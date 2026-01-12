Borította a bilit Hajós András: ilyen az, amikor nem beszélhet őszintén a véleményéről a liberálisok között (VIDEÓ)

Ledobta a megsemmisítő bombát Orbán Viktor: felkészülhet a vereségre a Tisza Párt
Elérkezett a döntő pillanat, most már nem hibázhatunk – szögezte le a miniszterelnök.
Egyre többen ismerik be, hogy Orbán Viktornak volt igaza.
Hajós András nyilvánosan ismerte el egy műsor keretében, hogy tévedett a migrációs válság kapcsán – tette közzé a Facebook-oldalán Bohár Dániel.
Hajós Andrással teljesen egy véleményen volt Ember Márk is, aki leszögezte: alapvetően liberális nézeteket vall, ezért nem meglepő módon korábban kiállt a migránsok érdekében, hiszen csak az egyes emberek fájdalmát és megpróbáltatásait vette figyelembe, nem pedig a migráció káros folyamatait.
Hajós pedig elismerte, hogy most már bizonyos környezetben nem beszélhet a migrációról őszintén.
„Például bizonyos közegben nem mondhatom ki azt, hogy amikor Orbán Viktor például azt mondja, hogy neki ebben igaza volt, akkor abban igaza van, hogy neki ebben igaza volt” – mondta.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Facebook