Brüsszel új uniós hírszerzési egységet hozna létre hazánk ellen

Megszólalt az orosz kémfőnök: ő már tudja, mi akadályozhatja meg a békekötést
Új uniós titkosszolgálatot alapítana Ursula von der Leyen; lapunknak nyilatkozó szakértő szerint ez egy dologra biztosan jó: a tagállamok szigorú megfigyelésére.
Az Európai Bizottság megkezdte egy új hírszerzési egység létrehozását Ursula von der Leyen vezetése alatt, hogy javítsa a tagállami titkosszolgálatoktól származó információk összehangolását és operatív felhasználását – értesült a Financial Times.
A tervezett szervezet a Bizottság főtitkárságán belül működne, és az EU hírszerzési közösségéből toborozna szakembereket.
Feladata az lenne, hogy a különböző országokból érkező információkat egy közös rendszerbe integrálja. Az új egység létrehozására az orosz–ukrán háború, valamint Donald Trump többször hangoztatott figyelmeztetései – miszerint csökkentené az amerikai biztonsági támogatást Európa felé – adtak új lendületet. A kontinens így kénytelen saját, „hazai” biztonsági képességeinek megerősítésére fókuszálni.
A brit lapnak egy forrás úgy nyilatkozott: „Az uniós országok titkosszolgálatai rengeteget tudnak. A Bizottság is rengeteget tud. Jobban össze kell kapcsolni ezt a tudást, hogy hasznosak legyünk egymás számára. A hírszerzésben csak akkor kapsz, ha adsz is valamit.”
A kezdeményezést ugyanakkor ellenzik az EU külügyi szolgálatának (EEAS) vezető tisztviselői, akik szerint a Bizottság új egysége átfedésbe kerülne a jelenleg működő EU-s hírszerzési és helyzetelemző központtal (Intcen), és veszélyeztetné annak jövőjét.
A tervet még nem mutatták be hivatalosan a 27 tagállamnak, de a cél az, hogy a nemzeti szolgálatoktól érkezzenek kiküldött szakemberek. A Bizottság szóvivője megerősítette, hogy vizsgálják a biztonsági és hírszerzési kapacitások megerősítésének lehetőségeit, beleértve egy külön hírszerzési „cellát” a főtitkárságon.
A hírszerzési információk megosztása mindig is érzékeny kérdés volt az EU-ban. A nagyobb államok – például Franciaország – hagyományosan óvatosak a bizalmas adatok megosztásával. A helyzetet tovább bonyolítja, a liberális lap szerint, hogy egyes országokban – így például Magyarországon – „oroszbarát” kormányok kerültek hatalomra, ami felerősítette a bizalmatlanságot és nehezíti a hírszerzési együttműködést.
„Oroszország ellenségesnek fogja értelmezni ezt a lépést, ha megvalósul...” – jelentette ki Szergej Nariskin.
A Financial Timesnak nyilatkozó két forrás szerint
az uniós fővárosok jelentős része várhatóan ellenáll majd annak, hogy Brüsszel új hírszerzési jogosítványokat kapjon.
Ugyanakkor régóta vannak kétségek az Intcen (Európai Unió Katonai Hírszerző Központját) hatékonyságát illetően, különösen Oroszország hibrid hadviselési módszereinek fényében. A lap kiemelte, hogy a Bizottság nem fog terepen dolgozó ügynököket küldeni – a cél a hírszerzési elemzések összehangolása.
Trump nyilatkozatai és az Ukrajnának nyújtott amerikai hírszerzési támogatás idei ideiglenes felfüggesztése rávilágított: Európa továbbra is nagymértékben függ Washington egyes képességeitől.
Az új egység von der Leyen korábbi lépéseit követi, amelyek között szerepel egy „biztonsági kollégium” létrehozása a biztosok számára, valamint az ukrán fegyvervásárlások uniós finanszírozása és az Iris² műholdas projekt elindítása. Az EU hírszerzési együttműködése a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után indult, amikor a francia, német, olasz, holland, spanyol, svéd és brit szolgálatok elkezdték egymással megosztani a bizalmas elemzéseket. Ezt később intézményesítették, más tagállamokkal is kibővítették, majd 2011-ben az EU külügyi szolgálatához integrálták.
Miközben Brüsszel többször is „harangokat vert félre” Magyarország teljesen normális, a nemzeti szuverenitás keretein belül működő hírszerző tevékenysége miatt, most ugyanaz az uniós intézményrendszer büszkén mutatja be saját – ráadásul jóval centralizáltabb – hírszerzési konstrukcióját.
A brüsszeli kezdeményezés már önmagában is komoly vitát váltott ki, de a titkosszolgálati szakmában egyenesen értetlenséget szül. Földi László, az Információs Hivatal volt műveleti igazgatója a Mandinernek kifejtette:
a terv szakmailag megvalósíthatatlan, és valójában nem a külső fenyegetésekről, hanem a tagállamok feletti politikai ellenőrzés kiterjesztéséről szól.
