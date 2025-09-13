Ft
09. 13.
szombat
Szuverenitásvédelmi Hivatal Tisza Világ Magyarország Magyar Péter

Propagandába rejtett Candy Crush Saga: gyűjtsd össze a pontokat, még alelnök is lehet belőled a Tiszában!

2025. szeptember 13. 09:04

Mindent bevet az ellenzéki párt, hogy bevágódjon, most épp egy Tisza Világ nevű applikációt fejlesztettek, azonban nem várt akadályokba ütköztek.

2025. szeptember 13. 09:04
Tisza Világ applikáció bemutató
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Furfangos, szellemesnek tartott, de egy kicsit azért izzadságszagú címmel leplezték le kedden a Tisza Párt hivatalos telefonos programját, a Tisza Világ applikációt. Magyar Péterék csak abban bízhatnak, hogy nem lesz tiszavirág életű a projektjük. Magyar Péter szerénységét megvillantva a Radnai Márkkal tartott közös app-bemutató performanszukon elmondta, 

szerinte ez lesz Magyarország legnépszerűbb applikációja.

Bár az appra elsődlegesen, mint kampányeszköz tekintenek, azonban Magyar Péter szerint már annyi Tisza Sziget van és olyan sokan csatlakoztak, hogy muszáj megnézni, mennyire aktívak benne az embereik. 

A lapunk által megkérdezett iparági források szerint egy ilyen applikáció lefejlesztése meghaladhatja a 10 millió forintot. Az applikációról bő egy napnyi nyüstölés után megállapítható, hogy igényesen meg lett csinálva, logikusan fel vannak építve a pontok, nem tapasztalható akadás. Egy aprócska megjegyzés: a pontgyűjtő számlálója megszólalásig hasonlít az egyik benzinkút applikációjában lévő számlálóra. Utóbbinál mondjuk ajándék is jár a pontok után: ingyenes mosdóhasználat. 

Bemutatkozik a Tisza Világ applikáció

A Tisza Világban különböző feladatokat is végre lehet hajtani, amiért pontszámok járnak és mindenki nyomon tudja követni, mennyire tiszás. Pont jár például azért is, ha meghívunk valakit, Radnai Márkék a bemutatón közölték, hogy nem, ez nem MLM-rendszer. Pedig a mondás szerint ha valami úgy totyog, mint egy kacsa, úgy hápog, mint egy kacsa és úgy néz ki, mint egy kacsa…

A hivatalos kommüniké szerint az alkalmazás letöltése és a regisztráció után mindenki a kezdő, szimpatizáns szintre jut, innen lehet felfelé ugrálni és jelvényeket gyűjteni. Bár nem mondták el, de nagyobb összeggel mernék rá fogadni, hogy ha valaki elég pontot gyűjt, idővel akár a Tisza Párt alelnöke is lehet. A párt vezető politikusai szerint közvetlenül nem lesz jelentősége, ki mennyi pontot gyűjt össze, ebből nem lesz verseny. 

Így neveld a tiszásodat

Ahhoz, hogy valaki vad Tisza-pontgyűjtő legyen, meg kell adnia a tartózkodási helyét, ami alapján a program már tudja is szolgáltatni a közelben lévő párteseményeket. Ezeken be kell csipogtatni a QR-kódunkat, természetesen pont jár azért is, ha valaki elmegy egy programra, legyen az közös sportnap, Tisza-szigetes piknik vagy éppenséggel Magyar Péter országjárásának egyik helyszíne. 

Radnai Márk a bemutatón elmondta, minden GDPR-szabálynak megfelel a Tisza Világ, azért kell a tartózkodási címet megadni, mert ahhoz mérten fogja megmutatni, milyen események vannak a környéken. 

Budapest XIII. kerületéből ilyen Tisza-ajánlatokkal kell számolni:

  • közös sportnap,
  • újbudai ifjúsági Tisza Sziget alapítása,
  • piknik,
  • vagy Magyar Péter kerepesi országjárása. 

Az egyik legviccesebb pont csak ezek után érkezik, az események és találkozók fül alatt az egyetemisták exkluzív lehetőséget kapnak, hiszen pár szerencsés jelentkező közülük

EGYÜTT VACSORÁZHAT MAGYAR PÉTERREL. 

 

„Ez egy laza, baráti hangulatú este lesz, ahol szabadon kérdezhetsz, beszélgethetsz Péterrel, és megoszthatod vele a gondolataidat arról, milyen Magyarországot szeretnél” – invitálták a fiatalokat. A néhai Horst Fuchsot megszégyenítő marketingszöveggel promózott eseményhez azt írták, bármit meg lehet kérdezni ezen estén Magyar Pétertől.

Ehhez csak annyi kell, hogy a 18-23 év közötti egyetemista jelentkezzen az appon keresztül, majd közülük sorsolják ki a nyerteseket. Arról nincs szó, hogy Magyar Péter otthonába, vagy egy étteremben kerül sor az eseményre, netán egyiküknek kell-e összedobni egy pacal pörköltöt. 

Bár Magyar Péter nagy hanggal hirdeti a programot, egyelőre kérdéses, mekkora sikerrel számolhatnak majd, ezt az idő dönti majd el. Utoljára a Demokratikus Koalíció volt az, amelyik appfejlesztésbe kezdett, aztán nézzük meg, hova jutottak a Feriék’. 

Tisza Világ applikáció: adatvédelmi aggályok és kampányfunkciók

Radnai Márk a bemutatón úgy fogalmazott, hogy a program letölthető lesz mind androidos, mind Apple-készülékekre. „Amennyiben még nem letölthető, akkor 1-2 órán belül az lesz, mert, Amerikában folyamatosan dolgoznak rajta” – magyarázta a Tisza alelnöke. 

A mondat nagy port kavart, Kocsis Máté szerint Radnai elszólta magát, szerinte „az adománygyűjtő ládikák most már a robotkutyán, a Datadat csőre töltve!”

Radnai elszólása nyomán a Szuverenitásvédelmi Hivatal levelet küldött a Tisza Pártnak, amelyben arról érdeklődtek, 

  1. kik fejlesztették az alkalmazást,
  2. mennyi pénzből és milyen forrásból zajlott az informatikai fejlesztés,
  3. a regisztráló magyar állampolgárok adatait hol tárolják,
  4. és hogy külföldön hozzáférnek-e a regisztráló magyar állampolgárok adataihoz?

A levélre Magyar Péter Facebook-oldalán válaszolt, aki személyeskedő hangvételben reagált Lánczi Tamás, a hivatal elnökének kérdéseire. 

Retteg a Fidesz a TISZA Világtól, Orbán ezért bevetette a saját ÁVH-ját, a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. A TISZA Világot két nap alatt majd 100 ezren töltötték le, soha nem látott aktivitást és növekedést hozva ezzel a TISZA Szigeteknél és az önkénteseinknél”

– válaszolt a Tisza elnöke. 

Legyen szó bármilyen applikációról, nagyon óvatosan kell eljárni a felhasználónak, ugyanis ezek a programok adott esetben a legprivátabb adatainkhoz is hozzáférnek. A jelenleg is érvényben lévő uniós szabályok szerint érzékeny adatnak számít a polgár politikai véleménye, vallási vagy világnézeti meggyőződése, valamint a biometrikus adatai. Itt különösen fontos, hol tárolja a Tisza a felhasználók adatait, ugyanis az app feloldásához azonosítani kell magunkat akár az arcunkkal, akár ujjlenyomattal, telefonja válogatja. 

Ezen felül a regisztráció során meg kell adni a teljes nevünket, e-mail címünket, lakcímünket, ami miután bekerül a Tisza-rendszerbe, nem tudni, kihez jut közvetlenül és visszaélnek-e legprivátabb adatainkkal. 

Nyitókép: Tisza

 

 

khomeini
2025. szeptember 13. 11:07
"A TISZA Világot két nap alatt majd 100 ezren töltötték le[...]" Még Vietnamból is!
chief Bromden
2025. szeptember 13. 11:00
"Semmi esetre sem javasolnám!" mondja a 007. Mint látjuk a világon a legmocskosabb a politika, úgyhogy ezzel kapcsolatban semmisem javasolható. Kivéve a főnök kitartása, érdekérvényesítése. Szavazatomra az számíthat, aki végre érdemben fog foglalkozni a nyugdíjasok helyzetével. Tegyen így a többi 2 399 999 nyugdíjas nagy része is.
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 13. 10:53
»nogradi 2025. szeptember 13. 10:48 Az ERESZben államtitkártól felfelé 0rbánnak kell tejelni a posztért, ha van pénzed lóvéra kezdődhet a karriered.« Lemásolták az Európai Bizottságot. 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 13. 10:52
»hannibal2 2025. szeptember 13. 10:38 Akkor ez ilyen tamagucsi?« A tamagocsi is elemezte az eszközhasználati szokásaidat? Talán igen. Csak épp nem osztotta meg a készítőjével, az meg nem használta fel a politikai céljaira. 😳😳😳😳
