Ledobta a megsemmisítő bombát Orbán Viktor: felkészülhet a vereségre a Tisza Párt

Orbán Viktor új üzenetet tett közzé a Harcosok Klubjában, amelyben a választás tétjére és a Brüsszel szolgálatában álló Tisza Párt hazugságaira is felhívta a figyelmet – szúrta ki a Magyar Nemzet.
– fogalmazott a miniszterelnök. A kormányfő a háború kérdését a migrációhoz hasonlította, hangsúlyozva, hogy egy rossz döntésnek beláthatatlan következményei lehetnek. „A háború pont olyan, mint a migráció. Ha egyszer rosszul döntesz, soha többet nem tudod kijavítani. Csak egy jó válasz van: ki kell maradnunk belőle. Erre csak a Fidesz képes” – szögezte le.
Ezt követően a kormányfő élesen bírálta a Tisza Pártot, emlékeztetve arra, hogy a brüsszeli döntésekben rendre a háborúpárti álláspontot támogatja. „A Tisza hazudik, de ez nem újdonság. Minden brüsszeli háborúpárti döntést megszavaztak, ott vannak a jegyzőkönyvek, bárki megnézheti”, majd hozzátette, hogy ugyanez igaz a migrációs kérdésekre is: „a migrációs paktummal ugyanez a helyzet.
Még Magyarország megbüntetését is támogatták... Ez a brüsszeli út”
– fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán Viktor szerint az ellenzék ideges reakciói mögött az áll, hogy egyre több minden derül ki róluk. „A tiszások nyilatkozatairól a régi bölcsesség jut eszembe: az kiabál, akinek a háza ég.
Minden nap lebuknak, kiderül az igazság. Ezt nehezen viselik. Már a vereséget magyarázzák”
– fogalmazott Orbán Viktor.
