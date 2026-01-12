Ft
Borította a bilit Hajós András: ilyen az, amikor nem beszélhet őszintén a véleményéről a liberálisok között (VIDEÓ)

2026. január 12. 12:30

Egyre többen ismerik be, hogy Orbán Viktornak volt igaza.

2026. január 12. 12:30
Hajós András

Hajós András nyilvánosan ismerte el egy műsor keretében, hogy tévedett a migrációs válság kapcsán – tette közzé a Facebook-oldalán Bohár Dániel.

Hajós Andrással teljesen egy véleményen volt Ember Márk is, aki leszögezte: alapvetően liberális nézeteket vall, ezért nem meglepő módon korábban kiállt a migránsok érdekében, hiszen csak az egyes emberek fájdalmát és megpróbáltatásait vette figyelembe, nem pedig a migráció káros folyamatait.

Hajós pedig elismerte, hogy most már bizonyos környezetben nem beszélhet a migrációról őszintén.

Például bizonyos közegben nem mondhatom ki azt, hogy amikor Orbán Viktor például azt mondja, hogy neki ebben igaza volt, akkor abban igaza van, hogy neki ebben igaza volt” – mondta.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Facebook

 

