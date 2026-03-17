03. 17.
kedd
tisza düh Békemenet orbán viktor

Gyenge utánzatot kínál a Tisza

2026. március 17. 18:02

De hiába hirdette meg a karcsúsított méregzsák, hogy a méret a lényeg, még azt sem mondhatja el, hogy többen voltak.

Gajdics Ottó
Gajdics Ottó
Magyar Nemzet

„Soha nem értettem, miért vesz valaki olyan órát, ami csak hasonlít a drága, márkás, svájci eredetihez. Pótolhatja-e a másolat az elérhetetlen valódit? Ha pedig nem, akkor mi a fenének a látszat, az illúzió? Így van ez szerintem a közösségi élménnyel is.  

Amióta az utánozó selyemmajom önálló ötletek híján mindent lemásol a patrióta politikai tábor megnyilvánulásai közül, ellepték az utcákat azok a tömegek, amelyeknek jó a replika, legyen szó bármiről. Most éppen a Békemenetet próbálták lemásolni nemzeti menet néven, és a maguk szempontjából úgy gondolhatják, sikerült.

Hiszen sok ember ment az utcán itt is, ott is. 

De hiába hirdette meg a karcsúsított méregzsák, hogy a méret a lényeg, még azt sem mondhatja el, hogy többen voltak.

 Viszont nincs igaza, egyáltalán nem ez a lényeg. Sokkal inkább az, amit Orbán Viktor úgy fogalmazott beszédében, egy magyarnak nem kell megmagyarázni, mi a szabadság.

Beleszagolunk a levegőbe, és tudjuk is, hányadán állunk. Onnan tudjuk: tapintható a szeretet és érezzük az összefogás erejét. A szabadsághoz nem elég csak a tömeg, a szabadság csak szeretetből szökhet szárba. 

Ha a gyűlölet és a düh hozta össze a sokaságot, abból sosem lehet szabadság, ezért sosem fogjuk engedni, hogy Magyarországot a gyűlölet és a düh kormányozza. Márpedig a jelenlegi ellenzéket semmi más nem tereli egybe – legyen szó országjárásról, nemzeti ünnepről, bármiről –, mint a kormánnyal, a kormányfővel és a követőivel szemben érzett mérhetetlen gyűlölet, a felkorbácsolt löttyös indulat.”

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
statiszta
2026. március 17. 19:08 Szerkesztve
Polosnak egy a lényeg: a 04.12-i eredmény minél messzebb legyen a tökhülye agyhalott véleménybuborékban tartott Tiszás keménymag elvárásaitól, vágyaitól. És egyértelműen a Fideszt lehessen vádolni csalással, itt kezd a DK és a Kétfarkú belefosni a Tiszás ventillátorba mostanában.
vez-ker
2026. március 17. 19:00
Csak az április 12-en leadott szavazatok számítanak. Minden más mellékes.
Csubszi
2026. március 17. 18:34
Nekünk az igazi Fidesz kell, nem a gyenge avatárja!
angie1
2026. március 17. 18:33
A szeretetet nem lehet lemásolni, azt érezni kell! És nem tudják lemásolni a menetünket sem, mert azok közül, akik az ő menetükön voltak jópáran nem szavazhatnak április 12-én. Sőt, azt mondják, hogy fideszes trollok voltak ott ukrán zászlóval, úgyhogy akkor jóval alatta volt a létszám az elmondottaknak. A hülyék mindig rosszul jönnek ki a saját hazugságaikból. Parádés amit már művelnek. Nincs önálló gondolatuk, a "magyarkodásuk" pedig kontraproduktív, idegenül hat a szájukból, mert nem tudják átérezni azt, ami a mi szívünkben van!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!