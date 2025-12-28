Ft
Ft
2°C
0°C
Ft
Ft
2°C
0°C
12. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vészjósló jövő európai unió nato orosz-ukrán háború ukrajna oroszország

Vészjósló jövőről írnak a patinás lapban: Von der Leyenék állhatnak a háttérben

2025. december 28. 10:37

The Daily Telegraph: „A Nyugat meghalt” – Európa történelmi hibája most üt vissza.

2025. december 28. 10:37
null

A brit lap szerkesztője szerint 2025 lehet az az év, amikor „a Nyugat” mint politikai közösség végleg megszűnt működni. Az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos gyengesége, valamint az a tény, hogy Európa saját biztonságát szinte teljes egészében Donald Trump jóindulatára bízta, veszélyesen kiszolgáltatott helyzetet teremtett. 

A brüsszeli csúcstalálkozók hangzatos nyilatkozatai – miszerint Ukrajna maga dönthet a béke feltételeiről – mögött valójában megosztottság, félelem és cselekvésképtelenség húzódik meg. 

Egy évvel korábban már világos volt, hogy Trump visszatérése reális forgatókönyv, Európa mégsem épített ki önálló, hiteles biztonságpolitikai stratégiát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

A következmények súlyosabbak lettek, mint sokan gondolták. 

A megerősödött Oroszország nyíltan provokálja Európát, miközben Washington egyre kevésbé rejti véka alá Moszkva felé irányuló közeledési szándékát. 

A szerző szerint Trump és Vlagyimir Putyin „alaszkai csúcstalálkozója” után az orosz vezetés magabiztosabbá vált, a hibrid támadások felerősödtek, és már a NATO közvetlen érintettsége sem elméleti kérdés. Európa közben azt reméli, hogy egy „rossz, de kezelhető” béke majd megoldja a problémát – annak ellenére, hogy minden jel arra utal: Moszkva csak akkor hajlandó tárgyalni, ha feltételeit elfogadják.

A cikk egyik legélesebb állítása szerint 

Putyin nem a békében érdekelt, hanem egy háborús gazdaság fenntartásában, amely politikai és pénzügyi túlélést biztosít számára. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az európai titkosszolgálatok figyelmeztetései ellenére sok főváros még mindig abban bízik, hogy a konfliktus „kifárad”. 

Eközben Oroszország már a Baltikum irányába is tesztelheti a NATO reakciókészségét, miközben az Egyesült Államok megbízhatósága egyre kérdésesebb. A szerző szerint ezzel véget ért az a nyugati gondolkodás, amely a demokratikus államok együttműködésére épült: helyét ismét a nagyhatalmak érdekszférákra osztott világa vette át.

A legnagyobb veszély azonban nem pusztán Oroszország, hanem az elvek feladása. Ha Ukrajnát arra kényszerítik, hogy lemondjon saját döntési jogáról, az a demokrácia megtagadását jelenti és precedenst teremt a jövő konfliktusaihoz, akár Kínával szemben is – véli a brit lap. 

A szerző egy évvel korábbi figyelmeztetése beigazolódni látszik: a tét nem csupán Ukrajna területe, hanem az európai biztonság jövője. Ha Európa tovább halogatja a cselekvést, a következő árat már nem „egy távoli ország” fizeti meg, hanem saját polgárai.

Ezt is ajánljuk a témában

Térképen mutatjuk, a NATO logisztikai rémálmát Európában

Videó

Papíron az Észak-atlanti Szerződés Szervezete a világ legerősebb katonai szövetsége. A valóságban azonban akár 45 napba is telhet, mire egy komolyabb katonai erőt Európa nyugati feléből a keleti frontra juttatnak. Omladozó hidak, szűk alagutak, eltérő vasúti nyomtávok és bénító bürokrácia állják útját a védelemnek – miközben keleten már háború dúl.

Nyitókép: Jonathan Raa / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. december 28. 12:08
A renitens EU államok nem álltak be a háború ellenzői, a Patrióták és Orbán Viktor mögé. Józan ésszel és az európai kultúra alapján az volt az elvárható, hogy az EU mielőbbi békét akar ahelyett, hogy kiélezte és elmélyítette a konfliktust és a háborút. Hitvány alakok, hitvány döntéseinek a levét isszuk.
Válasz erre
0
0
stormy
2025. december 28. 12:07
nade mi köze van ukrajnának europához?
Válasz erre
0
0
kovsa2
2025. december 28. 12:03
Nos, kommunista nézőpontból valóban így néz ki a világ. De van egy másik nézőpont is. A jobboldali, konzervatív. Innen nézve, Putyin és Trump rájött, hogy ők valójában egy oldalon állnak. És velük szemben vannak az új kommunisták, akik Európát egy kommunista diktatúrába szeretnék kényszeríteni. Most már ez ellen harcolnak közösen. Mi, a Csehek és a Szlovákok örülünk ennek, mert mi is Trump és Putyin oldalán, a szuverenitásunkért küzdünk.
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2025. december 28. 11:54 Szerkesztve
Kiinduló pontjában rossz elképzelés. Az adott problémát kell megoldani és nem bűnösöket keresni. Azt kell megoldani, hogy az ukrán nép ne nyomorogjon tovább és ne haljanak meg további százezrek. Nem az állítólagos igazság a fontos, hanem az emberek élete!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!