Földi szerint minden a kiindulóponton múlik: Brüsszel feltételezi, hogy a biztonság közös, uniós szintű feladatként működhet. „Ez egyszerűen nem igaz” – mondja. – „A biztonság mindenhol nemzeti ügy. A történelemben soha nem működött százszázalékos titkosszolgálati együttműködés, még a két világrend idején sem.” Mint fogalmaz, sem a Varsói Szerződés országai között, e még a NATO-ban is csak részleges volt az együttműködés, és ott is bilaterális alapon történt minden érdemi információcsere.
A szakértő úgy véli, az uniós hírszerző egység ötlete teljesen figyelmen kívül hagyja a hírszerzés legfontosabb szakmai szabályait. „Aki forrást kiad, megszűnik titkosszolgálatnak lenni” – hangsúlyozza. A hírszerzésben ugyanis minden információ csak annyit ér, amennyire a forrás megbízható. A forrást pedig csak az a szolgálat azonosíthatja, amelyik vele operatív kapcsolatban áll. „Ha nem tudok mindent a forrásról – ki ő, miért mondja, honnan tudja, akkor az információ nem hiteles. Egy brüsszeli központ ezt képtelen lenne ellenőrizni. Ezért az egész konstrukció szakmai nonszensz.”
Földi visszaemlékezett egy korábbi, a ’90-es évekből származó nemzetközi együttműködési kísérletre is. Több ország titkosszolgálatai próbáltak közös adatbankot létrehozni a posztszovjet szervezett bűnözés feltartóztatására, de végül mindenki visszakozott. „Mindenki ragaszkodott hozzá, hogy az adatbank az ő országában legyen – de adatot senki nem akart vezetni bele. Végül nem is lett belőle semmi. Mert titkosszolgálati forrást nem ad ki senki, ez szakmai alaptörvény” – mondja.
A mostani brüsszeli ötlet szerinte nem is a külső fenyegetésekre fókuszálna – hanem épp a tagállamokra. „Brüsszelnek nincsenek külső hírszerző kapacitásai. Képtelenség lenne Oroszország ellen releváns információkat gyűjteni.
Amit viszont meg tudnának tenni: a tagállamokat figyelni, belső operatív célokra használni ezt a struktúrát.”
Ez szerinte különösen veszélyes országok esetében, ahol a Bizottság politikai fenntartásokat táplál – így például Magyarországgal szemben.
Nem kérdés, hogy a nyomásgyakorlás egyik új eszköze lehetne.”
Földi úgy látja: a tervnek valójában nincs valós szakmai indoklása, politikai racionalitása viszont annál inkább. „Ez egy újabb téma, amit Brüsszel bedobhat, hogy elterelje a figyelmet a valódi problémákról: migrációról, energiaválságról, Ukrajnáról. Lehet róla vitatkozni, lehet vele országokat vegzálni. Ez egy csont, amit majd rágcsálni lehet.”
A szakértő szerint ezzel együtt az is látszik, hogy az Európai Bizottság hosszabb távon a nemzetállami hatáskörök újabb területeit próbálja központosítani:
a külpolitikát, a fegyverbeszerzéseket, a biztonsági döntéshozatalt, és most már a hírszerzést is. „Ez az egész a nemzetállami modell felszámolása felé mutat. A titkosszolgálati tevékenység még soha nem volt uniós kompetencia, és nem véletlenül: ezt nem lehet központból irányítani.”
A brüsszeli konstrukció másik gyenge pontja, hogy nem világos, kik működtetnék. Földi szerint a Bizottságnak nincs saját, felépített hírszerző hálózata, így vagy tagállami delegáltakat vonnának be, vagy külső szakértőket. Ez utóbbi szerinte teljesen irreális: „A világ bármely pontjáról lehet hozni embereket pénzért, de az nem titkosszolgálat. Az business intelligence. Nem köti őket állami kötelesség, nem köti őket semmilyen szolgálati szabály.”
A szakértő rámutat: az EU már létesített bizonyos elhárítási jellegű szerveket, de ezek jóformán semmire nem voltak képesek. „Nézzük meg az uniós korrupciós botrányokat: Eva Kaili ügyét nem az uniós elhárítás göngyölítette fel, hanem a belga rendőrség és a belga szolgálat. A valódi titkosszolgálati munka most is a nemzeti szervezeteknél van.”
Végezetül pedig egy alapvető kérdésre hívja fel a figyelmet: a felelősségre. „A nemzeti szolgálatoknál egyértelmű az elszámoltatás és az ellenőrzés. De egy brüsszeli hírszerző egységnek ki ellenőrizné a működését? Kinek számolna el? Ez teljesen bizonytalan, ezért is mondom, hogy az ötlet szakmailag értelmezhetetlen.”
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP
