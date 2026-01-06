Ft
háború ukrán hadsereg Háború Ukrajnában odessza Ukrajna orosz-ukrán háború hadsereg oroszország

Bekövetkezett a fordulat: ellenállás nélkül nyomulnak előre az oroszok

2026. január 06. 14:55

Még az ukránok is kénytelenek elismerni a helyzetet.

2026. január 06. 14:55
null

Egyre nagyobb bajban az ukrán hadsereg, hívja fel a figyelmet több újságíró és szakértő. Az orosz hadsereg előrenyomulása ugyanis példátlan gyorsaságúvá vált a déli fronton – írja a 24tv.ua nevű ukrán oldal.

Oroszország gyakorlatilag komolyabb ellenállás nélkül foglalta el Huljapolét, mivel karácsony előtt feladták a települést és kivonultak a 102 és 106 dandár egységei.

Hiányzik a képzett gyalogság, ami a korrupt és népszerűtlen mozgósítás következménye”

– állítja a cikk szerzője. A várostól mindössze 80 km-re található Zaporizzsja városa. Zaporizzsja kulcsfontosságú ipari és energetikai gócpontja Ukrajnának, elvesztése a teljes déli front összeomlásával járna és megnyílna az út Odessza kikötővárosa felé.

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

akitiosz
2026. január 06. 16:05
Zaporozsje ostroma azért még odább van, de egy év múlva esedékes.
akitiosz
2026. január 06. 16:03
Ennél az újságnál minden nap fordulat van. Nem is egy.
Héja
2026. január 06. 15:54
Az ukik zsugorodnak, mint tűző napon az alma.
andover
2026. január 06. 15:46
Hát Odessza városa baromi messzire van Zaporizzsjától. Továbbá hiába foglalják el a nagy várost a Dnyeper oroszok számára előnyösebb bal partján, szemben Herszonnal ami a jobb partján volt, attól még a hidak ugyanúgy könnyű célpontok és az a logisztika gyenge pontja. Nem kellene a lónak egyik oldalára sem átesni.
