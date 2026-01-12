Véget ért a játék: Orbán Viktor egy pillanat alatt fel fogja mosni a padlót Magyar Péterrel

Ha meghúzzuk, és mindenki elvégzi a saját munkáját, akkor ez egy magabiztos győzelem lesz,

ami kellő erőt tud biztosítani majd a következő négy esztendőre is. Kell is az erő, kell is a felhatalmazás, mert amit itt egyesek természetesnek vesznek, például azt, hogy nem vagyunk benne a háborúban, hogy nem uralkodott el a genderőrület, hogy nincsenek migránsok az országban, ezek közül egyik sem természetes, ezekért nap mint nap meg kell küzdeni” – mutatott rá.

„A háborúból való kimaradás és a migránsok kívül tartása az egy napi feladat. Azt minden nap el kell végezni, ennek a feladatnak soha nincsen vége, ezért ezt nem egyfajta adottságként, nem természetesnek kell venni, hanem egy mindennapi feladatnak. És hogyha megkapjuk a felhatalmazást, akkor ezt a napi feladatot továbbra is el fogjuk végezni” – folytatta.

Kiemelte, hogy a veszélyek korában a biztonság a legfontosabb, most nem érdemes könnyelműnek lenni, és a biztos, kipróbált utat a bizonytalanra kicserélni, nem most van itt az ideje a kísérletezgetésnek.

„A veszélyek korában mindig a már bevált biztos utat kell választani, s a Fidesz megmutatta, hogy biztonságban tudja tartani az országot, megmutattuk, hogy