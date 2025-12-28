Vészjósló jövőről írnak a patinás lapban: Von der Leyenék állhatnak a háttérben

Az európai titkosszolgálatok figyelmeztetései ellenére sok főváros még mindig abban bízik, hogy a konfliktus „kifárad”.

Eközben Oroszország már a Baltikum irányába is tesztelheti a NATO reakciókészségét, miközben az Egyesült Államok megbízhatósága egyre kérdésesebb. A szerző szerint ezzel véget ért az a nyugati gondolkodás, amely a demokratikus államok együttműködésére épült: helyét ismét a nagyhatalmak érdekszférákra osztott világa vette át.

A legnagyobb veszély azonban nem pusztán Oroszország, hanem az elvek feladása. Ha Ukrajnát arra kényszerítik, hogy lemondjon saját döntési jogáról, az a demokrácia megtagadását jelenti és precedenst teremt a jövő konfliktusaihoz, akár Kínával szemben is – véli a brit lap.

A szerző egy évvel korábbi figyelmeztetése beigazolódni látszik: a tét nem csupán Ukrajna területe, hanem az európai biztonság jövője. Ha Európa tovább halogatja a cselekvést, a következő árat már nem „egy távoli ország” fizeti meg, hanem saját polgárai.