha valami úgy totyog, mint egy kacsa, úgy hápog, mint egy kacsa és úgy néz ki, mint egy kacsa…

A hivatalos kommüniké szerint az alkalmazás letöltése és a regisztráció után mindenki a kezdő, szimpatizáns szintre jut, innen lehet felfelé ugrálni és jelvényeket gyűjteni. Bár nem mondták el, de nagyobb összeggel mernék rá fogadni, hogy ha valaki elég pontot gyűjt, idővel akár a Tisza Párt alelnöke is lehet. A párt vezető politikusai szerint közvetlenül nem lesz jelentősége, ki mennyi pontot gyűjt össze, ebből nem lesz verseny.

Így neveld a tiszásodat

Ahhoz, hogy valaki vad Tisza-pontgyűjtő legyen, meg kell adnia a tartózkodási helyét, ami alapján a program már tudja is szolgáltatni a közelben lévő párteseményeket. Ezeken be kell csipogtatni a QR-kódunkat, természetesen pont jár azért is, ha valaki elmegy egy programra, legyen az közös sportnap, Tisza-szigetes piknik vagy éppenséggel Magyar Péter országjárásának egyik helyszíne.

Radnai Márk a bemutatón elmondta, minden GDPR-szabálynak megfelel a Tisza Világ, azért kell a tartózkodási címet megadni, mert ahhoz mérten fogja megmutatni, milyen események vannak a környéken.