„A második félidő katasztrófa volt, ezt ki kell mondanom” – így értékelte Vitális Milán csapata teljesítményét

Mint csapatkapitány ezt nehezen tudom hová tenni, nagyon elégedetlen vagyok, de nincs baj, vezetünk egy ponttal, úgyhogy továbbra is előnyben vagyunk, meg kell nyerni a maradék meccseinket, ha bajnokok akarunk lenni. Az viszont tanulság, hogy nem lehet ráülni az egygólos előnyre. De mondom még egyszer, nem történt végzetes dolog, ha megnyerjük a hátralévő mérkőzéseket, meglesz a bajnoki cím. Az a mai meccs pozitívuma, hogy nem kaptunk ki. A folytatás meg csak rajtunk múlik, meg kell oldanunk” – fogalmazott meg éles kritikát a győri középpályás, a gólszerző, Vitális Milán.

A debreceni védelem oszlopa, Lang Ádám szerint rászolgáltak a döntetlenre, amely sokat érhet a bronzéremért való küzdelemben.

„Élveztem az egész mecset, igazi rangadó volt, és azt mondom, a meccs képe alapján fair eredmény a döntetlen. Az ETO ellen élmény focizni, úgyhogy elégedettek lehetünk az egy ponttal.

Vitális gólja előtt volt egy lecsúszott beadás, blokkoltuk az egyik oldalt, de amilyen fürge, és lent van a súlypontja, szépen meg tudta csinálni.

Nálunk is voltak lehetőségek, amikből többet ki lehetett volna hozni, de nem jött össze. Idén nagyon stabil az ETO, megérdemeli, ha felér a csúcsra, de nálunk is számít minden pont, mert kiélezett a csata a harmadik helyért” – jelentette ki Lang Ádám.