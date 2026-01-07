Ft
01. 07.
szerda
háború Háború Ukrajnában

Aláírták a szerződést: bármikor Putyinnak eshet Európa három legerősebb országa

2026. január 07. 19:32

Tényleg mindenre képesek.

2026. január 07. 19:32
null

A német kormány az Egyesült Államok további támogatására támaszkodik az ukrajnai rendezést szolgáló erőfeszítéseiben – jelentette ki Stefan Kornelius német kormányszóvivő Berlinben szerdán, a kijevi vezetéssel szövetséges, úgynevezett tettrekészek koalíciójának előző napi párizsi ülése nyomán.

Abból indulunk ki, hogy az Egyesült Államok kötelezettségvállalása erős”

– hangoztatta. Mint mondta, Washington kész a biztonsági garanciák hathatós támogatására. „Úgy vélem, e kötelezettségvállalás nélkül nehéz elképzelni, hogy meglegyen a kellő nyomás ahhoz, hogy elmozdulás történjen a politikai folyamatban” – jelentette ki Kornelius, rávilágítva, hogy csak azért sikerült eljutni a folyamat jelen pontjára, „mert az Egyesült Államok most hajlandó nyomást gyakorolni, és kilátásba helyezte a politikai, katonai és gazdasági intézkedések sorozatát”.

A legújabb tervről

A tettrekészek koalíciójának keddi ülésén egy többnemzetiségű katonai erő kezdett körvonalazódni, amelynek feladata egy esetleges fegyverszünet katonai biztosítása lenne Ukrajnában.

A találkozón Franciaország, Nagy-Britannia és Ukrajna aláírtak egy szándéknyilatkozatot, amely alapot ad külföldi csapatok bevetésére a megtámadott országban.

Németország részéről ugyanakkor Friedrich Merz kancellár a Bundeswehr békefenntartó misszióban való részvételét helyezte kilátásba, és nem magában Ukrajnában, hanem a NATO területén, a határ közelében.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin

packó_
2026. január 07. 19:56
A kép szerint Zelé két lyukra is játszik. Macron és SMS kisasszony? Undorító!
Gubbio
2026. január 07. 19:53
Mindeközben az oroszok csak a híreket gyűjtik, és mennek előre. Kivel is tárgyalnának - és miről?
Tegnap
•••
2026. január 07. 19:44 Szerkesztve
Kokós buzi tömeggyikosok. Undorító kép. Tiszta hányinger.
szilvarozsa
2026. január 07. 19:43
"bármikor Putyinnak eshet Európa három legerősebb országa" A találkozón Franciaország, Nagy-Britannia és Ukrajna aláírtak egy szándéknyilatkozatot, amely alapot ad külföldi csapatok bevetésére a megtámadott országban. Ezek szerint Ukrajna lenne a 3. legerősebb ország?????
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.