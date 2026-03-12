Pánik Németországban: az autósok már Lengyelországba járnak benzinkutakat fosztogatni – léptek a hatóságok

Az iráni háború óta az üzemanyagárak jelentősen emelkedtek – különösen Németországban. A lengyel benzinkutakhoz képest azonban a különbség olyan nagy, hogy sok német a szomszédos országba utazik tankolni – számolt be a WELT.

Tekintettel a német és lengyel határ menti benzinkutak árainak különbségeire, a vámtisztviselők arra kérik az embereket, hogy ne vásároljanak túl sok üzemanyagot a szomszédos országban.

„Magánszemélyek saját használatra adómentesen hozhatnak üzemanyagot egy másik EU-tagállamból Németországba, feltéve, hogy az üzemanyag a jármű főtartályában van. Ezenkívül adómentesen megengedett legfeljebb 20 liter üzemanyag szállítása tartaléktartályban” – tájékoztatott a Stralsundi Fővámhivatal. Az üzemanyagnak ugyanolyan típusúnak kell lennie, mint a főtartályban lévőnek. Ha további tartályokban hoznak magukkal üzemanyagot, akkor energiaadót kell fizetni. „Általános szabály, hogy az adót a helyszínen kell megfizetni” – közölte a fő vámhivatal.