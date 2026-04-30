Őszinteség, német precizitás és profizmus – így készülnek Újpesten a Fradi elleni derbire

Ez lehet az első olyan derbije a Szuszában, amin kezdőként mehet ki a pályára. Ez motiválja külön?

Ezzel most meglepett, de belegondolva tényleg így van, mert legutóbb sérült voltam, előtte meg csereként szálltam be. Nagyon szeretek hazai pályán játszani, sokan vannak itt akkor is, ha nem megy annyira jól a csapatnak. Amikor pedig nyerünk is, fantasztikus a hangulat.

Minden meccset imádok itthon, de azért a Ferencváros ellen tényleg teljesen más lesz a hangulat. A derbin pályára lépni minden újpesti számára kivételes lehetőség.

Ha már a motiváció: egy ideje megvan a bennmaradás, a dobogó viszont elérhetetlen. Mennyire volt nehéz célokat kitűzni az utolsó mérkőzésekre?

Mindenkiben van hiányérzet, ezért próbálunk a lehető legjobb helyen végezni a bajnokságban. Nem így terveztük az idény előtt, főleg azért, mert mindig meg kell mutatnunk, hogy az Újpest az Újpest – függetlenül attól, hogy van-e még tét. Szeretnénk jó szájízzel befejezni a bajnokságot. Erőnlétben mindenképpen fejlődtünk, egyénileg és csapatszinten is, a kohézió pedig egyre jobb. A legutóbbi meccseken azt éreztem, hogy jobban megyünk, küzdünk egymásért.

Tizenhét mérkőzésen kapott lehetőséget az idény során, viszont az elmúlt hat találkozón kivétel nélkül a kezdőcsapat tagja volt. Mennyire elégedett az egyéni teljesítményével?

Van hiányérzetem nekem, kritikus vagyok magammal szemben, de örülök, hogy ismét megkapom a bizalmat, és próbálok élni is vele. Most már ott tartok, hogy jól érzem magam a pályán, élvezem a játékot, de ez összefügg a csapat teljesítményével is, mert felszabadultabb a társaság.

A januárban kinevezett sportigazgató, Dárdai Pál mit hozott Újpestre?

Többek között őszinteséget. Egy nagyon egyenes emberről beszélünk. Itt van minden nap, figyelemmel kíséri az edzéseket, a találkozókon meg a kispadon ül. Mindig megpróbálja kiemelni a pozitívumokat, amikor kikapunk, akkor is buzdít minket, amivel sokat segít nekünk.