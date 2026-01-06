Elkezdődött: bejelentette Klicsko – megindultak Kijev felé a ballisztikus rakéták
Az összes rakéta célba talált.
Még az ukránok is kénytelenek elismerni a helyzetet.
Egyre nagyobb bajban az ukrán hadsereg, hívja fel a figyelmet több újságíró és szakértő. Az orosz hadsereg előrenyomulása ugyanis példátlan gyorsaságúvá vált a déli fronton – írja a 24tv.ua nevű ukrán oldal.
Oroszország gyakorlatilag komolyabb ellenállás nélkül foglalta el Huljapolét, mivel karácsony előtt feladták a települést és kivonultak a 102 és 106 dandár egységei.
Hiányzik a képzett gyalogság, ami a korrupt és népszerűtlen mozgósítás következménye”
– állítja a cikk szerzője. A várostól mindössze 80 km-re található Zaporizzsja városa. Zaporizzsja kulcsfontosságú ipari és energetikai gócpontja Ukrajnának, elvesztése a teljes déli front összeomlásával járna és megnyílna az út Odessza kikötővárosa felé.
Ezt is ajánljuk a témában
Az összes rakéta célba talált.
Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Felmerül a kérdés, hogy vajon ők értik bizonyos szavak jelentését?
Az összes rakéta célba talált.
Így nehezen lesz béke.