A vereség után azonnal megszervezték magukat. Helyi közösségeket építettek tovább, fórumokat tartottak, és nem engedték, hogy a csalódottság bénultságba forduljon. Kiálltak azok mellett, akiket igazságtalannak tartott támadások értek. Tüntetéseket szerveztek, országos és helyi szinten is hallatták a hangjukat. Megmutatták, hogy vannak még, hogy erősek, és hogy nem adják fel.

A lengyel barátaink szerint volt egy pillanat, amikor világossá vált: a választási vereség nem jelent politikai megsemmisülést. Egy közösség addig él, amíg hisz magában, amíg képes összefogni, és amíg vannak emberek, akik hajlandók tenni érte. Sokan ekkor értették meg, hogy a politikai erő nem kizárólag a parlamenti mandátumok számában mérhető, hanem a közösség szervezettségében, kitartásában és önbizalmában is.

Ez az üzenet nem csak a lengyelekről szól.