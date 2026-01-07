Aláírták a szerződést: bármikor Putyinnak eshet Európa három legerősebb országa

A német kormány az Egyesült Államok további támogatására támaszkodik az ukrajnai rendezést szolgáló erőfeszítéseiben – jelentette ki Stefan Kornelius német kormányszóvivő Berlinben szerdán, a kijevi vezetéssel szövetséges, úgynevezett tettrekészek koalíciójának előző napi párizsi ülése nyomán.

Abból indulunk ki, hogy az Egyesült Államok kötelezettségvállalása erős”

– hangoztatta. Mint mondta, Washington kész a biztonsági garanciák hathatós támogatására. „Úgy vélem, e kötelezettségvállalás nélkül nehéz elképzelni, hogy meglegyen a kellő nyomás ahhoz, hogy elmozdulás történjen a politikai folyamatban” – jelentette ki Kornelius, rávilágítva, hogy csak azért sikerült eljutni a folyamat jelen pontjára, „mert az Egyesült Államok most hajlandó nyomást gyakorolni, és kilátásba helyezte a politikai, katonai és gazdasági intézkedések sorozatát”.