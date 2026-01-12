Borította a bilit Hajós András: ilyen az, amikor nem beszélhet őszintén a véleményéről a liberálisok között (VIDEÓ)

Hajós András nyilvánosan ismerte el egy műsor keretében, hogy tévedett a migrációs válság kapcsán – tette közzé a Facebook-oldalán Bohár Dániel.

Hajós Andrással teljesen egy véleményen volt Ember Márk is, aki leszögezte: alapvetően liberális nézeteket vall, ezért nem meglepő módon korábban kiállt a migránsok érdekében, hiszen csak az egyes emberek fájdalmát és megpróbáltatásait vette figyelembe, nem pedig a migráció káros folyamatait.