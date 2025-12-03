Brüsszel új uniós hírszerzési egységet hozna létre hazánk ellen

a terv szakmailag megvalósíthatatlan, és valójában nem a külső fenyegetésekről, hanem a tagállamok feletti politikai ellenőrzés kiterjesztéséről szól.

Földi szerint minden a kiindulóponton múlik: Brüsszel feltételezi, hogy a biztonság közös, uniós szintű feladatként működhet. „Ez egyszerűen nem igaz” – mondja. – „A biztonság mindenhol nemzeti ügy. A történelemben soha nem működött százszázalékos titkosszolgálati együttműködés, még a két világrend idején sem.” Mint fogalmaz, sem a Varsói Szerződés országai között, e még a NATO-ban is csak részleges volt az együttműködés, és ott is bilaterális alapon történt minden érdemi információcsere.

A szakértő úgy véli, az uniós hírszerző egység ötlete teljesen figyelmen kívül hagyja a hírszerzés legfontosabb szakmai szabályait. „Aki forrást kiad, megszűnik titkosszolgálatnak lenni” – hangsúlyozza. A hírszerzésben ugyanis minden információ csak annyit ér, amennyire a forrás megbízható. A forrást pedig csak az a szolgálat azonosíthatja, amelyik vele operatív kapcsolatban áll. „Ha nem tudok mindent a forrásról – ki ő, miért mondja, honnan tudja, akkor az információ nem hiteles. Egy brüsszeli központ ezt képtelen lenne ellenőrizni. Ezért az egész konstrukció szakmai nonszensz.”

Földi visszaemlékezett egy korábbi, a ’90-es évekből származó nemzetközi együttműködési kísérletre is. Több ország titkosszolgálatai próbáltak közös adatbankot létrehozni a posztszovjet szervezett bűnözés feltartóztatására, de végül mindenki visszakozott. „Mindenki ragaszkodott hozzá, hogy az adatbank az ő országában legyen – de adatot senki nem akart vezetni bele. Végül nem is lett belőle semmi. Mert titkosszolgálati forrást nem ad ki senki, ez szakmai alaptörvény” – mondja.