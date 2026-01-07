Mindenkinek leesett az álla: benyögte Zelenszkij, mekkora hadseregre van szüksége

Ukrajnának elsősorban a saját fegyveres erőire kell támaszkodnia, ezért a legfontosabb biztonsági garancia egy erős, teljesen felszerelt, 800 ezres hadsereg – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán újságíróknak nyilatkozva.

„Azt kérdezem Ukrajna partnereitől, hogy ha Oroszország részéről ismét agresszió érné az országot, akkor mindegyikük hajlandó volna-e erős választ adni az oroszoknak. Egyelőre azonban nem kaptam egyértelmű, világos választ. Látom a politikai akaratot, és azt, hogy partnereink készek hathatós szankciókat és biztonsági garanciákat adni. Amíg azonban nincsenek meg a biztonsági garanciák jogi értelemben, parlamentek és az Egyesült Államok kongresszusa által megerősítve, addig erre a kérdésre nem lehet választ adni” – mutatott rá Zelenszkij.