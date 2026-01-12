Ft
Ledobta a megsemmisítő bombát Orbán Viktor: felkészülhet a vereségre a Tisza Párt

2026. január 12. 11:34

Elérkezett a döntő pillanat, most már nem hibázhatunk – szögezte le a miniszterelnök.

2026. január 12. 11:34
null

Orbán Viktor új üzenetet tett közzé a Harcosok Klubjában, amelyben a választás tétjére és a Brüsszel szolgálatában álló Tisza Párt hazugságaira is felhívta a figyelmet – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Hahó, Harcosok! Nem hibázhatunk!”

– fogalmazott a miniszterelnök. A kormányfő a háború kérdését a migrációhoz hasonlította, hangsúlyozva, hogy egy rossz döntésnek beláthatatlan következményei lehetnek. „A háború pont olyan, mint a migráció. Ha egyszer rosszul döntesz, soha többet nem tudod kijavítani. Csak egy jó válasz van: ki kell maradnunk belőle. Erre csak a Fidesz képes” – szögezte le.

Ezt követően a kormányfő élesen bírálta a Tisza Pártot, emlékeztetve arra, hogy a brüsszeli döntésekben rendre a háborúpárti álláspontot támogatja. „A Tisza hazudik, de ez nem újdonság. Minden brüsszeli háborúpárti döntést megszavaztak, ott vannak a jegyzőkönyvek, bárki megnézheti”, majd hozzátette, hogy ugyanez igaz a migrációs kérdésekre is: „a migrációs paktummal ugyanez a helyzet.

Még Magyarország megbüntetését is támogatták... Ez a brüsszeli út”

– fogalmazott a miniszterelnök.

„Már a vereséget magyarázzák”

Orbán Viktor szerint az ellenzék ideges reakciói mögött az áll, hogy egyre több minden derül ki róluk. „A tiszások nyilatkozatairól a régi bölcsesség jut eszembe: az kiabál, akinek a háza ég.

Minden nap lebuknak, kiderül az igazság. Ezt nehezen viselik. Már a vereséget magyarázzák

– fogalmazott Orbán Viktor.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

 

belbuda
2026. január 12. 14:05
Bástya elvtárs és a megsemmisitő bomba… 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
nyolcadikutasagyozo
2026. január 12. 14:02
falcatus-2 2026. január 12. 11:51 "az ellenzéki párt szűkös anyagi lehetőségei..." miért szűkösek?"" Talán mert a Tisza Párt különleges helyzetben van? Mivel jelenleg nincs parlamenti frakciója, így közvetlen állami párttámogatást nem kap. 😁😁😁😁😁😁👏👏👏👏👏👏
nyolcadikutasagyozo
2026. január 12. 13:58
Aki a tiszára szavaz a zsidók vesztét akarja.🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️😁😁 Az istenbarma ezt is megfejtette.🤦‍♂️😁😁😁😁😁😁😁😁😁🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
optimista-2
•••
2026. január 12. 12:55 Szerkesztve
Aki a Tiszára szavaz, az egyben antiszemita is, mert támogatja a (muszlim) migrációt is. A muszlimok meg genetikailag írtanák ki a zsidókat ( no meg a keresztényeket is). A keresztények nem számítanak, no de a zsidók, az égbekiáltó bűn. Még egyszer: aki a Tiszára szavaz, az a zsidók vesztét kívánja.
