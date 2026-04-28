„Figyelni fogjuk a Fradi–Újpestet, de...” – a győri csapatkapitány most már csalódott lenne, de hisz Istenben

Most már bátran ki merjük jelenteni, hogy csalódottak lennénk, ha nem jönne össze az aranyérem.

Viszont egyáltalán nem nyertük még meg. Bár a hátralévő két riválisunk, a Diósgyőr és a Kisvárda számára már nincs tétje a meccsnek, legalább ugyanolyan nehéz lesz ellenük, mint a korábbi találkozókon. Bajnoknak csak akkor érezhetjük magunkat, ha a Kisvárda elleni bajnokinkat lefújják, és az első helyen állunk. Addig szerényen és alázatosan kell tennünk a dolgunkat, nem vehetünk félvállról semmit. De én bízom a csapatban, nem is lesz ezzel probléma.

Mentális segítséget kapnak egyébként?

Heti kétszer szokott lenni csapatfoglalkozásunk. Az, hogy képesek vagyunk felállni hátrányból is, a mentális erőnknek köszönhető. Vagyunk olyan egyének, emberek, hogy meg tudjuk beszélni egymás közt a dolgokat, úgyhogy nem lesz belőle problémánk.

Többször említette, hogy hívő ember, a Debrecenben szerzett gólja után is az égre emelte a kezét. A futballban is fontos szerepet játszik a hite?

Teljes mértékben. Keresztény hívő embernek vallom magam, Isten nélkül nem tartanék ott, ahol. Bízom benne, hogy Istennek van még terve velem a labdarúgásban és az élet más területein is.