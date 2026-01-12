Ledobta a megsemmisítő bombát Orbán Viktor: felkészülhet a vereségre a Tisza Párt

Orbán Viktor új üzenetet tett közzé a Harcosok Klubjában, amelyben a választás tétjére és a Brüsszel szolgálatában álló Tisza Párt hazugságaira is felhívta a figyelmet – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Hahó, Harcosok! Nem hibázhatunk!”

– fogalmazott a miniszterelnök. A kormányfő a háború kérdését a migrációhoz hasonlította, hangsúlyozva, hogy egy rossz döntésnek beláthatatlan következményei lehetnek. „A háború pont olyan, mint a migráció. Ha egyszer rosszul döntesz, soha többet nem tudod kijavítani. Csak egy jó válasz van: ki kell maradnunk belőle. Erre csak a Fidesz képes” – szögezte le.