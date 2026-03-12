Pánik Németországban: az autósok már Lengyelországba járnak benzinkutakat fosztogatni – léptek a hatóságok

Fokozódik az olajhelyzet: Németország drasztikus lépésre szánta el magát
Napi egyszeri áremelés jöhet a kutakon.
A német hatóságok azonnal lecsaptak: megadóztatják azokat, akik be akarnak tartalékolni az olcsóbb üzemanyagból.
Az iráni háború óta az üzemanyagárak jelentősen emelkedtek – különösen Németországban. A lengyel benzinkutakhoz képest azonban a különbség olyan nagy, hogy sok német a szomszédos országba utazik tankolni – számolt be a WELT.
Tekintettel a német és lengyel határ menti benzinkutak árainak különbségeire, a vámtisztviselők arra kérik az embereket, hogy ne vásároljanak túl sok üzemanyagot a szomszédos országban.
„Magánszemélyek saját használatra adómentesen hozhatnak üzemanyagot egy másik EU-tagállamból Németországba, feltéve, hogy az üzemanyag a jármű főtartályában van. Ezenkívül adómentesen megengedett legfeljebb 20 liter üzemanyag szállítása tartaléktartályban” – tájékoztatott a Stralsundi Fővámhivatal. Az üzemanyagnak ugyanolyan típusúnak kell lennie, mint a főtartályban lévőnek. Ha további tartályokban hoznak magukkal üzemanyagot, akkor energiaadót kell fizetni. „Általános szabály, hogy az adót a helyszínen kell megfizetni” – közölte a fő vámhivatal.
Ha a tisztviselők ellenőrzés során nagyobb mennyiségű üzemanyagot találnak akkor adócsalási eljárás indítható. Azt a küszöbértéket, amely felett az üzemanyag-mennyiség „nagyobbnak” minősül, nem határozták meg.
A behozatali adó 20 literes tartály esetén 13 euró – de sok autós számára még mindig megéri a lengyel oldalon tankolni.
„Inkább fizetek 13 eurót, mint otthon 30 eurót” – mondta egy autós a WELT TV hírcsatornának.
Lengyelország sem örül, mert a német oldalról érkező üzemanyag-turizmus problémákat okozott az üzemanyag-ellátásban.
Nem az a baj, hogy a benzin drága, hanem hogy nincs”
– mondta Joanna Agatowska, a lengyel Swinoujscie polgármestere.
