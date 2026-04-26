„A második félidő katasztrófa volt, ezt ki kell mondanom” – így értékelte Vitális Milán csapata teljesítményét

Debreceni döntetlen: egy pontra csökkent az ETO előnye a Fradi ellen az aranycsatában
Továbbra is nyílt a bajnoki cím sorsa!
Döntetlennel ért véget a debreceni NB I-es rangadó, ezzel nyílt maradt a bajnoki cím sorsa. A főszereplők sem ugyanúgy látták a DVSC–ETO találkozót.
Ahogy arról beszámoltunk, 1–1-es döntetlennel ért véget a Debrecen és az ETO FC Győr rangadója a labdarúgó NB I 31. fordulójának vasárnapi zárómeccsén. Ezzel nyílt maradt a bajnoki cím sorsa, egyetlen pont a győriek előnye a Fradi előtt – viszont a hátralévő fordulóban az ETO sorsolása könnyebbnek tűnik. Íme, az értékelések a DVSC–ETO találkozó után.
A találkozó után két válogatott játékos értékelt az M4 Sport kamerája előtt, a hazaiaktól Lang Ádám, a vendégektől Vitális Milán.
A második félidő katasztrófa volt. Ezt ki kell mondanom, egész egyszerűen ráültünk az eredményre, hogy ne kapjunk ki.
Mint csapatkapitány ezt nehezen tudom hová tenni, nagyon elégedetlen vagyok, de nincs baj, vezetünk egy ponttal, úgyhogy továbbra is előnyben vagyunk, meg kell nyerni a maradék meccseinket, ha bajnokok akarunk lenni. Az viszont tanulság, hogy nem lehet ráülni az egygólos előnyre. De mondom még egyszer, nem történt végzetes dolog, ha megnyerjük a hátralévő mérkőzéseket, meglesz a bajnoki cím. Az a mai meccs pozitívuma, hogy nem kaptunk ki. A folytatás meg csak rajtunk múlik, meg kell oldanunk” – fogalmazott meg éles kritikát a győri középpályás, a gólszerző, Vitális Milán.
A debreceni védelem oszlopa, Lang Ádám szerint rászolgáltak a döntetlenre, amely sokat érhet a bronzéremért való küzdelemben.
„Élveztem az egész mecset, igazi rangadó volt, és azt mondom, a meccs képe alapján fair eredmény a döntetlen. Az ETO ellen élmény focizni, úgyhogy elégedettek lehetünk az egy ponttal.
Vitális gólja előtt volt egy lecsúszott beadás, blokkoltuk az egyik oldalt, de amilyen fürge, és lent van a súlypontja, szépen meg tudta csinálni.
Nálunk is voltak lehetőségek, amikből többet ki lehetett volna hozni, de nem jött össze. Idén nagyon stabil az ETO, megérdemeli, ha felér a csúcsra, de nálunk is számít minden pont, mert kiélezett a csata a harmadik helyért” – jelentette ki Lang Ádám.
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt