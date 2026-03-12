Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 12.
csütörtök
03. 12.
csütörtök
lengyelország welt üzemanyag németország

Pánik Németországban: az autósok már Lengyelországba járnak benzinkutakat fosztogatni – léptek a hatóságok

2026. március 12. 13:22

A német hatóságok azonnal lecsaptak: megadóztatják azokat, akik be akarnak tartalékolni az olcsóbb üzemanyagból.

2026. március 12. 13:22
null

Az iráni háború óta az üzemanyagárak jelentősen emelkedtek – különösen Németországban. A lengyel benzinkutakhoz képest azonban a különbség olyan nagy, hogy sok német a szomszédos országba utazik tankolni – számolt be a WELT. 

Tekintettel a német és lengyel határ menti benzinkutak árainak különbségeire, a vámtisztviselők arra kérik az embereket, hogy ne vásároljanak túl sok üzemanyagot a szomszédos országban.

„Magánszemélyek saját használatra adómentesen hozhatnak üzemanyagot egy másik EU-tagállamból Németországba, feltéve, hogy az üzemanyag a jármű főtartályában van. Ezenkívül adómentesen megengedett legfeljebb 20 liter üzemanyag szállítása tartaléktartályban” – tájékoztatott a Stralsundi Fővámhivatal. Az üzemanyagnak ugyanolyan típusúnak kell lennie, mint a főtartályban lévőnek. Ha további tartályokban hoznak magukkal üzemanyagot, akkor energiaadót kell fizetni. „Általános szabály, hogy az adót a helyszínen kell megfizetni” – közölte a fő vámhivatal. 

Ha a tisztviselők ellenőrzés során nagyobb mennyiségű üzemanyagot találnak akkor adócsalási eljárás indítható. Azt a küszöbértéket, amely felett az üzemanyag-mennyiség „nagyobbnak” minősül, nem határozták meg.

A behozatali adó 20 literes tartály esetén 13 euró – de sok autós számára még mindig megéri a lengyel oldalon tankolni.

„Inkább fizetek 13 eurót, mint otthon 30 eurót” – mondta egy autós a WELT TV hírcsatornának.

Lengyelország sem örül, mert a német oldalról érkező üzemanyag-turizmus problémákat okozott az üzemanyag-ellátásban. 

Nem az a baj, hogy a benzin drága, hanem hogy nincs” 

– mondta Joanna Agatowska, a lengyel Swinoujscie polgármestere.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: AFP

Összesen 11 komment

SzaboGeza
2026. március 12. 15:35
Ki gondolta volna, hogy a "Német jólét" akkora lesz, hogy a Lengyelekhez kell járniuk tankolni!!!:)
Válasz erre
3
0
Kerezs
2026. március 12. 15:27
Nem az a baj, hogy a benzin drága, hanem hogy nincs” És miért nincs? Az Oroszoknál van alapanyag dögivel. Amúgy az Európai Unió négy szabadságelve nem sérül ezáltal?
Válasz erre
5
0
Robert-N
2026. március 12. 14:23
akitiosz 2026. március 12. 14:15 Hoppá HAZUDIK. Nem fosztogatják a benzinkutakat --- Te vadbarom osztogatják.
Válasz erre
5
1
Burdisgarage
•••
2026. március 12. 14:21 Szerkesztve
Sie schaffen das!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!