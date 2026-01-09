Ft
lengyelország olaszország európai unió magyarország franciaország mezőgazdaság Ursula von der Leyen ausztria eu Európai Bizottság

Von der Leyen most veri be az utolsó szöget az Európai Unió koporsójába: hamarosan alá is írja a végzetes szerződést

2026. január 09. 11:20

Hiába Magyarország, Lengyelország és Ausztria ellenállása.

2026. január 09. 11:20
null

Az EU a Mercosur-kereskedelmi megállapodás véglegesítéséhez közelít, miután Olaszország támogatását adta, így Franciaország egyedül maradt ellenzőként, írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint az egyezmény erősíti Európa gazdasági szuverenitását, míg Emmanuel Macron francia elnök továbbra is halasztást sürget a hazai agrárérdekek védelmében.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök várhatóan hamarosan aláírja a szerződést Paraguayban

– írta a lap. Magyarország – Lengyelországgal, Írországgal és Ausztriával együtt – szintén ellenzi az egyezményt. Az alku 800 milliós szabadkereskedelmi övezetet hozna létre, amiből főként Németország profitálna.

elcapo-2
2026. január 09. 12:18
Európai gazdák előre! Lángoljon Brüsszel!
attysh
2026. január 09. 12:06
Ha már szög, neki kell szögezni a kérdést, mer-e az életével felelni a gazdának.
mr-nem-semmi
2026. január 09. 11:54
Megjegyzem, Von der Pfizer korrupció-királynő és bűnbandája már egy ideje pneumatikus szegecselő pisztolyt használ a szegek beveréséhez.
3atti3
2026. január 09. 11:52
Magyarország tilalmat vezet be ezen termékekre és szopjon le az au. Igaz ettől még az exportot rontani fogja.
