Mindenkinek leesett az álla: benyögte Zelenszkij, mekkora hadseregre van szüksége
Még mindig nagyban játszik az ukrán elnök.
Tényleg mindenre képesek.
A német kormány az Egyesült Államok további támogatására támaszkodik az ukrajnai rendezést szolgáló erőfeszítéseiben – jelentette ki Stefan Kornelius német kormányszóvivő Berlinben szerdán, a kijevi vezetéssel szövetséges, úgynevezett tettrekészek koalíciójának előző napi párizsi ülése nyomán.
Abból indulunk ki, hogy az Egyesült Államok kötelezettségvállalása erős”
– hangoztatta. Mint mondta, Washington kész a biztonsági garanciák hathatós támogatására. „Úgy vélem, e kötelezettségvállalás nélkül nehéz elképzelni, hogy meglegyen a kellő nyomás ahhoz, hogy elmozdulás történjen a politikai folyamatban” – jelentette ki Kornelius, rávilágítva, hogy csak azért sikerült eljutni a folyamat jelen pontjára, „mert az Egyesült Államok most hajlandó nyomást gyakorolni, és kilátásba helyezte a politikai, katonai és gazdasági intézkedések sorozatát”.
A tettrekészek koalíciójának keddi ülésén egy többnemzetiségű katonai erő kezdett körvonalazódni, amelynek feladata egy esetleges fegyverszünet katonai biztosítása lenne Ukrajnában.
A találkozón Franciaország, Nagy-Britannia és Ukrajna aláírtak egy szándéknyilatkozatot, amely alapot ad külföldi csapatok bevetésére a megtámadott országban.
Németország részéről ugyanakkor Friedrich Merz kancellár a Bundeswehr békefenntartó misszióban való részvételét helyezte kilátásba, és nem magában Ukrajnában, hanem a NATO területén, a határ közelében.
Még mindig nagyban játszik az ukrán elnök.
Még mindig nagyban játszik az ukrán elnök.
