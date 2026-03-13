Tegeződve, ballisztikus rakétával fenyegetőzve próbálta kioktatni Tseber Roland a magyar miniszterelnököt

Magyar Péter kém barátja kikotyogta: ha a Tisza Párt nyer, Ukrajna zöld utat kap
Tseber Roland úgy tudja, „valamelyik” párt bíróságon támadja majd meg a választásokat, ezzel megakadályozva a hivatalos eredmények kihirdetését.
„Hozza” a szokásos fenyegetőzést Tseber Roland abban a videójában, amelyben kifejezetten Orbán Viktornak üzent.
Törtnek is csak alig nevezhető magyarsággal, ukrán felirattal tett közzé egy videót Tseber Roland. Magyar Péter ukrán kémbarátja Orbán Viktort tegeződve megszólítva, nagyon zavaros és fenyegető kontextusban azt próbálja átadni, hogy a magyar kormányfő csak ellenséget keres az ukránokban.
Tseber a videóban az Orbán Viktor által „ellopott” ukrán pénzről is beszél – minden bizonnyal a magyar hatóságok által az „aranykonvojból” lefoglalt
bődületes mennyiségű, gyanús eredetű készpénzre és aranyrudakra utal.
A Magyar Nemzet csokorba szedte a gyanús körülményeket.
A férfi – aki még Tisza-szigetet is alapított – ukrán diplomáciáról beszél, bár kérdéses, hogy pontosan mit ért alatta, illetve fenyegetéssel határos kifejezésmóddal élve üzeni a magyar miniszterelnöknek, hogy az „ukrán pénzt” „vissza fogjuk szerezni”.
Hogy ez utóbbi kijelentés és a háttérben látható RSZD–10 típusú, három atomtöltettel felszerelt közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszer között van-e szándékolt összefüggés Tseber Roland részéről, azt csak találgatni lehet.
Nyitókép: Képernyőfotó