Még véget sem ért a Békemenet, de máris coming outolt a HVG – nem tudott betelni a látvánnyal a baloldali lap
Bejelentkezett a HVG fotóriportere.
De hiába hirdette meg a karcsúsított méregzsák, hogy a méret a lényeg, még azt sem mondhatja el, hogy többen voltak.
„Soha nem értettem, miért vesz valaki olyan órát, ami csak hasonlít a drága, márkás, svájci eredetihez. Pótolhatja-e a másolat az elérhetetlen valódit? Ha pedig nem, akkor mi a fenének a látszat, az illúzió? Így van ez szerintem a közösségi élménnyel is.
Amióta az utánozó selyemmajom önálló ötletek híján mindent lemásol a patrióta politikai tábor megnyilvánulásai közül, ellepték az utcákat azok a tömegek, amelyeknek jó a replika, legyen szó bármiről. Most éppen a Békemenetet próbálták lemásolni nemzeti menet néven, és a maguk szempontjából úgy gondolhatják, sikerült.
Hiszen sok ember ment az utcán itt is, ott is.
Viszont nincs igaza, egyáltalán nem ez a lényeg. Sokkal inkább az, amit Orbán Viktor úgy fogalmazott beszédében, egy magyarnak nem kell megmagyarázni, mi a szabadság.
Beleszagolunk a levegőbe, és tudjuk is, hányadán állunk. Onnan tudjuk: tapintható a szeretet és érezzük az összefogás erejét. A szabadsághoz nem elég csak a tömeg, a szabadság csak szeretetből szökhet szárba.
Ha a gyűlölet és a düh hozta össze a sokaságot, abból sosem lehet szabadság, ezért sosem fogjuk engedni, hogy Magyarországot a gyűlölet és a düh kormányozza. Márpedig a jelenlegi ellenzéket semmi más nem tereli egybe – legyen szó országjárásról, nemzeti ünnepről, bármiről –, mint a kormánnyal, a kormányfővel és a követőivel szemben érzett mérhetetlen gyűlölet, a felkorbácsolt löttyös indulat.”
Fotó: Mandiner-archív