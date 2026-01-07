Mindenkinek leesett az álla: benyögte Zelenszkij, mekkora hadseregre van szüksége

Bekövetkezett a fordulat: ellenállás nélkül nyomulnak előre az oroszok
Még az ukránok is kénytelenek elismerni a helyzetet.
Még mindig nagyban játszik az ukrán elnök.
Ukrajnának elsősorban a saját fegyveres erőire kell támaszkodnia, ezért a legfontosabb biztonsági garancia egy erős, teljesen felszerelt, 800 ezres hadsereg – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán újságíróknak nyilatkozva.
„Azt kérdezem Ukrajna partnereitől, hogy ha Oroszország részéről ismét agresszió érné az országot, akkor mindegyikük hajlandó volna-e erős választ adni az oroszoknak. Egyelőre azonban nem kaptam egyértelmű, világos választ. Látom a politikai akaratot, és azt, hogy partnereink készek hathatós szankciókat és biztonsági garanciákat adni. Amíg azonban nincsenek meg a biztonsági garanciák jogi értelemben, parlamentek és az Egyesült Államok kongresszusa által megerősítve, addig erre a kérdésre nem lehet választ adni” – mutatott rá Zelenszkij.
Az elnök szerint viszont még ha lesznek is biztonsági garanciák, Ukrajnának elsősorban a saját fegyveres erőire kell támaszkodnia.
Az államfő kifejezte abbéli reményét, hogy a közeljövőben újra találkozhat Donald Trump amerikai elnökkel, és megvitathatja vele a biztonsági garanciák kérdését. „Van-e előrelépés a 15 évnél hosszabb távra vonatkozó biztonsági garanciákról szóló tárgyalásokon? Decemberben már feltettem ezt a kérdést, akkor az amerikai elnök azt mondta, majd megvizsgálják. Úgy gondolom, hogy a közeljövőben találkozni fogok vele, valószínűleg Washingtonban, de lehet, hogy máshol, meglátjuk, milyen tervei vannak az elnöknek” – mondta Zelenszkij.
Közölte, hogy Ukrajna tájékoztatta európai partnereit légvédelmi szükségleteiről.
Az Egyesült Államokból újabb rendszereket egyelőre nem szállítottak, a rakéták csak lassan érkeznek, Ukrajna szeretne ezen változtatni. „Az európai partnerek közül külön szeretném megköszönni Norvégia segítségét. Részletekbe most nem bocsátkozom” – tette hozzá az elnök.
(MTI)
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP
