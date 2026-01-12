Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 12.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború magyar péter szijjártó péter fidesz magyarország orosz-ukrán háború migráns jobboldal gender orbán viktor

Véget ért a játék: Orbán Viktor egy pillanat alatt fel fogja mosni a padlót Magyar Péterrel

2026. január 12. 09:52

Megvan a siker receptje.

2026. január 12. 09:52
Fidesz, Orbán Viktor.

A kormánypártok bebizonyították, hogy a legnagyobb veszélyektől is meg tudják védeni Magyarországot, és így az újabb választási győzelmük lenne a legjobb garancia a háborúból való kimaradásra és a migránsok kívül tartására – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Igazság órája című műsorban arról számolt be, hogy a kormánypártok 2006 ősze óta minden választást megnyertek,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
Tovább a cikkhezchevron

ismerik a receptet, sok munkára van szükség, és a következő három hónap is erről fog szólni.

„Csak rajtunk múlik, hogy Magyarország milyen irányba megy tovább, hogy maradunk a szuverén magyar úton, ami azt jelenti, hogy tudjuk garantálni, hogy Magyarország jövője a béke és egy migránsmentes ország, vagy van a brüsszeli út, amely a háborúba való belesodródást és egy bevándorlóországot jelent” – figyelmeztetett.

Ha meghúzzuk, és mindenki elvégzi a saját munkáját, akkor ez egy magabiztos győzelem lesz,

ami kellő erőt tud biztosítani majd a következő négy esztendőre is. Kell is az erő, kell is a felhatalmazás, mert amit itt egyesek természetesnek vesznek, például azt, hogy nem vagyunk benne a háborúban, hogy nem uralkodott el a genderőrület, hogy nincsenek migránsok az országban, ezek közül egyik sem természetes, ezekért nap mint nap meg kell küzdeni” – mutatott rá.

„A háborúból való kimaradás és a migránsok kívül tartása az egy napi feladat. Azt minden nap el kell végezni, ennek a feladatnak soha nincsen vége, ezért ezt nem egyfajta adottságként, nem természetesnek kell venni, hanem egy mindennapi feladatnak. És hogyha megkapjuk a felhatalmazást, akkor ezt a napi feladatot továbbra is el fogjuk végezni” – folytatta.

Kiemelte, hogy a veszélyek korában a biztonság a legfontosabb, most nem érdemes könnyelműnek lenni, és a biztos, kipróbált utat a bizonytalanra kicserélni, nem most van itt az ideje a kísérletezgetésnek.

„A veszélyek korában mindig a már bevált biztos utat kell választani, s a Fidesz megmutatta, hogy biztonságban tudja tartani az országot, megmutattuk, hogy

kint tudjuk tartani a háborút, kint tudjuk tartani a migránsokat, kint tudjuk tartani a genderőrületet, ezt a biztonságot jelenti ma a Fidesz”

– szögezte le. „Minden más bizonytalanságot hoz, minden más ennek az ellenkezőjét hozza. Minden más háborúba viszi az országot, migránsországgá teszi, genderőrülettel árasztaná el Magyarországot. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy továbbra is a biztonság lesz az, ami alapján a magyar emberek a döntésüket meghozzák” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután rátért az elmúlt évtized válságaira, a migrációs krízisre, a koronavírus-járványra, majd az ukrajnai háborúra, és kifejtette, hogy ilyen bizonytalanságok közepette természetes a biztonságra törekvés.

„Mindenki azt keresi, hogy ki az, aki meg tudja őt védeni, meg tudja védeni egy gazdasági válságtól, meg tudja védeni egy egészségügyi válságtól, egy migrációs válságtól, egy háborútól. És ha visszanézünk az elmúlt másfél évtizedre, büszkén mondhatjuk, hogy a Fidesz mindezektől meg tudta védeni az országot– hangsúlyozta.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Mátrai Dávid/Mandiner

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
22-es csapdája
2026. január 12. 10:19
MInden országgyűlési választást nyert meg 2006 óta. Ne felejtsük el, hogy Budapesten az önkormányzati választásokat ritka kétbalkezes kampányokkal indultak és ennek eredményeképp második ciklus óta Budapest a ballibek kifizetőhelye és társadalommérnökösködési homokozója.
Válasz erre
0
0
kalmanok
2026. január 12. 10:12
Mi vagyunk az egyetlen ország, amelyik évek óta csatázik, pedig se ellensége, se fegyvere csak egy elmeroggyant vezetője van.
Válasz erre
0
2
nemvagyoktiszas
2026. január 12. 10:08
Szokásos bullshit. Senki nem akar haborut. A fidesz hazudik!
Válasz erre
1
2
mlotta
2026. január 12. 10:01
Elszaporodott ómigráns erőtartalékok A "rend országa": 179 alkalommal bántalmaztak vasúti és közúti közlekedésben dolgozó személyeket tavaly Már csak "két hét".
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!