Bekövetkezett a fordulat: ellenállás nélkül nyomulnak előre az oroszok

Egyre nagyobb bajban az ukrán hadsereg, hívja fel a figyelmet több újságíró és szakértő. Az orosz hadsereg előrenyomulása ugyanis példátlan gyorsaságúvá vált a déli fronton – írja a 24tv.ua nevű ukrán oldal.

Oroszország gyakorlatilag komolyabb ellenállás nélkül foglalta el Huljapolét, mivel karácsony előtt feladták a települést és kivonultak a 102 és 106 dandár egységei.