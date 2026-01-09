Von der Leyen most veri be az utolsó szöget az Európai Unió koporsójába: hamarosan alá is írja a végzetes szerződést

Aláírták a szerződést: bármikor Putyinnak eshet Európa három legerősebb országa
Tényleg mindenre képesek.
Hiába Magyarország, Lengyelország és Ausztria ellenállása.
Az EU a Mercosur-kereskedelmi megállapodás véglegesítéséhez közelít, miután Olaszország támogatását adta, így Franciaország egyedül maradt ellenzőként, írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint az egyezmény erősíti Európa gazdasági szuverenitását, míg Emmanuel Macron francia elnök továbbra is halasztást sürget a hazai agrárérdekek védelmében.
Ursula von der Leyen bizottsági elnök várhatóan hamarosan aláírja a szerződést Paraguayban
– írta a lap. Magyarország – Lengyelországgal, Írországgal és Ausztriával együtt – szintén ellenzi az egyezményt. Az alku 800 milliós szabadkereskedelmi övezetet hozna létre, amiből főként Németország profitálna.
Ezt is ajánljuk a témában
Tényleg mindenre képesek.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP