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lengyelország Sulyok Tamás politika

A politikában az nyer végül, aki nemcsak győzni tud, hanem talpra állni is

2026. június 07. 20:43

Ez az üzenet nem csak a lengyelekről szól.

2026. június 07. 20:43
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Orbán Balázs
Orbán Balázs
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„Kaptam egy üzenetet Lengyelországból a mai kiállás elé.

Azt írta, hogy pár éve, amikor a lengyel jobboldal elveszítette a választást a liberálisokkal szemben, sokan azt hitték, vége a történetnek. Hogy a tábor szétesik, a támogatók eltűnnek, a politikai közösség elveszíti az erejét.

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Nem ez történt. Most pedig, hogy nemrég Nawrocki megnyerte az elnökválasztást, sokan újra látják: azok, akiket már leírtak, ismét az esélyesek közé kerülnek. A siker nem egyik napról a másikra érkezett, hanem annak a következetes munkának az eredménye, amelyet a vereség után sem hagytak abba.

A vereség után azonnal megszervezték magukat. Helyi közösségeket építettek tovább, fórumokat tartottak, és nem engedték, hogy a csalódottság bénultságba forduljon. Kiálltak azok mellett, akiket igazságtalannak tartott támadások értek. Tüntetéseket szerveztek, országos és helyi szinten is hallatták a hangjukat. Megmutatták, hogy vannak még, hogy erősek, és hogy nem adják fel.

A lengyel barátaink szerint volt egy pillanat, amikor világossá vált: a választási vereség nem jelent politikai megsemmisülést. Egy közösség addig él, amíg hisz magában, amíg képes összefogni, és amíg vannak emberek, akik hajlandók tenni érte. Sokan ekkor értették meg, hogy a politikai erő nem kizárólag a parlamenti mandátumok számában mérhető, hanem a közösség szervezettségében, kitartásában és önbizalmában is.

Ez az üzenet nem csak a lengyelekről szól.

A politika története tele van olyan mozgalmakkal, pártokkal és nemzeti közösségekkel, amelyek vereséget szenvedtek, majd később újra erőre kaptak. Voltak időszakok, amikor úgy tűnt, hogy egy-egy ügy vagy eszme végleg háttérbe szorul, mégis visszatért, mert voltak emberek, akik tovább vitték. A választás egy fontos állomás, de soha nem az utolsó szó.

A legfontosabb ilyenkor, hogy ne veszítsük el a hitünket abban, amit képviselünk. Hogy megőrizzük a közösségeinket. Hogy segítsük egymást. Hogy legyen türelmünk és kitartásunk. Hogy a nehezebb időszakokban se forduljunk el egymástól, hanem még inkább keressük az együttműködés lehetőségét. 

Mert a politikában az nyer végül, aki nemcsak győzni tud, hanem talpra állni is.

A lengyel példa azt üzeni: meg lehet védeni azt, ami számít. De csak azok tudják megvédeni, akik nem adják fel.

Hajrá, Magyarország!”

Nyitókép forrása: Ficsor Márton / Mandiner

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