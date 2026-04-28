04. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
ETO FC Vitális Milán Ferencváros

„Figyelni fogjuk a Fradi–Újpestet, de...” – a győri csapatkapitány most már csalódott lenne, de hisz Istenben

2026. április 28. 13:54

A Debrecenben elért 1–1-es döntetlen után még mindig egy pont az ETO FC előnye a Ferencváros előtt a labdarúgó NB I-ben két körrel az idény vége előtt. Vitális Milán csapatkapitány a Mandinernek nyilatkozott a Loki elleni „katasztrofális” második félidőről, a mentális állapotukról, valamint a hőn áhított bajnoki címről…

2026. április 28. 13:54
Nagy-Pál Tamás

Elég nagy visszhangot kapott a sajtóban a Debrecen elleni döntetlen utáni nyilatkozata. Tényleg katasztrófa volt a második félidő vagy csapatkapitányként inkább pedagógia célja volt a kijelentésének?
Inkább az utóbbi, de továbbra is úgy gondolom, hogy egy bajnoki címért küzdő csapatnak végig maximális koncentrációval kell játszania – válaszolta a labdarúgó NB I-ben éllovas ETO FC csapatkapitánya, Vitális Milán a Mandinernek. – Összességében értékes pontot szereztünk, és továbbra is a saját kezünkben van a sorsunk, ami mindenképpen pozitív. Ugyanakkor a második félidőt illetően volt hiányérzetem, mert tudjuk, hogy ennél többre is képesek vagyunk. Valószínűleg a fáradtság is közrejátszott, de ez nem változtat azon, hogy a hátralévő mérkőzéseken még magasabb szintet hozzunk.

VITÁLIS Milán
Vitális Milán nem volt elégedett a Debrecen elleni döntetlen után / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A meccs másnapján jelentkezniük is kellett edzésre. Volt a csapaton belül bármilyen visszajelzés a mondataira?
Semmi, mindenki fáradt volt, a regenerációt követően mentünk pihenni. De nincs is azzal semmi probléma, ha elmondom csapatkapitányként, hogyan láttam a mérkőzést.

Nagy a nyomás a csapaton?

Most már bátran ki merjük jelenteni, hogy csalódottak lennénk, ha nem jönne össze az aranyérem.

Viszont egyáltalán nem nyertük még meg. Bár a hátralévő két riválisunk, a Diósgyőr és a Kisvárda számára már nincs tétje a meccsnek, legalább ugyanolyan nehéz lesz ellenük, mint a korábbi találkozókon. Bajnoknak csak akkor érezhetjük magunkat, ha a Kisvárda elleni bajnokinkat lefújják, és az első helyen állunk. Addig szerényen és alázatosan kell tennünk a dolgunkat, nem vehetünk félvállról semmit. De én bízom a csapatban, nem is lesz ezzel probléma.

Mentális segítséget kapnak egyébként?
Heti kétszer szokott lenni csapatfoglalkozásunk. Az, hogy képesek vagyunk felállni hátrányból is, a mentális erőnknek köszönhető. Vagyunk olyan egyének, emberek, hogy meg tudjuk beszélni egymás közt a dolgokat, úgyhogy nem lesz belőle problémánk.

Többször említette, hogy hívő ember, a Debrecenben szerzett gólja után is az égre emelte a kezét. A futballban is fontos szerepet játszik a hite?
Teljes mértékben. Keresztény hívő embernek vallom magam, Isten nélkül nem tartanék ott, ahol. Bízom benne, hogy Istennek van még terve velem a labdarúgásban és az élet más területein is.

A szurkolóktól is nagy támogatást kapnak. A hétköznapokban mennyire éreznek ebből Győrben?
Egyre többen ismernek meg az utcán, ami nagyon jólesik. Bízom benne, hogy sok drukker kint lesz az utolsó hazai, majd a kisvárdai mérkőzésünkön is. Együtt csináltuk ezt végig a csapattal, stábbal, klubbal és a szurkolókkal, úgyhogy jó lenne velük az utolsó bajnoki után ünnepelni.

2013-ban volt utoljára bajnok az ETO, akkor már a győri utánpótlásban szerepelt. Hogyan élte meg azt a sikert?
Ha jól emlékszem, pont abban az idényben érkeztem Győrbe. Nagyon pozitív, meghatározó emlék. 

Szép kerek lenne a történet, ha megint bajnokok lennénk, hiszen az előzőt a pályán kívül éltem meg, ennek pedig aktív részese lehetek.

Vitális Milán már tavaly is hitt a sikerben

Amikor augusztus végén kiestek a Rapid Wien ellen a Konferencia-ligából, azt mondta a lefújás után, hogy rá kell menni a kupagyőzelem mellett a bajnoki címre. Mennyire tűnt ez akkor reálisnak? 
Én bíztam a srácokban, a stábban, mindenkinek a munkájában. Komolyan gondoltam, amit mondtam. Igazság szerint a befektetett munka már ki is fizetődött, az, hogy az aranyérem sorsa két fordulóval a vége előtt a saját kezünkben van, csak ráadás. De reméljük, hogy ezt is sikerrel tudjuk venni!

Egy győzelemmel akár már most hétvégén bajnokok lehetnek, ha a Ferencváros kikap ősi riválisától a derbin. Mennyire bíznak az Újpestben?

Hazudnék, ha azt mondanám, nem fogom nézni, mit játszik a Fradi, de akkor is csak a saját teljesítményünkben bízom. Nekünk kell megnyernünk a mérkőzéseinket, nem szeretnék velük foglalkozni. Hat pontot kell gyűjteni, nincs kérdés. Kétszer kilencven percen keresztül kell a legjobb teljesítményt nyújtanunk, egy-egy góllal többet kell rúgnunk az ellenfélnél, és meg is van oldva minden…

Kilenc gól, négy gólpassz, hat válogatott szereplés. Tavaly nyáron, amikor az ETO végleg megvásárolta a játékjogát a DAC-tól, mert ilyen idényről álmodozni?
Azt éreztem, hogy egyszer kijöhet belőlem ez a teljesítmény, de nem gondoltam volna, hogy már most. Nagyon boldog vagyok miatta! És remélem, elég lesz az aranyéremhez, aztán a jövőben ugyanígy tudom folytatni.

Nem csoda, hogy a hírek szerint nagy az érdeklődés más kluboktól Vitális Milán iránt…
Én ezt teljes mértékben kizárom. Kértem is mindenkit, hogy ne áruljanak el nekem semmit, mondhatni, teljes hírzárlatot rendeltem el. Csak ide, arra szeretnék fókuszálni, hogy elérjük a célunkat. Nagyon bízom benne, hogy megszerezzük a bajnoki címet és hatalmas boldogság lesz Győrben.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Robi54
2026. április 28. 14:43
Ha már most elfáradnak,mi lesz a nemzetközi porondon?
3atti3
2026. április 28. 14:38
A Győr addig szárnyalt még nem volt súly a bajnoki cím a vállukon, a Fradinak ez az egyetlen reménye, hogy most a vetélytárs is győzelmi kényszerben van nem csak ők
