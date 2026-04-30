Gergényi Bence Újpest Ferencváros

Őszinteség, német precizitás és profizmus – így készülnek Újpesten a Fradi elleni derbire

2026. április 30. 11:41

Az Újpest a bajnoki címért versengő Ferencvárost fogadja vasárnap a labdarúgó NB I 32., azaz utolsó előtti fordulójában. Könnyen lehet, éppen a lila-fehéreken múlik, hogy az ősi riválisnak marad-e még esélye a címvédésre. Az Újpest játékosával, Gergényi Bencével beszélgetett a Mandiner.

Nagy-Pál Tamás

Vasárnap az ősi rivális FTC-t fogadják. Mennyire más egy ilyen hét, amikor nem egy szokásos bajnokira, hanem a derbire készülnek?
Nagyon – vágta rá az Újpest labdarúgója, Gergényi Bence. – Mindenki erre készül, nemcsak a csapat, hanem a klub és a szurkolók is. Érezzük a súlyát. Bár az utolsó meccsünk a Puskás Akadémia nem sikerült jól, úgy érzem, a tavasz végére erőnlétben és játékban is előreléptünk, úgyhogy már nagyon várjuk, mindenki izgatott.

GERGÉNYI Bence; OSVÁTH Attila
Gergényi Bence a februári derbin a Groupama Arénában / Fotó: MTI/Purger Tamás

Ráadásul most különleges a helyzet: ha az ETO nyer szombaton, majd másnap az Újpest legyőzi a Fradit, akkor gyakorlatilag bajnokot csinálnak a győriekből. 

Tudjuk, hogy azért a Fradi még előrébb jár nálunk, de nekünk egyébként is saját magunkkal kell foglalkozni és nem bármi másra koncentrálni.

Az elmúlt két hazai mérkőzésünk közepesen sikerült a Ferencváros ellen, mindkettő döntetlen lett, úgyhogy lehet esélyünk. A legfontosabb ugyanakkor a munka, és hogy ne tévesszük szem elől a folyamatot, amit elkezdtünk januárban.

A győzelemhez egy több mint tízéves átkot kellene megtörniük, ön akkor például még tinédzser volt, amikor utoljára három pontak örülhettek a lila-fehérek a Ferencváros ellen. Itt az ideje, hogy megszakadjon ez a sorozat?
Tényleg több év előnyük van velünk szemben is, de szépen lépegetünk előre tavasszal. Ez egy jó lehetőség lesz számunkra, élveznünk kell és mindent beleadni. Rengeteg ember lesz kint a stadionban, űzni-hajtani fognak minket. A derbi egy ünnep Újpesten. Úgy kell belemennünk a meccsbe, hogy mindenki száz százalékot adjon ki magából.

Gergényi Bence meglepődött

Ez lehet az első olyan derbije a Szuszában, amin kezdőként mehet ki a pályára. Ez motiválja külön?
Ezzel most meglepett, de belegondolva tényleg így van, mert legutóbb sérült voltam, előtte meg csereként szálltam be. Nagyon szeretek hazai pályán játszani, sokan vannak itt akkor is, ha nem megy annyira jól a csapatnak. Amikor pedig nyerünk is, fantasztikus a hangulat. 

Minden meccset imádok itthon, de azért a Ferencváros ellen tényleg teljesen más lesz a hangulat. A derbin pályára lépni minden újpesti számára kivételes lehetőség.

Ha már a motiváció: egy ideje megvan a bennmaradás, a dobogó viszont elérhetetlen. Mennyire volt nehéz célokat kitűzni az utolsó mérkőzésekre? 
Mindenkiben van hiányérzet, ezért próbálunk a lehető legjobb helyen végezni a bajnokságban. Nem így terveztük az idény előtt, főleg azért, mert mindig meg kell mutatnunk, hogy az Újpest az Újpest – függetlenül attól, hogy van-e még tét. Szeretnénk jó szájízzel befejezni a bajnokságot. Erőnlétben mindenképpen fejlődtünk, egyénileg és csapatszinten is, a kohézió pedig egyre jobb. A legutóbbi meccseken azt éreztem, hogy jobban megyünk, küzdünk egymásért. 

Tizenhét mérkőzésen kapott lehetőséget az idény során, viszont az elmúlt hat találkozón kivétel nélkül a kezdőcsapat tagja volt. Mennyire elégedett az egyéni teljesítményével?
Van hiányérzetem nekem, kritikus vagyok magammal szemben, de örülök, hogy ismét megkapom a bizalmat, és próbálok élni is vele. Most már ott tartok, hogy jól érzem magam a pályán, élvezem a játékot, de ez összefügg a csapat teljesítményével is, mert felszabadultabb a társaság.

A januárban kinevezett sportigazgató, Dárdai Pál mit hozott Újpestre?
Többek között őszinteséget. Egy nagyon egyenes emberről beszélünk. Itt van minden nap, figyelemmel kíséri az edzéseket, a találkozókon meg a kispadon ül. Mindig megpróbálja kiemelni a pozitívumokat, amikor kikapunk, akkor is buzdít minket, amivel sokat segít nekünk. 

Magával hozta a német profizmust is, mindenen javítani szeretne. Nagyobb hangsúlyt kap a fizikai képzés is, miután német erőnléti edzőt is hozott magával, és ennek látszik is az eredménye.

Ha folytatódik a tendencia, a következő kiírásban több örömben lesz részük az újpesti szurkolóknak?
Nem dobálóznék nagy szavakkal… Az biztos, hogy ez a két bajnoki nagy lökést adhat a következő idényre. Ha ezt a stabilitást tovább tudjuk vinni és továbbra is fejlődünk, akkor a következő évadban elérhetjük a Dárdai Pál által említett célokat.

Nyitókép: MTI/MTVA/Purger Tamás

